Detail - články
Akcie Orsted ve volném pádu, Trump zastavil téměř hotový projekt větrné farmy

25.08.2025 9:49
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie dánské energetické společnosti Orsted padaly v pondělí ráno na burze v Kodani až o 19 procent a dostaly se na nejnižší úroveň ve své historii. Děje se tak potom, co administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek nařídila zastavení výstavby téměř dokončené větrné farmy u pobřeží Rhode Island. Společnost uvedla, že i přesto bude pokračovat ve svém plánu na získání přibližně 60 miliard dánských korun od investorů, z nichž polovina bude pocházet od dánských daňových poplatníků. Má se jednat o největší prodej akcií v evropském energetickém sektoru za více než deset let.

Páteční příkaz amerického Úřadu pro správu oceánské energie k zastavení prací se týká projektu Revolution Wind, jehož výstavba podle odhadu společnosti Jefferies stojí čtyři miliardy dolarů. Projekt je z 80 procent dokončen, konkrétně už bylo nainstalováno 45 z 65 větrných turbín.

Podle analytiků oslovených agenturou Reuters představuje zaříznutí projektu problém právě pro plánovaný prodej akcií. „Je to obrovská překážka, pokud jde o získávání kapitálu,“ řekl analytik Sydbank Jacob Pedersen a dodal, že je zprávou o zastavení projektu "ohromen".

Analytik společnosti AlphaValue Pierre-Alexandre Ramondenc smýšlí pdoobně, podle něj by tento kroky ze strany USA mohl ohrozit úspěch emise. „Tato zpráva přišla jako velký šok a nepředstavuje nic menšího než politické braní rukojmí americkou administrativou vzhledem k pokročilé fázi projektu,“ dodal.

„Plánovaná emise práv byla dimenzována tak, aby poskytla potřebné posílení kapitálové struktury společnosti Orsted k realizaci jejího obchodního plánu, a to i s ohledem na dopad této nejistoty na americké portfolio větrných elektráren společnosti Orsted,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.

K zastavení výstavby dánský gigant pak uvedl: „Orsted vyhodnocuje všechny možnosti, jak tuto záležitost urychleně vyřešit, v dialogu s povolovacími orgány a potenciálně i prostřednictvím soudního řízení, s cílem postupovat co nejrychleji.“

Orsted, jeden z největších světových developerů větrných elektráren na moři, čelí v posledních letech řadě problémů spojených přeseděvším s vysokými náklady v dodavatelském řetězci. To už firmu donutilo ke zrušení dvou velkých projektů, vydání řady odpisů a k výměně vrcholových manažerů.

Equinor měl stejný problém

Trump je známý tím, že nemá obnovitelné zdroje energie v oblibě, přednost jednoznačně dává tradičním fosilním palivům. Zaříznutí projektu Orstedu navíc není jeho prvním. Už začátkem roku jeho administrativa zastavila rovněž výstavbu americké větrné farmy Empire Wind u pobřeží New Yorku a New Jersey, za níž stojí norský Equinor. Příkaz nakonec zrušil poté, co se dohodl s guvernérkou New Yorku Kathy Hochulovou na tom, že New York umožní výstavbu nových plynovodů.

Orsted doufá, že nyní Trump udělá něco podobného. Guvernéři Connecticutu a Rhode Islandu uvedli, že pracují na změně rozhodnutí. „Tento politický krok Trumpovy administrativy zvýší náklady na elektřinu a je v rozporu se vším, co nám administrativa sdělila,“ uvedl o víkendu ve svém prohlášení guvernér Connecticutu Ned Lamont.

V nejhorším případě by Orsted mohl čelit dvojcifernému odpisu v řádu miliard, uvedl Pedersen.

Akcie společnosti letos odepsaly už přes 45 procent ze své hodnoty. Většinu propadu obstarala zpráva z 11. srpna o zmíněném plánu na uskutečnění práv na úpis nových akcií. V ten den akcie spadly o 29 procent, což bylo nejvíce v historii firmy. V horizontu posledních pěti let je pak situace z pohledu investora Orstedu ještě horší (-80 %).

Orsted

Zdroj: Reuters, Bloomberg


    daňový poplatníci
    25.08.2025 10:11

    jistě ocení pumpování státních peněz do firmy.
    občan
