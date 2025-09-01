Evropské indexy chtějí růst, Wall Street vlažná a zavřená. BYD -8 %, Alibaba +15 %

Hlavní evropské akciové indexy hájí v úvodu týdne drobné zisky, Wall Street naopak naznačuje mírné ztráty. V asijském obchodování se vyrýsoval 8% pokles akcií BYD a naopak 15% růst akcií Alibaba v reakci na opačné vyznění kvartálních výsledků.
Futures: DAX a FTSE do +0,1 %, CAC +0,2 %; DJIA -0,1 %, S&P 500 -0,2 %, Nasdaq -0,3 %. V pondělí 1.9.2025 se ovšem na trzích v USA a Kanadě kvůli svátku (Labor Day) neobchoduje.
Akcie Alibaba posílily v asijském obchodování o zhruba 15 % poté, co ve fiskálním 1Q významně narostly příjmy spojené s AI.
Akcie BYD propadly v asijském obchodování o zhruba 8 procent po poklesu čistého zisku ve 2Q.
Ministerstvo financí včera navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun. Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.
se týkají spekulace Financial Times, podle kterých zamýšlí IPO své divize pro SMR. Mluvčí divize tyto úvahy odmítl.
Makrokalendář nabízí pro dnešek PMI v českém nebo německém průmyslu, inflaci v eurozóně, ve středu americkém průmyslové objednávky a jednání polské centrální banky.