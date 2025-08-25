Hledat v komentářích

Odraz na amerických akciích v dohlednu

25.08.2025 22:08
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 25.8. 2025 oslabuje o 0,5 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq oslabuje také, a to o 0,4 %. Na konci obchodního dne v USA tak vidíme drobnou korekci po pátečním strmém nárůstu.

Německý index DAX oslabuje o 0,4 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,9 % na úroveň 1,1610. Zlato dnes oslabuje, a to o 0,2 % a obchoduje se na úrovni 3365 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.02 p. b. na úroveň 4,283 %.

V pátečním projevu na konferenci předseda Fedu Jerome Powell potvrdil svůj dlouhodobý inflační cíl 2 %, ale zdůraznil potřebu větší flexibility v reakci na ekonomické šoky, jako byla pandemie a následná inflace. Powell uvedl, že centrální banka bude nadále sledovat „nedostatky“ v zaměstnanosti, nikoli jen „odchylky“, což umožní citlivější reakci na změny na trhu práce. Investoři očekávají, že Fed v září přistoupí ke snížení sazeb, i když Powell zatím neoznámil žádné konkrétní kroky


