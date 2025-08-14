Hledat v komentářích

Trump se sejde s Putinem. Co schůzka znamená pro zbrojovky?

Trump se sejde s Putinem. Co schůzka znamená pro zbrojovky?

14.08.2025 14:49
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropské obranné akcie mají podle analytiků prostor pro další růst bez ohledu na to, zda americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin dosáhnou tento týden průlomu v jednání o válce na Ukrajině. Oba státníci se mají osobně setkat v pátek na Aljašce, aby projednali možnosti ukončení více než tříletého konfliktu, který začal ruskou invazí na Ukrajinu na začátku roku 2022.

Zprávy o plánovaném summitu povzbudily širší evropské akciové trhy, ale obranné tituly zaznamenaly pokles. Obavy z ruské agrese vedly evropské vlády a NATO k výraznému navýšení obranných rozpočtů, což přineslo zisky bezpečnostním firmám v regionu.

Index Stoxx Europe Aerospace and Defense letos vzrostl o 52 procent. Po třech dnech poklesu po oznámení summitu se index ve čtvrtek zotavil a vzrostl o 1,3 procenta.

Podle analytiků by případná dohoda o ukončení bojů na Ukrajině neměla zásadně ovlivnit růst evropského obranného sektoru. Dmitrii Ponomarev z fondu VanEck EU upozornil, že se Evropa „připravuje na válku“ a výrobní kapacity zbrojních závodů rostou třikrát rychleji než v době míru. To podle něj dokazuje, že současný růst není závislý pouze na dodávkách Ukrajině, ale je součástí širší modernizace evropské obrany.

Investiční firma VanEck spravuje obranný ETF fond v hodnotě 6,9 miliardy dolarů, který zahrnuje akcie firem jako Leonardo, Thales nebo Saab.

Ponomarev dodal, že firmy zaměřené na krátkodobé dodávky munice Ukrajině mohou být citlivější na případné uklidnění konfliktu. „Zbrojaři s dlouhodobými projekty budou v případě zvýšené volatility stabilnější,“ dodal stratég.

Christopher Granville, výkonný ředitel TS Lombard, uvedl, že evropské obranné akcie mají stále potenciál růstu. Podle něj jde o vývoj „win-win“: buď jednání selžou a bude nutné doplňovat zásoby, nebo dojde k míru, ale zůstane silná ruská armáda, což rovněž povede k pokračujícím investicím do obrany.

Přezbrojení zabere minimálně dekádu

Šéfové obranných firem se shodují, že přezbrojování Evropy bude trvat minimálně deset let. Dimitrios Kottas z Delian Alliance Industries uvedl, že tento trend je poháněn hlubšími makroekonomickými silami než samotná válka. Micael Johansson, CEO společnosti Saab, dodal, že i v případě příměří se vlády nevrátí k předválečnému stavu.

Navzdory letošnímu růstu sektor čelí i výzvám. Akcie Rheinmetallu klesly o osm procent po slabších výsledcích, ale firma očekává nárůst objednávek ve druhé polovině roku. Deutsche Bank přesto potvrdila pozitivní výhled.

Někteří analytici, jako Charles Armitage z Citi, varují před přehnaným optimismem a doporučují prodej některých akcií. Přesto zůstává důvěra v dlouhodobý růst obranného sektoru silná.

Neil Birrell z Premier Miton věří, že výdaje na obranu a infrastrukturu jsou dlouhodobé projekty. „Posun k větší regionální soběstačnosti v oblasti obrany, energie, potravin a surovin je dlouhodobý trend. Obranné akcie z toho budou těžit,“ uzavírá komentář Birrell.

Zdroj: CNBC


