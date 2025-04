Wall Street koriguje divoký včerejšek, ale většina zisků zůstává

Dnešní obchodní seance na Wall Street začala negativně. Hlavní indexy vykazují značné ztráty, S&P500 je dole o 2,9 pct a Nasdaq už o 3,5 procenta. Ve srovnání se včerejškem jsou to ale ztráty relativně malé, z dobytých pozic trhy příliš neslevují.



Zatímco včerejšek znamenal přetočení z paniky rovnou do maximálního nadšení, dnes trh nové informace ještě přebírá a vstřebává. To bývá ostatně "den poté" na trzích pravidlem. Že Trumpova otočka je významná, ale řada cel vlastně zůstává, jsme psali na tomto místě už dopoledne. Bílý dům dnes upřesnil, že cla na Čínu po posledním navýšení činí 145 procent. A společně s tím zůstává na stole i otázka, jak moc se to podepíše na ekonomice. Kondice trhu by i tak měla zůstat lepší oproti posledním několika dnům právě díky absenci paniky. Je možné, že Trump nechá cla chvíli usadit. Klid se asi čekat nedá, ale jestli se nyní na přetřes dostane třeba Írán nebo znovu Ukrajina, tak efekt na trhy bude podstatně menší.



Inflační data ze zámoří byla dobrá, ceny v březnu zmírnily růstové tempo. Jenže hlavní vlna cel přišla až začátkem dubna, takže relevance dat jde rázem dolů a budeme měsíc čekat na dubnový report. Na dluhopisech se data projevila minimálně.



Evropské akcie oproti dopoledni trochu ochladly, ale klíčové indexy zůstávají slušně v plusu. DAX si připisuje přes 5 procent, CAC40 je +4,8 pct, AEX či FTSE100 rostou o 3,6 procenta. Euro na páru s dolarem vystartovalo vzhůru o 1,5 procenta a dostává se na 1,1170. Zlato se po krátké konsolidaci vydalo o další 2 procenta nahoru. Ropa naopak nabírá ztráty (Brent -4,5 pct) a maže značnou část včerejška. Pro korunu je poslední dění pozitivní, posiluje na 25,08 k euru a proti dolaru už se dostává pod 22,50.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:21 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0673 0.0932 25.1503 25.0479 CZK/USD 22.4565 -1.7977 22.9070 22.4150 HUF/EUR 407.5683 0.9110 408.0498 401.3697 PLN/EUR 4.2674 0.7688 4.2711 4.2346

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.1649 1.4319 8.1818 8.0434 JPY/EUR 161.5280 -0.0124 161.8177 160.8908 JPY/USD 144.6470 -1.8832 147.7110 144.5490

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8623 0.8663 0.8631 0.8519 CHF/EUR 0.9280 -0.9946 0.9410 0.9280 NOK/EUR 12.0889 2.2040 12.0931 11.7823 SEK/EUR 11.0044 0.6654 11.0497 10.8814 USD/EUR 1.1168 1.9428 1.1186 1.0943

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.6033 -1.1598 1.6348 1.6005 CAD/USD 1.4015 -0.5820 1.4111 1.3998