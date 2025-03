FT: Trump zvažuje dvoufázový celní režim, který zahrne mimořádné pravomoci

Americký prezident Donald Trump zvažuje zavedení dvoufázového celního režimu, který by mohl být oznámen 2. dubna. Plán zahrnuje okamžité zavedení mimořádných cel na dovoz aut a následné vyšetřování obchodních praktik partnerských zemí. S odvoláním na informované zdroje to dnes napsal server listu Financial Times (FT).



Tumpův tým podle zdrojů FT diskutuje o využití mimořádných pravomocí, které administrativě přiznává legislativa, například zákon o mezinárodních pohotovostních ekonomických opatřeních (IEEPA) nebo část zákona o clech z roku 1930. To by vládě umožnilo uvalit mimořádná cla až do 50 procent, ještě než bude vyšetřování obchodních partnerů dokončeno.



Administrativa podle FT dosud nezvolila konkrétní postup. Ministr obchodu Howard Lutnick v interních diskusích prosazuje rychlá jednání s obchodními partnery. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer na druhé straně podle zdrojů FT prosazuje zahájení delšího vyšetřování před zavedením cel.



Některé země, včetně Británie, se teď snaží nabízet ústupky, aby se novým clům vyhnuly. EU také plánuje jednání s americkými představiteli. Trump však trvá na tom, že cla budou "významná", a označil 2. duben za "den osvobození" pro americký průmysl.



Spojené státy v blízké budoucnosti uvalí cla na automobily, hliník a farmaceutické produkty. Trump to podle agentury Reuters uvedl na pondělní tiskové konferenci k investicím firmy Hyundai v USA.



Cla jsou podle Trumpa nezbytná pro zajištění domácí produkce strategických materiálů v případě války nebo jiných krizí. Zároveň připustil, že některé země mohou získat výjimku, pokud sníží vlastní cla nebo přesunou výrobu do USA. Trump také v pondělí oznámil 25procentní cla na veškeré zboží z kterékoliv země, která kupuje ropu a plyn z Venezuely.



Trumpova administrativa v posledních měsících mimo jiné zavedla 25procentní cla na dovoz oceli a hliníku. Spojené státy rovněž tento měíc zavedly 25procentní clo na dovoz z Kanady a Mexika a zároveň na 20 procent zdvojnásobily dodatečná dovozní cla Číně.



Později Trump zhruba na jeden měsíc pozastavil cla na veškeré zboží z Mexika a Kanady, které splňuje podmínky dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou označované zkratkou USMCA.