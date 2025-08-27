Hledat v komentářích

Tržby Nvidie z datacenter těsně zaostaly za odhady

27.08.2025 22:55
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

 

Dlouho očekávané hospodářské výsledky Nvidie za její druhé fiskální čtvrtletí, které jsou defacto tečkou letní výsledkové sezony, jsou venku. A podobně jako další technologičtí giganti i Nvidia překonala odhady Wall Street. Upravený zisk na akcii vzrostl meziročně o 54 procent na 1,05 dolaru, což bylo čtyři centy nad odhadem analytiků. Tržby dosáhly 46,7 miliardy dolarů (meziročně +56 procent), zatímco konsenzus analytiků byl o půl miliardy níže.

Hrubá marže dosáhla 72,7 procenta, což bylo víceméně v souladu s očekáváním. Těsně pod odhadem ale skončily tržby z datacenter, nejvýdělečnější divize společnosti. Ty sice meziročně vzrostly o 56 procent a dosáhly 41,1 mld. USD, bylo to však o 150 milionů méně, než trh očekával.

I proto nejspíš akcie reagovaly v aftermarketu poklesem o více než tři procenta.

Gaming, druhý největší segment firmy, stoupl meziročně o 49 procent a vygeneroval tržby ve výši 4,3 mld. USD, zatímco trh očekával „jen“ 3,8 mld. USD.

Společnost dále uvedla, že ve druhém čtvrtletí neprodala v Číně jediný čip H20, těžila ale z uvolnění dříve rezervovaných zásob H20 v hodnotě 180 milionů dolarů zákazníkovi mimo Čínu.

Velcí poskytovatelé cloudu, kteří tvoří přibližně polovinu podnikání Nvidie v oblasti datových center, už nakupují čipy nové generace Blackwell, jehož prodeje vzrostly oproti prvnímu čtvrtletí o 17 procent.

„Blackwell je platforma umělé inteligence, na kterou svět čekal – poptávka je mimořádná, protože umělá inteligence založená na uvažování vede k masivnímu nárůstu výkonu v oblasti trénování a inference,“ uvedl CEO Jensen Huang.

Ve třetím čtvrtletí Nvidia očekává tržby 54 mld. USD, což je přibližně půldruhou miliardu nad odhady. K prognóze uvedla, že nezahrnuje prodeje čipu H20. Hrubá marže by pak měla vyskočit přibližně na 73,5 procenta (+-50bps).

Společnost ze Silicon Valley také uvedla, že její představenstvo schválilo další zpětný odkup akcií v hodnotě 60 miliard dolarů bez data vypršení platnosti. V tomto čtvrtletí Nvidia už odkoupila své akcie v hodnotě 9,7 miliardy dolarů.


