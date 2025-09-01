Rozbřesk: Česká ekonomika dál roste díky spotřebě a investicím

Česká ekonomika si v poslední době nevede špatně. HDP za druhý kvartál byl revidován vzhůru na 2,6 % meziročně (z 2,4 %). Mezikvartální dynamika sice lehce zpomalila na +0,5 % z +0,7 % na začátku roku a z +0,8 % na konci roku 2024. I tak je to výsledek, který lehce překonal naše očekávání (2,4 %) a potvrzuje, že česká ekonomika jede dál na vzestupné vlně.
Mezikvartální růst jde primárně za opětovnou akcelerací spotřebních výdajů (+1 % q/q), postupně se zlepšující investiční aktivitou (+0,5 % q/q) a doplňováním zásob. Naopak slabší výkon podává podle očekávání zahraniční obchod. Tempa růstu jsou blízká potenciálu (odhadujeme lehce nad 2 %) a měla by časem přispět ke stabilizaci na pracovním trhu, kde v posledních kvartálech docházelo k lehkému nárůstu nezaměstnanosti.
V nadcházejících kvartálech - v důsledku zpožděných dopadů amerických cel - český růst podle nás lehce zvolní (tempa růstu v okolí 0,3 %). I tak páteční lepší číslo pravděpodobně povede k lehce vyššímu růstu letos i v příštím roce. Pro tento rok předpokládáme nově růst o 2,2 % (revidováno z 2,1 %) a pro rok 2026 o 1,9 (revize z 1,8 %).
Z pohledu ČNB se jedná o číslo, které je v souladu se stávající prognózou a potvrdí současné relativně jestřábí nastavení bankovní rady.
My v tuto chvíli vyčkáme na srpnovou inflaci a mzdy za druhý kvartál. Pokud si mzdy udrží svoji zvýšenou dynamiku, s velkou pravděpodobností přepíšeme náš výhled na sazby tak, že už žádný další pokles očekávat nebudeme a budeme nově předpokládat delší stabilitu základní repo sazby na úrovni 3,50 %.
A popravdě pohled do dynamiky příjmů domácností v dnešních čísel za HDP ukazuje spíše na možnost zrychlení růstu nominální mzdy z aktuálních 6,7 %.
TRHY
Koruna
Slabý dolar a silná čísla z domácí ekonomiky jsou pro korunu příjemnými zprávami, a proto se ke konci týdne posunula pod 24,50 EUR/CZK. V tomto týdnu budeme sledovat celou řadu důležitých čísel v čele se mzdami za Q2 2025 a srpnovou inflací, které budou důležitými “díly do skládačky” pro Českou národní banku. Stejně tak na druhé straně Atlantiku budou trhy “hrát” o další vývoj sazeb Fedu (ISM a payrolls) a to zprostředkovaně skrze eurodolar bude dopadat i na českou korunu.
Eurodolar
Eurodolar je zpět nad hladinou 1,17, když vstupuje do týdne, který zřejmě rozhodne o tom, zdali Fed sníží v září sazby. Na toto téma promluvila i guvernérka san-franciského Fedu Mary Daly. Ta v holubičím střihu uvedla, že k úpravě měnové politiky dojde brzy a navíc dodala, že si i nadále myslí, že dopad cel (na inflaci) bude jednorázový.
Tento týden však kromě důležitých dat (jako bude třeba zítra inflace v eurozóně a americký index ISM v průmysl) bude eurodolar muset sledovat i francouzskou politickou scénu, neb hlasování o důvěře vládě se blíží (očekává se však, že vláda 8. září padne).