Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
S&P: Růst podnikatelské aktivity v eurozóně je nejrychlejší za 15 měsíců

S&P: Růst podnikatelské aktivity v eurozóně je nejrychlejší za 15 měsíců

21.08.2025 11:03
Autor: ČTK

Růst podnikatelské aktivity v eurozóně v srpnu dosáhl nejrychlejšího tempa za 15 měsíců. Poprvé za více než tři roky se navíc k růstu vrátila také aktivita v průmyslu. Vyplývá to z předběžných výsledků průzkumu mezi nákupními manažery, které dnes zveřejnila společnost S&P Global. V Německu však aktivita v průmyslu dál klesá, i když už jen mírně.

Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, v srpnu vzrostl na 51,1 bodu z 50,9 bodu v červenci. Dostal se tak na nejvyšší úroveň od loňského května.

Analytici přitom v anketě agentury Reuters předpovídali pokles indexu na 50,7 bodu. Pokud se index nachází nad 50bodovou hranicí, signalizuje růst aktivity, cokoliv pod 50 body znamená pokles.

Index aktivity v průmyslu se v srpnu zvýšil na 50,5 bodu ze 49,8 bodu v předchozím měsíci. Nad 50bodovou hranici se tak dostal poprvé od poloviny roku 2022. Aktivita v sektoru služeb v srpnu pokračovala v růstu, její index ale klesl na 50,7 bodu z červencových 51 bodů.

"Situace se zlepšuje," uvedl ekonom Cyrus de la Rubia ze společnosti Hamburg Commercial Bank (HCOB). "Celkově v posledních třech měsících vidíme mírné zrychlování růstu," dodal.

V Německu, které je největší ekonomikou eurozóny, dosáhl v srpnu růst podnikatelské aktivity pětiměsíčního maxima. Souhrnný index aktivity se zvýšil na 50,9 bodu z 50,6 bodu v červenci. Index pro průmysl vzrostl na 49,9 z červencové hodnoty 49,1 bodu. Německo je největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německé ekonomiky závislá.


Čtěte více:

Krugman hovoří o zpomalující ekonomice, Kashkari tíhne ke snižování sazeb
21.08.2025 6:07
Krugman hovoří o zpomalující ekonomice, Kashkari tíhne ke snižování sazeb
Prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari pro CNBC uvedl, že dostupná...
Fed upřednostňuje boj s inflací, ECB varuje před zpomalením růstu eurozóny a futures jsou lehce na nulou
21.08.2025 8:33
Fed upřednostňuje boj s inflací, ECB varuje před zpomalením růstu eurozóny a futures jsou lehce na nulou
Globální ekonomika čelí rostoucím výzvám – Fed považuje za klíčový boj...
Rozbřesk: Co by kdyby: jaké mohou být ekonomické dopady “teoretického” příměří na Ukrajině
21.08.2025 8:50
Rozbřesk: Co by kdyby: jaké mohou být ekonomické dopady “teoretického” příměří na Ukrajině
V posledních dvou týdnech zintenzivnila jednání mezi Spojenými státy, ...
Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole
21.08.2025 10:10
Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole
V úterý bezmála o půldruhého procenta, ve středu o dalších 0,7 procent...
Členka Rady guvernérů Fedu odmítla po Trumpově výzvě rezignovat
21.08.2025 9:50
Členka Rady guvernérů Fedu odmítla po Trumpově výzvě rezignovat
Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková neho...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
21.08.2025
13:44USA a EU uzavřely obchodní dohodu, potvrdily 15procentní clo na auta nebo čipy
13:31Za čínským bojkotem Nvidie stojí komentáře Lutnicka, které Peking urazily
12:02Meta náhle zpomalila v honu za AI talenty
11:03S&P: Růst podnikatelské aktivity v eurozóně je nejrychlejší za 15 měsíců
10:10Proč technologické akcie padají? Investoři mohou jen vybírat zisky na léto, nebo čekají zklamání v Jackson Hole
9:50Členka Rady guvernérů Fedu odmítla po Trumpově výzvě rezignovat
8:50Rozbřesk: Co by kdyby: jaké mohou být ekonomické dopady “teoretického” příměří na Ukrajině
8:33Fed upřednostňuje boj s inflací, ECB varuje před zpomalením růstu eurozóny a futures jsou lehce na nulou  
6:07Krugman hovoří o zpomalující ekonomice, Kashkari tíhne ke snižování sazeb
20.08.2025
22:01Technologický výprodej pokračuje, Fed zůstává opatrný, trh čeká na Jackson Hole  
17:41Co přinese investiční boom?
16:22Firma MSM North America z CSG postaví v USA továrnu za více než 13 miliard
16:12Osobní data jako platidlo. Na kolik si je cení Meta nebo Reddit?
15:18Targetu poražení odhadů nestačilo. Trhy znepokojilo odstoupení CEO  
14:40Nový CEO a naděje jménem Wegovy. Novo Nordisk mění strategii
14:04Estée Lauder pod tlakem. Akcie prudce klesají kvůli slabému výhledu a dopadu cel
13:05Dluhopisy čekají na Jackson Hole: Powell může potvrdit sázku na snížení sazeb
12:23Labubu poráží Barbie. Pop Mart si zapisuje 400% růst zisku a přerostl Mattel  
11:38Rozpočtová disciplína brzdí ekonomiku, tvrdí Havlíček z ANO. Česko musí podle něj investovat do růstu
11:33Inflace v EU v červenci vzrostla na 2,4 procenta

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět