S&P: Růst podnikatelské aktivity v eurozóně je nejrychlejší za 15 měsíců

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v srpnu dosáhl nejrychlejšího tempa za 15 měsíců. Poprvé za více než tři roky se navíc k růstu vrátila také aktivita v průmyslu. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, které dnes zveřejnila společnost S&P Global. V Německu však aktivita v průmyslu dál klesá, i když už jen mírně.
Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, v srpnu vzrostl na 51,1 bodu z 50,9 bodu v červenci. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od loňského května.
Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali pokles indexu na 50,7 bodu. Pokud se index nachází nad 50bodovou hranicí, signalizuje růst aktivity, cokoliv pod 50 body znamená pokles.
Index aktivity v průmyslu se v srpnu zvýšil na 50,5 bodu ze 49,8 bodu v předchozím měsíci. Nad 50bodovou hranici se tak dostal poprvé od poloviny roku 2022. Aktivita v sektoru služeb v srpnu pokračovala v růstu, její index ale klesl na 50,7 bodu z červencových 51 bodů.
"Situace se zlepšuje," uvedl ekonom Cyrus de la Rubia ze společnosti Hamburg Commercial Bank (HCOB). "Celkově v posledních třech měsících vidíme mírné zrychlování růstu," dodal.
V Německu, které je největší ekonomikou eurozóny, dosáhl v srpnu růst podnikatelské aktivity pětiměsíčního maxima. Souhrnný index aktivity se zvýšil na 50,9 bodu z 50,6 bodu v červenci. Index pro průmysl vzrostl na 49,9 z červencové hodnoty 49,1 bodu. Německo je největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německé ekonomiky závislá.