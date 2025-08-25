Podnikatelská nálada v Německu se v srpnu zlepšila více, než se čekalo. Index, který ji sleduje, vzrostl na 89 bodů z červencové hodnoty 88,6 bodu. Ve své zprávě to dnes uvedl německý hospodářský institut Ifo, který index sestavuje. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že index zůstane na 88,6 bodu.
"Oživení německého hospodářství zůstává slabé," uvedl v tiskové zprávě prezident Ifo Clemens Fuest. Podniky jsou podle něj o něco optimističtější v očekáváním budoucího vývoje, svou aktuální situaci ale hodnotí mírně hůře. Podle Reuters je nicméně index podnikatelské nálady Ifo na nejvyšší hodnotě za posledních 15 měsíců.
"Aktuální situace se podle hodnocení podniků nezměnila a je nadále složitá," uvedl hlavní ekonom německé státní rozvojové banky KfW Dirk Schumacher. "Přesto roste důvěra v oživení," dodal.
Podle analytika DZ Bank Clause Niegsche je skutečnost, že německé podniky hledí do příštích týdnů a měsíců s mírným optimismem, důsledkem uzavřené obchodní dohody mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA podle něj německé podniky sice výrazně zatíží, zároveň ale dohoda poskytuje určitou jistotu pro plánování.
Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo mírně zhoršila. Podniky hodnotí svou současnou situaci o něco hůře a také očekávání jsou o něco nižší. V sektoru služeb se nálada zhoršila. Současnou situaci sice podnikatelé v tomto odvětví hodnotí výrazně lépe, očekávání budoucího vývoje jsou ale horší. V obchodě se podnikatelské klima zhoršilo. Také ve stavebnictví je nálada po šesti měsíčních zlepšeních o něco horší.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles. Podle posledního výhledu předních ekonomických institutů letos vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta. V těchto prognózách ale ještě nejsou zahrnuty dopady obchodní dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy, která zavádí patnáctiprocentní cla na dovoz z EU do USA. Spojené státy jsou největším obchodním partnerem Německa.