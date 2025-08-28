Cloudová služba Snowflake překonala očekávání. Akcie vykazují dvouciferný růst

Kromě Nvidie reportovala své výsledky ve středu večer také společnost Snowflake, jež poskytuje cloudovou platformu pro analýzu a skladování dat. A na rozdíl od čipového giganta, jehož akcie reagovaly na výsledky poklesem, Snowflake investory potěšil. Firma doručila lepší než očekáváné tržby, zisk i výhled. Akcie proto v aftermarketu rostly až o 13 procent.
Wall Street je vůči dodavatelům softwaru v poslední době spíše skeptická. Obává se totiž, že zákazníci odejdou k novým dodavatelům specializujícím se na umělou inteligenci. Platforma Snowflake ale pracuje s řadou nových modelů AI, a tak se společnost těmto obavám v očích investorů ve velké míře vyhnula.
A soudě podle hospodářských výsledků oprávněně. Ve čtvrtletí končícím 31. červencem firma vykázala meziroční růst tržeb o 32 procent na 1,09 miliardy dolarů, zatímco konsenzus trhu byl 1,04 mld. USD. Lepší byl také upravený zisk na akcii, který oproti očekáváným 27 centům dosáhl 38 centů.
Snowflake předčila odhady i v celoročním výhledu fiskálního roku končícím v lednu 2026. Tržby z produktů očekává ve výši přibližně 4,4 mld. USD, zatímco analytici čekali 4,34 mld. USD. Upravená provozní marže by měla vzrůst na devět procent, konsenzus byl o procentní bod nižší.
Snowflake umožňuje firmám ukládat, spravovat a analyzovat velké objemy dat napříč různými cloudovými službami (např. AWS, Azure, Cloud), a to bez nutnosti spravovat vlastní infrastrukturu. Podle generálního ředitele Sridhara Ramaswamyho vykázal v uplynulém kvartálu nejrychlejší růst mezi podporovanými cloudovými službami Azure od (meziročně +40 %).
"Microsoft je velmi silný v Evropě, na Středním východě a v Africe a my právě zaznamenáváme dobrý vzestup v našem byznysu v regionu EMEA (Evropa, Blízký východ, Afrika, pozn. red.),“ dodal Ramaswamy.
Akcie Snowflake přidávaly od začátku roku ke středečnímu závěru přibližně 30 procent. Od svého IPO v září 2020, kdy jedna akcie stála 240 USD, jsou ale stále v minusu 16 procent. Dnes by se v případě dvouciferného růstu mohly akcie k této počáteční ceně přiblížit.
