Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu mírně zhoršily. Pokles trvá druhý měsíc a byl výraznější než v červenci, když index nákupních manažerů (PMI) klesl na 49,4 bodu z červencových 49,7 bodu. Dnes o tom informovala společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem sektoru. Nad 50 body byl index v červnu, byl to první růstový měsíc od května 2022.
Zhoršení podmínek v srpnu bylo jen mírné. Stály za ním stagnace výroby a pokračující propouštění. Pozitivním signálem naopak byl rychlejší růst objemu nových zakázek a zmírnění růstu cen vstupů díky posílení koruny vůči dolaru.
"Nejisté pokroky v českém zpracovatelském sektoru v srpnu mařily problémy v dodavatelském řetězci. Úroveň výstupu, kde jsme dříve registrovali růst, v podstatě stagnovala v důsledku delších termínů dodávek vstupů a dopadu cel USA," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jonesová. "Nové zakázky sice stouply vyšším tempem a obchodní důvěra vzrostla, optimismu ale nebylo dost na to, aby zvrátil opatrný přístup výrobců, kteří dál propouštěli a méně nakupovali," doplnila.
Nové zakázky rostly v srpnu nejsilněji od února 2022, vzrostla zejména poptávka po strojích a stavebních materiálech. Problémy ale byly u exportu, když se v souvislosti s celní politikou Spojených států i se slabou poptávkou z Německa prodeje do zahraničí snižovaly.
Podniky kvůli stagnaci objemu výroby dál propouštěly a omezovaly i nákupy materiálu. Pokles nákupu vstupů byl nejrychlejší od letošního března. Firmy místo nákupu materiálu využívaly k pokrytí zakázek zásoby vstupů i hotových výrobků.
Pozitivní zprávou pro české výrobce bylo zpomalení růstu cen vstupů, který byl nejslabší od loňského prosince. "Ačkoli však ceny vstupů vzrostly zatím nejpomaleji v tomto roce, nápor na marže přetrvával, protože firmy ve snaze podpořit nový obchod dál snižovaly ceny," upozornila Jonesová. Ceny výstupů klesaly třetí měsíc v řadě.