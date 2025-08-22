Trump tlačí na převrat ve Fedu. Rezignací Cookové by si zajistil většinu v Radě guvernérů

Kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa za odvolání guvernérky Federálního rezervního systému Lisy Cookové by mu, pokud by byla úspěšná, dala příležitost uplatnit větší vliv na americkou centrální banku tím, že by si zajistil většinu v její sedmičlenné radě guvernérů. Ani získání většiny v představenstvu Fedu by ale neznamenalo, že prezident prosadí svou v otázce nastavování sazeb.
Trump dává jasně najevo, že chce, aby Fed snížil náklady na půjčky. Centrální banka je letos pod vedením Jeroma Powella vystavena neustálé palbě útoků ze strany Bílého domu, ať už kvůli rozhodnutí o měnové politice nebo třeba pro překročení nákladů na rozsáhlou rekonstrukci budov.
Prezident ve středu vyzval Cookovou k rezignaci, když v příspěvku na sociálních sítích napsal, že "musí rezignovat, hned!!!". Stalo se tak poté, co Cookovou ředitel Federální agentury pro financování bydlení Bill Pulte obvinil, že se dopustila hypotečního podvodu tím, že lhala v žádostech o úvěr, aby si zajistila výhodnější podmínky. Cooková, jejíž funkční období trvá do roku 2038, později reagovala vyjádřením, že se nenechá donutit k odstoupení.
„Jako člen Federálního rezervního systému mám v úmyslu brát jakékoliv otázky týkající se mé finanční historie vážně, a proto shromažďuji přesné informace, abych mohla zodpovědět jakékoliv legitimní otázky a poskytnout fakta," dodala.
Pulte Bloombergu řekl, že často podává trestní oznámení pro vyšetřování hypotečních podvodů. Řekl, že "byl tam tip, který jsme dostali", který vedl k oznámení na Cookovou. "Někdy dělám více případů denně a rozhodně více případů týdně. Moje agentura spolu s generálním inspektorem spolupracuje ruku v ruce s ministerstvem spravedlnosti. Dělala to za Bidenovy administrativy, dělala to za Obamovy administrativy, dělala to za první Trumpovy administrativy," řekl Pulte.
"Pokud se hypotečního podvodu dopouští republikán, podíváme se na to. Pokud se ho dopouští demokrat, podíváme se na to," dodal.
Claudia Sahmová, hlavní ekonomka společnosti New Century Advisors a bývalá ekonomka Fedu k případu uvedla, že se jedná o nový pokus administrativy získat větší kontrolu nad Fedem. "Využívají co nejvíce různých pák, aby tuto kontrolu získali," tvrdí.
Kritický postoj vůči Cookové podtrhuje, jak daleko je administrativa ochotna zajít, aby rozšířila svůj vliv na centrální banku, která byla tradičně izolována od politického tlaku, pokud jde o její rozhodnutí o úrokových sazbách. Zároveň to vrhá stín na výroční konferenci Fedu v Jackson Hole ve Wyomingu. Powell tam pronese svůj poslední hlavní projev k shromáždění globálních centrálních bankéřů v pátek ráno (amerického času) a je nepravděpodobné, že Trumpovi dá to, co chce slyšet – záruky bezprostředního snížení sazeb. Představitelé Fedu letos prezidentovy požadavky na nižší sazby zatím odmítli a jako důvod pro zachování stabilní referenční sazby uvedli inflační riziko plynoucí z jeho cel.
Pokud by Cooková odešla, otevřelo by to cestu k tomu, aby čtyři ze sedmi míst v Radě guvernérů Fedu obsadili Trumpem jmenovaní guvernéři. Prezident jmenoval dva ze současných guvernérů ve svém prvním funkčním období a nominoval Stephena Mirana – předsedu své Rady ekonomických poradců – na třetí místo, které nedávno předčasně uvolnila Bidenova nominantka Adriana Kuglerová.
Ani většina v radě nemusí stačit
Tato strategie by byla v souladu s přístupem, který Trump zaujal u rad jiných federálních vládních agentur ve snaze doplnit je republikánskými kandidáty. Získání většiny v představenstvu Fedu však nezaručuje, že prezident prosadí svou v otázce pohybu sazeb. Trumpem jmenovaní kandidáti by stále museli získat podporu od širšího Federálního výboru pro operace na volném trhu centrální banky, který stanovuje sazby – a navíc neexistuje žádná záruka, že všichni tito jmenovaní by se prezidentovým požadavkům jednoduše podřídili.
Existuje také otázka, koho Trump nominuje místo Powella, až příští rok v květnu vyprší jeho předsednictví. Zda se tím však Trumpovi uvolní páté místo v představenstvu, bude záviset na tom, zda se Powell rozhodne dosloužit si svůj guvernérský mandát, který vyprší až v roce 2028.
"I kdyby se jednalo o další nominaci na guvernéra, není jasné, zda nový předseda bude mít většinu ve FOMC, aby hlasoval pro mnohem volnější měnovou politiku," řekl William B. English, bývalý přední ekonom Fedu, který je nyní profesorem na Yaleově univerzitě.
Rozhodnutí o úrokových sazbách činí FOMC, skupina 12 tvůrců politik ve Washingtonu a celé zemi, kteří hlasují o rozhodnutích o sazbách. To znamená, že i kdyby čtyři Trumpem jmenovaní členové podpořili určitý krok, potřebovali by k vytvoření většiny podporu alespoň tří dalších hlasujících členů. Každý ze sedmi guvernérů má trvalý hlas, stejně jako prezident newyorského Fedu. Zbývající čtyři hlasy se každoročně střídají mezi prezidenty ostatních 11 regionálních rezervních bank.
Většina v představenstvu by mohla Bílému domu poskytnout větší vliv v dalších oblastech politiky, včetně záležitostí bankovní regulace, které spadají do pravomoci představenstva, a nikoliv FOMC. Představenstvo je také zodpovědné za schvalování nebo vetování opětovného jmenování prezidentů rezervních bank každých pět let.
Otázky kolem Trumpových guvernérů
Zda by Trumpovi jmenovaní guvernéři Michelle Bowmanová a Christopher Waller byli ochotni plnit příkazy Bílého domu, zůstává nezodpovězenou otázkou, uvedl Derek Tang, ekonom z LH Meyer/Monetary Policy Analytics, Inc.
Bowmanová a Waller nesouhlasili s červencovým rozhodnutím FOMC ponechat referenční sazbu beze změny. Prosazovali snížení o čtvrt procentního bodu a argumentovali tím, že známky zhoršení situace na trhu práce vyžadují politickou reakci. Waller – jeden z hlavních kandidátů na nahrazení Powella ve funkci předsedy – však nedávno také hovořil o důležitosti nezávislosti centrální banky a varoval, že každý, kdo je v čele instituce, musí mít u investorů důvěryhodnost, jinak by inflační očekávání a tržní úrokové sazby vzrostly.
Powell zatím neprozradil, co udělá v květnu 2026 po vypršení funkčního období jakožto předsedy. Šéfové Fedu tradičně odcházejí po skončení svých vedoucích rolí, i když jejich funkční období guvernéra diktovalo, že mohou zůstat déle. Předčasný odchod Cookové by však mohl zvýšit tlak na 72letého Powella, aby zůstal ve funkci, a poskytl tak určitý odpor politickému vlivu v centrální bance.
"Proto si myslíme, že Powell zatne zuby a zůstane v představenstvu Fedu až do konce svého funkčního období v lednu 2028," uvedl ve středu v poznámce Andrew Brenner, vedoucí oddělení mezinárodních fixních příjmů ve společnosti NatAlliance Securities.
