Index cen výrobců v USA nečekaně roste. Futures na americké akcie jsou v červeném

Ceny výrobců v USA v červenci vzrostly výrazně rychleji, než se očekávalo a překvapily investory i představitele Fedu. Futures na americké akcie se po zveřejnění čísel zbarvily do červeného. Nepříjemná zpráva pro americkou ekonomiku přišla jen něco málo přes týden před důležitým projevem předsedy Fedu Jeromea Powella na konferenci v Jackson Hole.
Index cen výrobců ukázal, že inflace pro podniky vzrostla v červenci meziměsíčně o 0,9 procenta, zatímco očekávání bylo pouze 0,2 procenta. Meziročně ceny vzrostly o 3,3 procenta, což je nejvíce od letošního února.
Jádrové ceny výrobců, které nezahrnují potraviny, energie a obchodní služby, vzrostly o 0,6 procenta, což je největší nárůst od března roku 2022. V červnu přitom zůstaly beze změny. Meziročně jádrové ceny vzrostly rovněž o 3,3 procenta, opět nejvíce od února.
Tato data přicházejí dva dny po zveřejnění červencového indexu spotřebitelských cen, který ukázal, že inflační tlaky byly v souladu s očekáváním. Nicméně jádrová inflace dosáhla v červenci šestiměsíčního maxima. Meziročně spotřebitelské ceny vzrostly o 3,1 procenta, oproti 2,9 procenta v předchozím měsíci, což je stále výrazně nad cílem Fedu ve výši 2 procent.
Zatímco inflace měří změny cen z pohledu spotřebitelů, index cen výrobců sleduje ceny z pohledu firem, které zboží a služby nabízejí.
Nedávná data z trhu práce a rostoucí počet představitelů Fedu, kteří podporují snížení úrokových sazeb, vedly trhy k téměř jistotě, že centrální banka začne snižovat sazby už příští měsíc.
Jerome Powell by měl 22. srpna vystoupit na ekonomickém sympoziu v Jackson Hole, kde pravděpodobně představí argumenty pro zahájení cyklu snižování sazeb na podzim.
Zdroj: Yahoo Finance