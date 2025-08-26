Hledat v komentářích

Detail - články  
Evropské akciové trhy míří k nižšímu otevření kvůli napětí kolem americké centrální banky

Evropské akciové trhy míří k nižšímu otevření kvůli napětí kolem americké centrální banky

26.08.2025 8:56
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropské akciové futures v úterý naznačují pokles na začátku obchodování, panevropský index Stoxx 50 před otevřením hlavního trhu klesá o 0,7 %. Nedaří se především francouzskému CAC 40, který odepisuje 1,2 %, v půlprocentním záporu jsou ale také trhy v Německu a Británii.

Trump dál torpéduje Fed. Odvolává členku Rady guvernérů Lisu Cookovou
26.08.2025 10:33
Trump dál torpéduje Fed. Odvolává členku Rady guvernérů Lisu Cookovou
Americký prezident Donald Trump se rozhodl s okamžitou platností odvol...
Rozbřesk: Fiskální expanze maďarské vlády jde proti snižování sazeb MNB
26.08.2025 8:45
Rozbřesk: Fiskální expanze maďarské vlády jde proti snižování sazeb MNB
Dnes proběhne další zasedání maďarské centrální banky a všeobecně se o...


