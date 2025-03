Víkendář: Tesla do pěti let na 2600 dolarech?

Cathie Wood z ARK Investment Management dlouhodobě věří v atraktivitu akcií Tesly, která je nyní v centru pozornosti řady investorů kvůli aktivitám jejího šéfa a jejich dopadu na firmu. Na Bloombergu poukázali na to, že Elon Musk ve svém projevu k zaměstnancům Tesly zmínil i tuto investorku a její názory jako argument pro to, aby neprodávali akcie Tesly. Jak Wood vidí současnou situaci?



Investorka na Bloombergu uvedla, že její společnost nijak nezměnila svůj dlouhodobý pohled na Teslu, současné turbulence jsou podle ní jen krátkodobé povahy, na akcii se přitom projevuje i zhoršený makroekonomický výhled, „který neprospívá žádné automobilce.“ U Tesly se pak projevuje ještě „politická rovina“, což je ale faktor, který „přejde“. Jako krátkodobé pozitivum pak investorka uvedla levný model, který by měl být představen ve druhém čtvrtletí letošního roku.



Nový model vozu od Tesly by se měl v USA prodávat za cenu kolem 30 tisíc dolarů a podle expertky je na trhu po něčem takovém velká neuspokojená poptávka. A k tomu se přidává výhled na rozjetí robotaxíků, o kterých Wood dlouhodobě hovoří jako o významném faktoru ovlivňujícím hodnotu Tesly. Musk chce službu rozjet v Austinu v Texasu a ve chvíli, kdy se tak stane, budou podle investorky analytici „muset ve svých modelech reflektovat tuto aktivitu“. Wood konkrétně odhaduje, že robotaxíky budou do pěti let představovat 90 % hodnoty Tesly a cena její akcie se dostane na 2600 dolarů.



Wood míní, že nové aktivity Tesly se budou posouvat směrem k poskytování softwaru, což je oblast s mnohem vyššími ziskovými maržemi než výroba elektromobilů. Konkrétně hovořila o úrovni 80 % ve srovnání s maržemi ve výrobě automobilů pohybujícími se pod 20 %. Uvedený odhad hodnoty akcií přitom vůbec nepočítá s tím, jak by je mohly zvednout humanoidní roboti, jde jen o odhad reflektující dodatečnou hodnotu ze strany robotaxíků.



Americkou ekonomiku nyní podle investorky ovlivňuje vysoká nejistota, která se spolu s propouštěním ve vládním sektoru projevuje na horším hospodářském výhledu. To spolu s politickou aktivitou Elona Muska doléhá na akcie Tesly, i když Musk pracuje s vládou „proti kriminálním aktivitám“. Proti těmto negativním faktorům ale bude stát představení zmíněného dostupného elektromobilu nové verze Modelu Y a rozjetí robotaxíků. Tyto faktory by tak měly podle expertky pomoci otočit vývoj na akciích Tesly směrem nahoru.



Zdroj: Bloomberg