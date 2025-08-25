Začátek týdne je pro akcie negativní. Od Fedu se pozornost vrací k Trumpovi a firmám

Pátek byl na hlavních trzích velice optimistický, když se investoři dočkali z jejich pohledu potvrzení, že Fed v září obnoví snižování úrokových sazeb. Komentář předsedy Jeroma Powella byl přijat s povděkem, ovšem očekávání už s poklesem sazeb počítala a k jejich podstatné změně ve skutečnosti nedošlo. Zkraje nového týdne tak nadšení rychle vyprchalo a na hlavních trzích sledujeme převážně negativní vývoj.
Evropské akciové indexy se posouvají níž zhruba o půl procenta a pár desetin procenta ztrácí také americké futures. V Londýně se kvůli státnímu svátku ve Velké Británii neobchoduje.
O něco hůř oproti pátku jsou na tom evropské dluhopisy při nárůstu výnosů na 10Y splatnosti zhruba o 3-4 bps. Eurodolar se po pátečním nárůstu vrací trochu níž a aktuálně se dostává těsně pod 1,1700. Své zisky mírně koriguje zlato.
Pondělní dopoledne nabídlo mírně lepší německý index Ifo, který však vážný dopad na trhy mít nebude. Ani odpolední americké statistiky nemají takovou důležitost, aby do obchodování podstatně promlouvaly.
Pozornost se spíše stočí zpět k politice a do firemní sféry. Sledují se přímé zásahy amerického prezidenta Donalda Trumpa do Intelu či byznysu dánského Orstedu, s otázkou, jaké další budou následovat. A samozřejmě se bude vyčkávat na klíčový bod programu začínajícího týdne, kterým jsou středeční výsledky Nvidie.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:45 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5502
|-0.0066
|24.5741
|24.5144
|CZK/USD
|20.9855
|0.2044
|20.9965
|20.9230
|HUF/EUR
|397.2742
|0.5086
|397.4962
|395.0797
|PLN/EUR
|4.2659
|0.0666
|4.2663
|4.2592
|CNY/EUR
|8.3710
|-0.3739
|8.4006
|8.3640
|JPY/EUR
|172.3100
|0.0662
|172.5650
|172.1050
|JPY/USD
|147.3060
|0.2252
|147.5150
|146.8550
|GBP/EUR
|0.8665
|0.0670
|0.8672
|0.8660
|CHF/EUR
|0.9380
|-0.1475
|0.9408
|0.9379
|NOK/EUR
|11.8248
|0.2590
|11.8319
|11.7806
|SEK/EUR
|11.1456
|0.1726
|11.1589
|11.1273
| USD/EUR
|1.1698
|-0.2388
|1.1722
|1.1694
|AUD/USD
|1.5406
|0.0325
|1.5454
|1.5371
|CAD/USD
|1.3828
|0.0145
|1.3844
|1.3821