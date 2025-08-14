Hledat v komentářích

Růst ekonomiky EU ve druhém čtvrtletí zpomalil na 0,2 procenta

14.08.2025 11:38
Autor: ČTK

Ekonomika Evropské unie ve druhém čtvrtletí vzrostla proti předchozím třem měsícům o 0,2 procenta, a růst tak výrazně zpomalil proti prvnímu čtvrtletí, kdy činil 0,5 procenta. Ve zpřesněném odhadu to dnes oznámil statistický úřad Eurostat.

Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se pak zvýšil o 0,1 procenta a zpomalil z tempa 0,6 procenta v prvním čtvrtletí. Údaje tak odpovídají rychlému odhadu zveřejněnému na konci července.

Česká ekonomika zaznamenala ve druhém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům růst o 0,2 procenta. Je to rovněž citelné zpomalení, protože v prvním čtvrtletí vykázala růst o 0,7 procenta. Meziročně pak česká ekonomika vzrostla o 2,4 procenta, což je stejné tempo jako na začátku roku, dodali statistici.

Meziroční růst v EU zpomalil na 1,5 procenta z tempa 1,6 procenta před rokem, růst v eurozóně pak meziročně zvolnil z 1,5 procenta na 1,4 procenta.

Ze zemí, z kterých už jsou data k dispozici, zaznamenalo nejvyšší růst oproti předchozímu čtvrtletí Polsko, a to o 0,8 procenta. Následují Španělsko, Bulharsko a Slovinsko s růstem o 0,7 procenta. Nejhůře si mezi čtvrtletími vedla irská ekonomika s poklesem o jedno procento. V Německu a v Itálii pokles činil shodně 0,1 procenta.

Meziročně se HDP zvýšil ve všech členských státech, za které už jsou data k dispozici. Nejvíce ve zmíněném Irsku, a to o 16,2 procenta.


