Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Index cen výrobců v USA nečekaně roste. Futures na americké akcie jsou v červeném

Index cen výrobců v USA nečekaně roste. Futures na americké akcie jsou v červeném

14.08.2025 15:01
Autor: Redakce, Patria.cz

Ceny výrobců v USA v červenci vzrostly výrazně rychleji, než se očekávalo a překvapily investory i představitele Fedu. Futures na americké akcie se po zveřejnění čísel zbarvily do červeného. Nepříjemná zpráva pro americkou ekonomiku přišla jen něco málo přes týden před důležitým projevem předsedy Fedu Jeromea Powella na konferenci v Jackson Hole.

Index cen výrobců ukázal, že inflace pro podniky vzrostla v červenci meziměsíčně o 0,9 procenta, zatímco očekávání bylo pouze 0,2 procenta. Meziročně ceny vzrostly o 3,3 procenta, což je nejvíce od letošního února.

Jádrové ceny výrobců, které nezahrnují potraviny, energie a obchodní služby, vzrostly o 0,6 procenta, což je největší nárůst od března roku 2022. V červnu přitom zůstaly beze změny. Meziročně jádrové ceny vzrostly rovněž o 3,3 procenta, opět nejvíce od února.

Tato data přicházejí dva dny po zveřejnění červencového indexu spotřebitelských cen, který ukázal, že inflační tlaky byly v souladu s očekáváním. Nicméně jádrová inflace dosáhla v červenci šestiměsíčního maxima. Meziročně spotřebitelské ceny vzrostly o 3,1 procenta, oproti 2,9 procenta v předchozím měsíci, což je stále výrazně nad cílem Fedu ve výši 2 procent.

Zatímco inflace měří změny cen z pohledu spotřebitelů, index cen výrobců sleduje ceny z pohledu firem, které zboží a služby nabízejí.

Nedávná data z trhu práce a rostoucí počet představitelů Fedu, kteří podporují snížení úrokových sazeb, vedly trhy k téměř jistotě, že centrální banka začne snižovat sazby už příští měsíc.

Jerome Powell by měl 22. srpna vystoupit na ekonomickém sympoziu v Jackson Hole, kde pravděpodobně představí argumenty pro zahájení cyklu snižování sazeb na podzim.

Zdroj: Yahoo Finance


Čtěte více:

„Velký krásný zákon“ rozděluje Wall Street. Jak zobchodovat jeho možné vítěze i poražené?
14.08.2025 12:08
„Velký krásný zákon“ rozděluje Wall Street. Jak zobchodovat jeho možné vítěze i poražené?
Nový americký zákon, označovaný jako „velký krásný zákon“, přináší zás...
Wall Street sází na razantní krok Fedu. Klíčová budou čísla za srpen
13.08.2025 12:30
Wall Street sází na razantní krok Fedu. Klíčová budou čísla za srpen
Příznivá inflační data vystřelila hlavní akciové indexy na historická...
CoreWeave po výsledcích padá. Raketový růst tržeb zastínila hluboká ztráta
13.08.2025 14:12
CoreWeave po výsledcích padá. Raketový růst tržeb zastínila hluboká ztráta
Akcie technologické společnosti CoreWeave se po ukončení obchodní sean...
Na akciových trzích pokračuje růst, cena zlata obrací směrem nahoru
13.08.2025 15:24
Na akciových trzích pokračuje růst, cena zlata obrací směrem nahoru
Na akciových trzích v USA dnes přetrvává pozitivní nálada, futures na ...
Thyssenkrupp prohloubil čistou ztrátu a zhoršil celoroční výhled
14.08.2025 13:09
Thyssenkrupp prohloubil čistou ztrátu a zhoršil celoroční výhled
Německý ocelářský a strojírenský gigant Thyssenkrupp ve čtvrtek zveřej...
Trump se sejde s Putinem. Co schůzka znamená pro zbrojovky?
14.08.2025 14:49
Trump se sejde s Putinem. Co schůzka znamená pro zbrojovky?
Evropské obranné akcie mají podle analytiků prostor pro další růst bez...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.08.2025
15:01Index cen výrobců v USA nečekaně roste. Futures na americké akcie jsou v červeném
14:49Trump se sejde s Putinem. Co schůzka znamená pro zbrojovky?
14:14JD.com překonal ve 2. čtvrtletí odhady díky silné spotřebitelské poptávce
13:09Thyssenkrupp prohloubil čistou ztrátu a zhoršil celoroční výhled
12:08„Velký krásný zákon“ rozděluje Wall Street. Jak zobchodovat jeho možné vítěze i poražené?
11:38Růst ekonomiky EU ve druhém čtvrtletí zpomalil na 0,2 procenta
11:22Pozor na nákladnou akvizici a shortaře, varuje Bank of America akcionáře CoreWeave
10:14DeepSeek odkládá nový AI model kvůli problémům s čipy Huawei
8:53Britská ekonomika překvapila ve druhém kvartálu větším růstem
8:47Rozbřesk: Trumpem otupělé akciové trhy znovu na rekordech
8:35Bitcoin na novém rekordu, britská ekonomika vzrostla ve druhém kvartálu o 0,3 procenta  
6:07Bank of America dál věří zbrojařům. K růstu by jim mohly pomoci ESG fondy
13.08.2025
17:29Brazilské sny a realita globálních nerovnováh
16:32Rieder (BlackRock): Z dluhů lze vyrůst, technologie budou snižovat inflaci
15:38Ministr financí USA tlačí na Fed: Sazby by měl okamžitě snížit o 1,5 procentního bodu
15:28Cla 'nikoho nezajímají'. Trhy ovládla euforie z dat o inflaci  
15:24Na akciových trzích pokračuje růst, cena zlata obrací směrem nahoru  
14:12CoreWeave po výsledcích padá. Raketový růst tržeb zastínila hluboká ztráta
13:57Druhý kvartál: Evropské firmy rostou navzdory clům. Finanční sektor září, spotřebitelský ztrácí
13:50Další miliardář v českém fotbale? Michal Strnad krouží kolem Viktorie Plzeň

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Advance Auto Parts Inc (06/25 Q2, Bef-mkt)
Adyen NV (03/25 Q1, Bef-mkt)
Applied Materials Inc (07/25 Q3, Aft-mkt)
Carlsberg AS (06/25 Q2, Bef-mkt)
Deere & Co (07/25 Q3, Bef-mkt)
RWE AG (06/25 Q2, Bef-mkt)
Swiss Re AG (06/25 Q2, Bef-mkt)
thyssenkrupp AG (06/25 Q3, Bef-mkt)
11:00EMU - HDP, q/q
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět