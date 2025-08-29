Hledat v komentářích

Wall Street zkorigovala předešlé rekordy: technologie táhly trh dolů, inflace prozatím potvrzuje zářijové snížení sazeb

29.08.2025 22:02
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Americké akciové trhy v pátek oslabily a současně byly usměrněny předchozí rekordní maxima. Dow Jones odepsal přibližně o 0,3 %, širší S&P 500 klesl okolo 0,6 % a technologický index Nasdaq Composite, jakožto nejslabší index z velké trojky ztratil zhruba 1 %. Největší tlak přichází z polovodičového sektoru, kdy se po reportu společnosti Alibaba objevily obavy z vlastní výroby čipů asijskou společnosti, tedy nepotřeby čipů těch největších hráčů z příslušného sektoru. Akcie Nvidia i AMD propadly o více jak 3 %, Broadcom odepsal okolo 4 % a výrobce strojů ASML poklesl o přibližně 3 %.

Současně ve čtvrtek po trhu reportovaly Dell Technology či Marvel Technology. První jmenovaná společnost Dell se propadla o cirka 9 %, když představila rekordní čísla za 2Q25, ovšem opatrný či konzervativní výhled pro 3Q25 znamenal dnešní propadák. Dell dosáhl tržeb 29,78 mld USD, a to vše při čistém zisku na akcii 2,32 USD. Obě tyto čísla byly vyšší, jak odhady trhu, nicméně níže položený guidance pro Q3 znamenal červenou seanci.

Druhá zmíněná společnost, tedy Marvel Technology reportovala čistý zisk na akcii 0,67 USD, tedy mírně pod konsensem trhu, a to vše při tržbách 2,006 mld USD, což je meziročně výše o 58 % a téměř na odhadech trhu. Potíže se ovšem objevily v příjmech z datacenter a opatrnému výhledu pro Q325. Do všeho se objevilo nové doporučení i 12M cílová cena pro akcie od analytika z Bank of America, který snížil doporučení z BUY na HOLD a zredukoval 12M cílovou cenu z 90 USD na 78 USD. Akcie Marvel Technology odepsaly zhruba 18 %.

Na makroekonomické straně investoři sledovali především PCE index, což je preferované měřítko inflace americké centrální banky. Jádrový PCE index meziměsíčně vzrostl o 0,3 % a meziročně o 2,9 %, tedy vše v rámci konsensu, ovšem nejvyšší hodnotu od února. Tato čísla potvrzují, že inflační tlaky sice přetrvávají, avšak tempo není natolik znepokojivé, aby změnilo očekávání trhu ohledně další politiky Fedu. Pravděpodobnost, že Fed v září sníží sazby o 25 bazických bodů, se nadále pohybuje kolem 88 %.

EUR/CZK 24,45, USD/CZK 20,90, EUR/USD 1,17, WTI 63,99 USD/barel, Brent 68,13 USD/barel, Troyská unce zlata 3.444 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,22 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,91 %, Bitcoin 108.538 USD, Ethereum 4.338 USD



