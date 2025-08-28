Hledat v komentářích

Detail - články
Cloudová služba Snowflake překonala očekávání. Akcie vykazují dvouciferný růst

Cloudová služba Snowflake překonala očekávání. Akcie vykazují dvouciferný růst

28.08.2025 10:20
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Kromě Nvidie reportovala své výsledky ve středu večer také společnost Snowflake, jež poskytuje cloudovou platformu pro analýzu a skladování dat. A na rozdíl od čipového giganta, jehož akcie reagovaly na výsledky poklesem, Snowflake investory potěšil. Firma doručila lepší než očekáváné tržby, zisk i výhled. Akcie proto v aftermarketu rostly až o 13 procent.

Wall Street je vůči dodavatelům softwaru v poslední době spíše skeptická. Obává se totiž, že zákazníci odejdou k novým dodavatelům specializujícím se na umělou inteligenci. Platforma Snowflake ale pracuje s řadou nových modelů AI, a tak se společnost těmto obavám v očích investorů ve velké míře vyhnula.

A soudě podle hospodářských výsledků oprávněně. Ve čtvrtletí končícím 31. červencem firma vykázala meziroční růst tržeb o 32 procent na 1,09 miliardy dolarů, zatímco konsenzus trhu byl 1,04 mld. USD. Lepší byl také upravený zisk na akcii, který oproti očekáváným 27 centům dosáhl 38 centů.

snow

Snowflake předčila odhady i v celoročním výhledu fiskálního roku končícím v lednu 2026. Tržby z produktů očekává ve výši přibližně 4,4 mld. USD, zatímco analytici čekali 4,34 mld. USD. Upravená provozní marže by měla vzrůst na devět procent, konsenzus byl o procentní bod nižší.

Snowflake umožňuje firmám ukládat, spravovat a analyzovat velké objemy dat napříč různými cloudovými službami (např. AWS, Azure, Google Cloud), a to bez nutnosti spravovat vlastní infrastrukturu. Podle generálního ředitele Sridhara Ramaswamyho vykázal v uplynulém kvartálu nejrychlejší růst mezi podporovanými cloudovými službami Azure od Microsoftu (meziročně +40 %).

"Microsoft je velmi silný v Evropě, na Středním východě a v Africe a my právě zaznamenáváme dobrý vzestup v našem byznysu v regionu EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika, pozn. red.),“ dodal Ramaswamy.

Akcie Snowflake přidávaly od začátku roku ke středečnímu závěru přibližně 30 procent. Od svého IPO v září 2020, kdy jedna akcie stála 240 USD, jsou ale stále v minusu 16 procent. Dnes by se v případě dvouciferného růstu mohly akcie k této počáteční ceně přiblížit.

akcie snowflake

Zdroj: Bloomberg, Reuters, zdroj foto: Snowflake


