Akcie rostly před klíčovými výsledky Nvidie, trh čeká na potvrzení AI optimismu

27.08.2025 22:01
Autor: Martin Uher, Patria Finance

Americké akcie dnes posílily, když investoři vyhlížejí výsledky společnosti Nvidia, posledního z technologických gigantů „Magnificent Seven“, který ještě nezveřejnil kvartální čísla. Index S&P 500 i samotná Nvidia se během dne odrazily od denních minim. Výnosy krátkodobých dluhopisů rostly, zatímco dolar umazal předchozí zisky.

Nvidia, s tržní kapitalizací 4,4 bilionu dolarů a váhou 8,1 % v indexu S&P 500, má potenciál výrazně ovlivnit širší trh. Obchodníci s opcemi očekávají pohyb akcií o přibližně 6 % v den po zveřejnění výsledků. Podle analytiků je Nvidia „nejdůležitější akcií na světě“, a to nejen kvůli své velikosti, ale i díky klíčové roli v rozvoji umělé inteligence.

Akcie společnosti od dubna přidaly téměř 2 biliony dolarů na hodnotě. Očekává se, že tržby letos vzrostou o více než 50 %, přičemž poptávka zůstává silná. Analytici upozorňují, že růst je limitován spíše kapacitou dodavatelského řetězce než nedostatkem zájmu. Výsledky by mohly potvrdit, že současná rally není jen technologickou bublinou.

Zároveň se však objevují obavy ohledně obchodování v Číně. Americká vláda omezila přístup k produktům Nvidie kvůli bezpečnostním obavám, a přestože došlo k určitému zmírnění restrikcí, Peking vyzývá domácí firmy, aby hledaly alternativní dodavatele. Investoři proto bedlivě sledují, zda CEO Jensen Huang zahrne Čínu do výhledu.

Vedle očekávaných výsledků Nvidie se pozornost investorů upírá i k zářijovému zasedání Fedu. Prezident Trump oznámil odvolání guvernérky Fedu Lisy Cook kvůli údajnému hypotečnímu podvodu, což přispívá k nejistotě ohledně budoucího směřování měnové politiky.

Z firemních zpráv zaujalo rozhodnutí Cracker Barrel stáhnout kontroverzní nové logo, které vedlo k propadu akcií. American Eagle po úspěšné kampani se Sydney Sweeney oznámil spolupráci s Travisem Kelcem. Abercrombie & Fitch zvýšil výhled tržeb díky silnému kvartálu značky Hollister, podobně jako Kohl’s, který potvrdil odolnost spotřebitelských výdajů. JM Smucker hlásí pokles tržeb kvůli slabším prodejům kávy, pamlsků pro psy a sladkého pečiva. Williams-Sonoma zvýšil výhled navzdory obavám z cel na nábytek. PayPal řeší výpadek služeb, který ovlivnil německé banky. Boeing urychluje dodávky letadel 737 Max pro Ryanair. Elliott Investment Management vstoupil do Rexford Industrial Realty. Royal Bank of Canada překonala očekávání díky nižším rezervám na úvěrové ztráty. Cambricon Technologies hlásí rekordní zisk díky poptávce po čínských čipech. Sompo Holdings koupí Aspen Insurance za 3,5 miliardy dolarů. Meituan varuje před ztrátami kvůli cenové válce s Alibaba a JD.com. Cnooc hlásí pokles zisků kvůli nízkým cenám ropy. Akcie Nikonu posílily po zprávě, že EssilorLuxottica zvažuje navýšení podílu.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +0,21 %, NASDAQ 100 +0,17 % a Dow Jones +0,33 %.




