Trump se sejde s Putinem. Co schůzka znamená pro zbrojovky?

Evropské obranné akcie mají podle analytiků prostor pro další růst bez ohledu na to, zda americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin dosáhnou tento týden průlomu v jednání o válce na Ukrajině. Oba státníci se mají osobně setkat v pátek na Aljašce, aby projednali možnosti ukončení více než tříletého konfliktu, který začal ruskou invazí na Ukrajinu na začátku roku 2022.
Zprávy o plánovaném summitu povzbudily širší evropské akciové trhy, ale obranné tituly zaznamenaly pokles. Obavy z ruské agrese vedly evropské vlády a NATO k výraznému navýšení obranných rozpočtů, což přineslo zisky bezpečnostním firmám v regionu.
Index Stoxx Europe Aerospace and Defense letos vzrostl o 52 procent. Po třech dnech poklesu po oznámení summitu se index ve čtvrtek zotavil a vzrostl o 1,3 procenta.
Podle analytiků by případná dohoda o ukončení bojů na Ukrajině neměla zásadně ovlivnit růst evropského obranného sektoru. Dmitrii Ponomarev z fondu VanEck EU upozornil, že se Evropa „připravuje na válku“ a výrobní kapacity zbrojních závodů rostou třikrát rychleji než v době míru. To podle něj dokazuje, že současný růst není závislý pouze na dodávkách Ukrajině, ale je součástí širší modernizace evropské obrany.
Investiční firma VanEck spravuje obranný ETF fond v hodnotě 6,9 miliardy dolarů, který zahrnuje akcie firem jako Leonardo, nebo Saab.
Ponomarev dodal, že firmy zaměřené na krátkodobé dodávky munice Ukrajině mohou být citlivější na případné uklidnění konfliktu. „Zbrojaři s dlouhodobými projekty budou v případě zvýšené volatility stabilnější,“ dodal stratég.
Christopher Granville, výkonný ředitel TS Lombard, uvedl, že evropské obranné akcie mají stále potenciál růstu. Podle něj jde o vývoj „win-win“: buď jednání selžou a bude nutné doplňovat zásoby, nebo dojde k míru, ale zůstane silná ruská armáda, což rovněž povede k pokračujícím investicím do obrany.
Přezbrojení zabere minimálně dekádu
Šéfové obranných firem se shodují, že přezbrojování Evropy bude trvat minimálně deset let. Dimitrios Kottas z Delian Alliance Industries uvedl, že tento trend je poháněn hlubšími makroekonomickými silami než samotná válka. Micael Johansson, CEO společnosti Saab, dodal, že i v případě příměří se vlády nevrátí k předválečnému stavu.
Navzdory letošnímu růstu sektor čelí i výzvám. Akcie Rheinmetallu klesly o osm procent po slabších výsledcích, ale firma očekává nárůst objednávek ve druhé polovině roku. přesto potvrdila pozitivní výhled.
Někteří analytici, jako Charles Armitage z , varují před přehnaným optimismem a doporučují prodej některých akcií. Přesto zůstává důvěra v dlouhodobý růst obranného sektoru silná.
Neil Birrell z Premier Miton věří, že výdaje na obranu a infrastrukturu jsou dlouhodobé projekty. „Posun k větší regionální soběstačnosti v oblasti obrany, energie, potravin a surovin je dlouhodobý trend. Obranné akcie z toho budou těžit,“ uzavírá komentář Birrell.
Zdroj: CNBC