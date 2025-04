Trumpovo odložení cel vyvolalo podezření z manipulace trhem, píše The Guardian

Rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalit vysoká cla na dovoz z většiny zemí světa způsobilo výrazné propady na burzách. Když Trump ve středu o 90 dní odložil platnost té části z cel, která on sám označuje za reciproční, trhy reagovaly prudkým růstem. Podle serveru The Guardian ovšem vývoj vyvolává dohady o možné manipulaci trhem a takzvaném insider tradingu.



Pojmem insider trading se označuje obchodování s akciemi a jinými investičními nástroji na základě neveřejných, důvěrných informací, které mohou ovlivnit jejich cenu. Ve většině zemí je takový postup nezákonný.



Dohady o možné manipulaci trhem podnítil zejména příspěvek na sociální síti Truth Social, který Trump zveřejnil jen několik hodin před oznámením o pozastavení části cel. "Teď je skvělý čas kupovat," napsal prezident verzálami. Sdělení zakončil třemi vykřičníky a podepsal iniciálami DJT. Stejnou zkratku používá jeho firma Trump Media & Technology Group na burze, upozornil The Guardian. Slovo koupit (buy) se navíc používá jako investiční doporučení.



Akciový index S&P 500 ve středu po oznámení odkladu cel přidal téměř deset procent a zaznamenal nejvýraznější jednodenní nárůst od roku 2008. Index technologického trhu Nasdaq se zvýšil dokonce o 12,16 procenta a zaznamenal druhý nejprudší jednodenní nárůst v historii.



Akcie Applu vzrostly o 15 procent a cenné papíry Amazonu o 12 procent. Akcie Trump Media & Technology Group potom přidaly dokonce 22 procent. Opoziční demokraté tvrdí, že načasování výroků a tržních pohybů vyvolává podezření z možného insider tradingu, dodal The Guardian.



Senátor Adam Schiff vyzval k vyšetřování, zda někdo z Trumpovy administrativy neměl předčasný přístup k informacím a neobchodoval na základě neveřejných zpráv. Senátor Chris Murphy varoval, že "se rodí skandál s insider tradingem" a vyjádřil podezření, že Trumpovo oznámení mohlo být motivováno finančním profitem.



Demokratická kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová vyzvala všechny členy kongresu k okamžitému zveřejnění svých obchodních transakcí. Republikánka Marjorie Taylorová Greeneová už přiznala, že po Trumpově oznámení nových cel a následném poklesu cen nakoupila akcie Applu a Amazonu.



Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že odložení části cel bylo od začátku součástí vyjednávací strategie a šlo o "umění dohody v praxi". Umění dohody - The Art of the Deal - se jmenovala Trumpova nejznámější kniha před vstupem do politiky a patřila k jeho imagi úspěšného podnikatele a vyjednavače.



Trump při dotazu na načasování svého rozhodnutí odpověděl, že "to zvažoval posledních pár dní" a že rozhodnutí padlo ve středu ráno. Podle informací v médiích jej přesvědčil ministr financí Scott Bessent a vývoj na trhu s vládními dluhopisy.



Trump ve středu oznámil, že Spojené státy s okamžitou platností na 90 dní pozastavují vysoká cla, která označují jako reciproční. Číně naopak Trump clo zvýšil na celkových 125 procent. Čína je třetím největším obchodním partnerem USA.