Odraz na amerických akciích v dohlednu

Americký akciový index S&P 500 dnes 25.8. 2025 oslabuje o 0,5 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
oslabuje také, a to o 0,4 %. Na konci obchodního dne v USA tak vidíme drobnou korekci po pátečním strmém nárůstu.
Německý index DAX
oslabuje o 0,4 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,9 % na úroveň 1,1610. Zlato
dnes oslabuje, a to o 0,2 % a obchoduje se na úrovni 3365 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.02 p. b. na úroveň 4,283 %.
V pátečním projevu na konferenci předseda Fedu Jerome Powell potvrdil svůj dlouhodobý inflační
cíl 2 %, ale zdůraznil potřebu větší flexibility v reakci na ekonomické šoky, jako byla pandemie a následná inflace
. Powell uvedl, že centrální banka bude nadále sledovat „nedostatky“ v zaměstnanosti, nikoli jen „odchylky“, což umožní citlivější reakci na změny na trhu práce. Investoři očekávají, že Fed v září přistoupí ke snížení sazeb
, i když Powell zatím neoznámil žádné konkrétní kroky