Zatímco dluhopisy dál ztrácejí, akcie v Evropě se na směru neshodnou

Makrodata nevstupovala do obchodování včera a dnes se na tom nic nezmění. Firemní zprávy působí pouze individuálně, a třebaže už přicházejí první vlaštovky z výsledkové sezóny za 2Q, hlavní vlna začne až v příštím týdnu. Mezitím se pozornost zaměřuje hlavně na cla, neboť po odkladu a jednáních nyní přichází na řadu další várka.



Jednostranně oznámená americká cla na Japonsko, Jižní Koreu nebo Thajsko včera dokázala náladu na trzích zhoršit. Sazby se pohybují kolem 30 procent, což není málo z pohledu těchto na vývozu hodně závislých ekonomik ani z pohledu amerických dovozních cen. Zároveň se čísla skoro neliší od cel oznámených začátkem dubna.

Přesto dnešek přináší zklidnění, které je dané hlavně důvěrou v to, že nový odklad přinese zlepšení. Fakticky mají cla platit od 1. srpna, takže je tu stále prostor pro jednání. A v případě EU se čeká na rámcovou dohodu už tento týden, čímž by se měla cla usadit poměrně nízko (základní sazba 10 procent plus výjimky). Pozitivní náhled na tuto problematiku znamená, že trhy mohou zůstat relativně v pohodě, dokud neuvidí vysoká cla, která už jsou v platnosti a zároveň by to nevypadalo na jejich brzké snížení. Práh bolesti je tedy poměrně vysoko, leda by Trump zase něčím překvapil.

Akcie jsou na tom dnes smíšeně, což znamená zlepšení oproti včerejšímu poklesu na Wall Street. Klíčové evropské indexy se nacházejí poblíž včerejších závěrů a americké futures obchodují jen lehce v plusu. Zato dluhopisy zůstávají pod tlakem, a to výrazněji v Evropě. Americký 10Y výnos dnes roste o 3 bps a dostává se nad 4,4 procenta, v Německu na stejné splatnosti sledujeme růst o více než 5 bps. Eurodolar tak po krátké pauze opět stoupá a při zisku zhruba půl procenta se dostává na 1,1750. Pro korunu byla domácí data o nezaměstnanosti neutrální, přesto se česká měna pokusila dál posílit. Krátce nato se však vrací na 24,65 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:21 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6226 -0.0796 24.6551 24.6179 CZK/USD 20.9620 -0.3802 21.0420 20.9255 HUF/EUR 399.1425 -0.1559 400.2465 398.5542 PLN/EUR 4.2436 -0.1362 4.2520 4.2416

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.4271 0.2931 8.4368 8.4025 JPY/EUR 171.7420 0.4301 171.8470 170.9681 JPY/USD 146.1970 0.1116 146.4350 145.8450

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8631 0.2905 0.8634 0.8609 CHF/EUR 0.9356 0.0974 0.9371 0.9346 NOK/EUR 11.8239 -0.3577 11.8753 11.8075 SEK/EUR 11.1553 -0.0676 11.1683 11.1458 USD/EUR 1.1747 0.3113 1.1765 1.1715

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5282 -0.8081 1.5404 1.5265 CAD/USD 1.3646 -0.2500 1.3681 1.3638