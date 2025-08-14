Pozor na nákladnou akvizici a shortaře, varuje Bank of America akcionáře CoreWeave

Akcie společnosti CoreWeave dostaly po úterních výsledcích další tvrdou ránu, když optimistická v návaznosti na poslední zprávy snížila cílovou cenu. Investoři by si podle banky měli dát pozor na nákladnou akvizici a nažhavené shortaře.
Analytik Brad Sills, který CoreWeave pro americkou banku pokrývá, snížil cílovou cenu akcií společnosti na 168 dolarů za kus. Původní cílová cena byla téměř o dvacet dolarů vyšší. Akcie CoreWeave se po výsledcích propadly již o 20 procent a aktuálně se obchodují za 119 dolarů za kus.
Sillse vedly ke snížení cílové ceny dva důvody. Prvním je akvizice společnosti Core Scientific za devět miliard dolarů. Nákup firmy, jenž se zabývá těžbou kryptoměn, má být financován upsáním nových akcií, což zvedlo vlnu odporu mezi některými velkými akcionáři CoreWeave.
Druhým zásadním faktorem, který vedl ke snížení cílové ceny ze strany , je konec takzvané lock-up periody, což je ochranná lhůta, během které nemohou zaměstnanci, kapitálové fondy a zakladatelé prodávat akcie. „Ochranná lhůta vyprší ve čtvrtek po uzavření trhu,“ řekl Sills a dodal, že akcie budou následující obchodní seanci pravděpodobně pod tlakem.
Konec ochranné periody je důležitý i pro obchodníky, kteří spekulují na pokles akcií CoreWeave. Vyšší počet akcií v oběhu se totiž projeví nižšími náklady na budování krátkých pozic. To se hodní obchodníkům, kteří rychle rostoucím akciím nevěří anebo těm, kteří chtějí vydělat na výše zmíněné akvizici společnosti Core Scientific.
Firma oznámila, že každý akcionář Core Scientific obdrží 0,1235 akcie CoreWeave za jednu akcii Core Scientific. To znamená, že teoretická hodnota jedné akcie této krypto společnosti by měla odpovídat 0,1235násobku ceny akcií CoreWeave.
Aktuálně se akcie Core Scientific obchodují pod touto hodnotou, což může pro některé obchodníky představovat zajímavou příležitost. Investoři mohou spekulovat na růst ceny akcií Core Scientific směrem k této „správné“ hodnotě. Zároveň mohou otevřít krátké pozice na akcie CoreWeave a spekulovat na uzavření cenového rozdílu i z druhé strany. Aktuálně je v krátkých pozicích přes 36 procent obchodovatelných akcií.
BofA zůstává optimistická
Sills z má i po snížení stále třetí nejvyšší cílovou cenu a zůstává ohledně trajektorie CoreWeave poměrně optimistický. „Výsledky byly podle našeho názoru stále solidní a potvrdily, že společnost Coreweave si udržuje svou pozici předního dodavatele infrastruktury pro umělou inteligenci,“ uzavřel komentář Sills.
Většina analytiků sice není podobně optimistická, ale zato měla prostor pro navyšování vlastních cílových cen. Ty jsou ale stále výrazně nižší než v případě . Analytici z zvýšili cílovou cenu na z padesáti na 125 dolarů. O tři dolary vyšší je cílová cena zveřejněná firmou Melius Research.
Zdroj: Sherwood