Perly týdne: Sázky na technologie, ale Apple na sell? Komodity versus dluhopisy a Trump chce získat Grónsko

Craig Moffett z MoffettNathanson Research moc nevěří akciím Applu, podobně smýšlí Doug Clinton z Intelligent Alpha. Velké technologické společnosti jako celek ale podle něj nejsou drahé a některé akcie jsou zajímavé. Carson dává trochu mezinárodní perspektivy tvrzení, že americký trh je velmi koncentrovaný a Bloomberg poukazuje na rozpad korelace mezi výnosy dluhopisů na straně jedné a poměrem cen mědi ke zlatu na straně druhé. No a pak tu máme Trumpa a Grónsko a vše dohromady v tradičních Perlách týdne:



Meta mění systém kontroly: Gene Munster z Deepwater AM se domnívá, že Meta měla již dávno upustit od systému kontroly faktů. Firma tento krok oznámila nyní. Podle investora jde o posun, kterým se firma chce vydat více směrem k těm, kteří podporují Donalda Trumpa. Zadavatelé reklamy se s touto změnou, která probíhá i na obecnější úrovni, „musí smířit,“ podle experta se nedá čekat, že by Meta nyní ve velkém ztrácela jejich zakázky. Munster také zmínil, že změna v Metě by jí měla přinést úsporu nákladů, a to viditelnou.



Apple na „prodávat“? Craig Moffett z MoffettNathanson Research podle CNBC snížil své doporučení u akcií Applu, a to až na prodávat. Podle analytika leží valuace akcie příliš vysoko, k tomu se přidávají problémy v Číně. Umělá inteligence zatím nevede k tomu, že by spotřebitelé ve větší míře měnili staré modely iPhonů za ty nové. Analytik na CNBC dodal, že doporučení k prodeji neměl na těchto akcií nikdy předtím. Nyní jím chce hlavně říci, že firma čelí skutečným rizikům a valuace leží vysoko.



Moffett zmínil, že poměr cen k ziskům je nyní u Applu na 33. Přitom nejde o společnost, která by dosahovala vyšších temp růstu. Její PE je tak vysoko relativně k očekávanému zvyšování ziskovosti. Poměr PEG, který má v čitateli PE a ve jmenovateli dlouhodobější očekávaný růst ziskovosti, konkrétně u Applu dosahuje asi 3. Společnosti jako či Meta jej přitom podle experta mají kolem 2. To ukazuje na „velice napjaté valuace Applu“.



Na CNBC zavzpomínali na posilování cen akcií Applu v příštím roce. Analytik k tomu dodal, že trhům se líbila firmou oznámená strategie firmy ve vztahu k umělé inteligenci. Mimo jiné proto, že se s ní nepojí tak velké investiční výdaje. Moffettovi se líbí rovněž, celá společnost je podle něj výborná, k tomu ale dodává, že tato fakta a očekávání jsou také podle něj už více než odražena v ceně akcií.





Sázky na technologie stále v plném proudu: Doug Clinton z Intelligent Alpha na CNBC hovořil o tom, že místo různých spekulací o dalším vývoji na technologických akciích je lepší se podívat na jejich fundament. Přesněji řečeno na poměry cen k ziskům. PE u společnosti NVIDIA podle něj nyní dosahuje hodnoty 32, skupina sedmi populárních technologií očištěná o Teslu má PE na 27. „Není to levné, ale podle mě ani přehnaně drahé,“ dodal investor. Podle jeho názoru bude z akcií dál „fungovat NVIDIA“ a vlastnit má smysl i akcie společností a Meta.



K Applu se Clinton staví zdrženlivěji. Podle něj se firma zajímá o umělou inteligenci, ale momentálně není ani zdaleka jasné, zda představuje dobrou sázku na tuto novou technologii. Stejně tak není zřejmé, že by AI měla být tahounem nového supercyklu obnovy produktů. Tedy vlny zájmu o nové produkty firmy tažené právě tím, že by spotřebitelé díky nim mohli a chtěli využívat umělou inteligenci.



Na otázku týkající dalšího vývoje na akciích expert uvedl, že jeho společnost pro predikce dalšího vývoje využívá umělou inteligenci a ta tvrdí, že letos by se mohla dostavit korekce. Clintona by to podle jeho slov nepřekvapilo, spustit korekci by mohl vývoj kolem inflace a sazeb. Tedy opětovný růst inflačních tlaků a stabilizace sazeb, či dokonce jejich opětovný růst. K tomu investor připomněl, že „poslední dva roky byly velmi vlídné, dostavila se pouze jedna korekce převyšující 10 %.“





Odtržené relativní ceny komodit od výnosů dluhopisů: Jak ukazuje následující obrázek, poměr cen mědi ke zlatu se od roku 2010 relativně pevně držel výnosů desetiletých vládních dluhopisů. Pokud rostly, cena mědi měla tendenci růst relativně k cenám zlata a naopak. Tento vztah se ale začal bortit v roce 2021. Výnosy vládních dluhopisů v USA totiž mířily směrem nahoru a nyní se drží výrazně nad 4 %. Poměr cen mědi ke zlatu je ale na úrovních, které dříve odpovídaly výnosům hluboko pod 2 %:



Zdroj: X



Koncentrace na americkém trhu – trocha perspektivy: Carson IR se v následujícím grafu ptá, zda je americký trh skutečně tak vychýlen směrem k několika málo titulům. Obrázek totiž porovnává váhu deseti největších titulů v celkovém portfoliu ETF vybraných zemí. Pro USA je tato váha na necelých 39 %, méně je to pouze v Indii a Japonsku. Průměr zemí mimo USA dosahuje 58,1 % a na dlouhé řadě trhů je podíl deseti největších akcií vyšší než v USA. Extrémem je tu Španělsko a Singapur, kde podíl přesahuje 75 %. Deset největších společností zde tedy tvoří více než tři čtvrtě trhu.



Zdroj: X



USA koupí Grónsko: CNBC se věnuje úvahám o tom, že Spojené státy koupí Grónsko. Ty rozproudil opětovně zvolený prezident a Marc Caputo z Axiosu k tomu uvedl, že dosavadní zkušenosti ukazují, že Trumpa „je někdy dobré brát vážně, někdy ne.“ Pravděpodobnost nákupu Grónska je ale podle něj malá i s ohledem na to, jak zadlužené Spojené státy nyní jsou. Nicméně Trump by takový krok podle něj rád učinil a může se o to pokoušet.



Na CNBC v této souvislosti připomněli nákup Aljašky od Ruska. Rozdíl je podle experta hlavně v tom, že Aljašku chtělo Rusko prodat, ale Dánsko se k prodeji Grónska nemá. Kongres s Trumpovým návrhem také moc souznít nemusí, ale to „nic nemění na tom, že Trump Grónsko koupit chce.“ Nezastavuje se ale u něj, uvažuje o tom, že Kanada by se měla stát dalším státem USA, a ty by měly vlastnit i Panamu. U ní by měl hrát roli mezinárodní obchod, růst globálního vlivu Číny a také otázka migrace.



Kanaďané se podle experta od počátku obávají toho, že je spolkne „jejich barbarský soused z jihu“. Caputo její začlenění do USA vnímá jako dost nepravděpodobné, největší pravděpodobnost dává začlenění Panamy. K tomu na CNBC dodali, že během prvního funkčního období měl Trump kolem sebe některé lidi, kteří aktivně blokovali jeho určité kroky a záměry. Podle Caputa tomu tak nyní zřejmě nebude, a proto je třeba brát Trumpovy nápady vážněji.