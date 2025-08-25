Hledat v komentářích

Začátek týdne je pro akcie negativní. Od Fedu se pozornost vrací k Trumpovi a firmám

Začátek týdne je pro akcie negativní. Od Fedu se pozornost vrací k Trumpovi a firmám

25.08.2025 11:47
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Pátek byl na hlavních trzích velice optimistický, když se investoři dočkali z jejich pohledu potvrzení, že Fed v září obnoví snižování úrokových sazeb. Komentář předsedy Jeroma Powella byl přijat s povděkem, ovšem očekávání už s poklesem sazeb počítala a k jejich podstatné změně ve skutečnosti nedošlo. Zkraje nového týdne tak nadšení rychle vyprchalo a na hlavních trzích sledujeme převážně negativní vývoj.

Evropské akciové indexy se posouvají níž zhruba o půl procenta a pár desetin procenta ztrácí také americké futures. V Londýně se kvůli státnímu svátku ve Velké Británii neobchoduje.

O něco hůř oproti pátku jsou na tom evropské dluhopisy při nárůstu výnosů na 10Y splatnosti zhruba o 3-4 bps. Eurodolar se po pátečním nárůstu vrací trochu níž a aktuálně se dostává těsně pod 1,1700. Své zisky mírně koriguje zlato.

Pondělní dopoledne nabídlo mírně lepší německý index Ifo, který však vážný dopad na trhy mít nebude. Ani odpolední americké statistiky nemají takovou důležitost, aby do obchodování podstatně promlouvaly.

Pozornost se spíše stočí zpět k politice a do firemní sféry. Sledují se přímé zásahy amerického prezidenta Donalda Trumpa do Intelu či byznysu dánského Orstedu, s otázkou, jaké další budou následovat. A samozřejmě se bude vyčkávat na klíčový bod programu začínajícího týdne, kterým jsou středeční výsledky Nvidie.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:45 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5502 -0.0066 24.5741 24.5144
CZK/USD 20.9855 0.2044 20.9965 20.9230
HUF/EUR 397.2742 0.5086 397.4962 395.0797
PLN/EUR 4.2659 0.0666 4.2663 4.2592
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3710 -0.3739 8.4006 8.3640
JPY/EUR 172.3100 0.0662 172.5650 172.1050
JPY/USD 147.3060 0.2252 147.5150 146.8550
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8665 0.0670 0.8672 0.8660
CHF/EUR 0.9380 -0.1475 0.9408 0.9379
NOK/EUR 11.8248 0.2590 11.8319 11.7806
SEK/EUR 11.1456 0.1726 11.1589 11.1273
USD/EUR 1.1698 -0.2388 1.1722 1.1694
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5406 0.0325 1.5454 1.5371
CAD/USD 1.3828 0.0145 1.3844 1.3821
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Čtěte více:

Powell naznačil snížení sazeb, akcie poslal nahoru
22.08.2025 16:43
Powell naznačil snížení sazeb, akcie poslal nahoru
Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell v pátek během sv...
Výsledky Nvidie mohou otřást trhem. I přes optimismus po projevu Powella
25.08.2025 11:17
Výsledky Nvidie mohou otřást trhem. I přes optimismus po projevu Powella
Investorům se v tomto týdnu dýchá lépe poté, co předseda Federálního r...
Akcie Orsted ve volném pádu, Trump zastavil téměř hotový projekt větrné farmy
25.08.2025 9:49
Akcie Orsted ve volném pádu, Trump zastavil téměř hotový projekt větrné farmy
Akcie dánské energetické společnosti Orsted padaly v pondělí ráno na b...
Výrobci dronů Primoco v pololetí meziročně klesl čistý zisk na 67,1 milionu Kč
25.08.2025 10:13
Výrobci dronů Primoco v pololetí meziročně klesl čistý zisk na 67,1 milionu Kč
Českému výrobci bezpilotních letounů Primoco UAV letos v prvním polole...


