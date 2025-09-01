Hledat v komentářích

Evropské indexy chtějí růst, Wall Street vlažná a zavřená. BYD -8 %, Alibaba +15 %

01.09.2025 8:56
Autor: Redakce, Patria.cz

Hlavní evropské akciové indexy hájí v úvodu týdne drobné zisky, Wall Street naopak naznačuje mírné ztráty. V asijském obchodování se vyrýsoval 8% pokles akcií BYD a naopak 15% růst akcií Alibaba v reakci na opačné vyznění kvartálních výsledků.

Futures: DAX a FTSE do +0,1 %, CAC +0,2 %; DJIA -0,1 %, S&P 500 -0,2 %, Nasdaq -0,3 %. V pondělí 1.9.2025 se ovšem na trzích v USA a Kanadě kvůli svátku (Labor Day) neobchoduje.

Akcie Alibaba posílily v asijském obchodování o zhruba 15 % poté, co ve fiskálním 1Q významně narostly příjmy spojené s AI.

Akcie BYD propadly v asijském obchodování o zhruba 8 procent po poklesu čistého zisku ve 2Q.

Ministerstvo financí včera navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun. Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.

ČEZ se týkají spekulace Financial Times, podle kterých zamýšlí Rolls Royce IPO své divize pro SMR. Mluvčí divize tyto úvahy odmítl. ČEZ ovládá v divizi zhruba 20% podíl.

Makrokalendář nabízí pro dnešek PMI v českém nebo německém průmyslu, inflaci v eurozóně, ve středu americkém průmyslové objednávky a jednání polské centrální banky.


 
 
 

Aktuální komentáře
01.09.2025
10:35Na cenovou válku mezi výrobci elektromobilů v Číně doplácí i sama BYD
10:25ČEZ, a.s.: Pololetní finanční zpráva za rok 2025
10:23Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu mírně zhoršily
10:14Šéfka ECB varuje, že Trumpovo chování vůči Fedu může poškodit světovou ekonomiku
8:56Evropské indexy chtějí růst, Wall Street vlažná a zavřená. BYD -8 %, Alibaba +15 %  
8:52Rozbřesk: Česká ekonomika dál roste díky spotřebě a investicím
8:28Ministerstvo financí navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun
6:09Místo ekologických projektů vojenské. První obranný dluhopis cílí na investiční horečku  
31.08.2025
16:59Damodaran: Trh ví nejlépe, kde mají být valuace. Sazby nejsou důležité
8:16Víkendář: Může dolar zůstat dominantní světovou měnou i při jeho výrazném oslabení?
30.08.2025
16:14Čína za volantem: Její elektromobily přepisují globální automobilový trh
8:13Víkendář: USA potřebují slabší dolar
29.08.2025
22:02Wall Street zkorigovala předešlé rekordy: technologie táhly trh dolů, inflace prozatím potvrzuje zářijové snížení sazeb  
17:48Perly týdne: AI obavy, atraktivní finanční sektor
15:57Čínský gigant Alibaba vyvíjí vlastní AI čip
14:54Čtvrtletní zisk čínské automobilky BYD poprvé za tři a půl roku klesl
14:35Míra inflace v Německu vzrostla v srpnu na 2,2 procenta, uvedli statistici
14:25Některé ekonomické teorie možná stojí za připomenutí. Třeba ta o vytěsňování
13:06Malé zásilky už nejsou „příliš malé na to, aby na nich záleželo". USA skoncovaly s celní výjimkou
12:53SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s

