Víkendář: V dalších čtvrtletích se už začnou projevovat přínosy vládní politiky, Fed bude mít prostor pro uvolnění?

Současný negativní tlak u akcií Tesly je jen přechodné povahy, nakonec se projeví pozitivní dopad nových modelů této automobilky a rozjíždějící se robotaxíky. V pětiletém výhledu by tak cena akcie mohla dosáhnout úrovní kolem 2600 dolarů. Pro Bloomberg to uvedla Cathie Wood z ARK Investment Management (viz včerejší Víkendář v odkazech pod článkem), ve druhé části rozhovoru hovořila mimo jiné o tom, jak si vede ve srovnání s čínskou konkurencí.



Na Bloombergu hovořili o tom, že může zaostávat za čínskými výrobci elektromobilů, Wood se ale domnívá, že záleží na tom, o čem se přesně hovoří. Podle ní jsou například vozy čínské BYD velmi dobře vyrobené a kvalitní, nicméně na úrovni dojezdu a výkonu má stále konkurenční výhodu. Celkově platí, že „konkurence je dobrá“ a Wood poukázala v souvislosti s ní opět i na to, že by měla rozjet robotaxíky, které by měly tvořit podstatnou část její celkové hodnoty.



Příležitost s robotaxíky je také podle expertky mnohem větší na Západě než v zemích jako Čína. V prvním případě jsou totiž ceny dopravy tradičními taxíky mnohem větší než ve druhém, a tudíž existuje prostor pro konkurenci ze strany robotaxíků, které by měly nakonec službu nabízet s nižšími náklady a cenami. Konkurence v oblasti umělé inteligence a autonomního řízení je pak v Číně velmi vysoká.



Wood je podle svých slov velice pozitivně překvapena tím, co se nyní v Číně děje. Vystihuje to podle ní i posun v rétorice vlády, která sice stále hovoří o prosperitě pro všechny, ale její pozornost se znatelně posouvá k tématům, jako jsou nové produkční zdroje a technologie. Velkým budíčkem pak bylo představení modelu umělé inteligence od čínské DeepSeek, které Wood považuje za podobný okamžik, jako když byl představen ChatGPT. K čínskému modelu řekla, že byl možná vyvinut s mnohem nižšími náklady než modely americké, „ale tím si nejsme tak jistí.“ Jisté je ale to, že čínský model používá „velmi kreativní algoritmy“, které byly vyvinuty v Číně.



Čínský model je také open source, což Wood velmi vítá a odráží to podle ní i to, jak Čína reaguje na omezení uvalená ze strany USA. Open source modely podle investorky přinesou nakonec velký užitek celé ekonomice a spotřebitelům. „V obou zemích bují inovace, konkurují si, a to nám nakonec prospěje všem,“ dodala Wood. Podle ní přitom open source modely svým výkonem stále zaostávají za modely s uzavřeným zdrojovým kódem, ale na druhou stranu je zřejmé, že tempo růstu jejich výkonu je vyšší než u uzavřených modelů. Je tak pravděpodobné, že první typ modelů se dostane do oblasti výkonu, kterým disponuje ten druhý. I když „vše je stále „otevřeno“.



Na závěr Wood hovořila o americké ekonomice, která je podle ní momentálně slabší, než se většina investorů domnívá. A možná, než si i myslí americká centrální banka. Jednou z hlavních příčin je velká nejistota na trhu práce, protože řada spotřebitelů může omezovat své nákupy kvůli obavám z toho, že kvůli restrukturalizaci amerického vládního sektoru ztratí pracovní místo. „Růst bude nižší, než se očekává, inflace bude mnohem níž.“ V dalších čtvrtletích by se ale mohlo projevovat jednak to, že Fed bude mít větší prostor pro uvolnění monetární politiky, a také bude znát vliv vládních aktivit směrem k deregulaci a snižování daní.



Zdroj: Bloomberg