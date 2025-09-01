Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Na úvod týdne roste euro, ropa i koruna. Akcie jen mírně v plusu

Na úvod týdne roste euro, ropa i koruna. Akcie jen mírně v plusu

01.09.2025 11:57
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akciové trhy se do nového týdne rozjíždějí mírně v zeleném. Zisky klíčových indexů se vejdou do 0,3 procenta a americké futures zatím obchodují jen těsně v plusu, takže po negativním pátku je zatím nálada spíše opatrná. Větším změnám brání také svátek v USA, který se projeví hlavně malou aktivitou odpoledne.

Daří se euru, které na páru s dolarem pokračuje ve vzestupu už na 1,1725. Nárůst dluhopisových výnosů v Evropě může krátkodobě pomáhat, ovšem sledujeme za ním i rostoucí politická rizika, takže z této strany euro udržitelnou podporu těžko získá.

Zatímco úvod týdne neslibuje zásadní zprávy, během dalších dní se pozornost stočí k makru, a zejména k americkému trhu práce. Na jeho kondici závisí očekávání o politice Fedu, ale také vyhlídky ekonomiky. Po dílčích indikacích v rámci různých zpráv během týdne vyjdou oficiální data v pátek a trh je zatím nastaven tak, že zůstanou slabá.

Za pozornost během pondělního dopoledne stojí nárůst cen ropy, která otočila nahoru asi o procento. Zlato se už dostalo nad 3480 dolarů a pokročilo tak výš po pátečním růstu. Daří se také české koruně, která si připisuje další zisky na obou hlavních párech a vůči euru se už podívala na 24,40.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:56 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4250 -0.1115 24.4660 24.3881
CZK/USD 20.8370 -0.3801 20.9215 20.7890
HUF/EUR 395.2884 -0.3743 397.1128 395.0422
PLN/EUR 4.2537 -0.2287 4.2654 4.2534
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3577 0.2473 8.3695 8.3333
JPY/EUR 172.3935 0.3463 172.5030 171.8667
JPY/USD 147.0860 0.0415 147.3785 146.7870
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8661 0.0653 0.8671 0.8651
CHF/EUR 0.9370 0.1555 0.9375 0.9356
NOK/EUR 11.7271 -0.1733 11.7813 11.7173
SEK/EUR 11.0254 -0.3095 11.0815 11.0155
USD/EUR 1.1721 0.3047 1.1736 1.1687
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5249 -0.2747 1.5305 1.5247
CAD/USD 1.3739 -0.0462 1.3753 1.3733
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



Čtěte více:

Raketový růst akcií Alibaby zvýšil její tržní hodnotu o více než 50 miliard dolarů
01.09.2025 11:49
Raketový růst akcií Alibaby zvýšil její tržní hodnotu o více než 50 miliard dolarů
Akcie společnosti Alibaba vyskočily na burze v Hongkongu o více než 19...
Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu mírně zhoršily
01.09.2025 10:23
Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu mírně zhoršily
Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu mírně zhoršily. ...
ČEZ, a.s.: Pololetní finanční zpráva za rok 2025
01.09.2025 10:25
ČEZ, a.s.: Pololetní finanční zpráva za rok 2025
ČEZ, a. s. (IČ 45274649) Společnost ČEZ, a.s. zveřejnila pololetní f...
Na cenovou válku mezi výrobci elektromobilů v Číně doplácí i sama BYD
01.09.2025 10:35
Na cenovou válku mezi výrobci elektromobilů v Číně doplácí i sama BYD
O víkendu jsme sice psali, jak čínští výrobci elektromobilů mění v glo...
RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
01.09.2025 11:26
RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
RMS Mezzanine, a.s. IČ: 00025500 Společnost RMS Mezzanine, a.s. zveřej...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
01.09.2025
17:23PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice  
17:17Něco tu nesedí?
17:13Komerční banka, a.s.: Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
16:46Žebříčku nejbohatších Čechů podle webu e15 dominují Kellnerová s Křetínským
16:15Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny vzrostla poprvé od roku 2022
15:20Španělské akcie letos trumfují Evropu i USA
14:30Schodek rozpočtu v srpnu klesl na 165,4 mld. Kč z červencových 168,2 mld. Kč
13:32J&T BANKA a.s.: Pololetní zpráva za rok 2025
11:57Na úvod týdne roste euro, ropa i koruna. Akcie jen mírně v plusu  
11:49Raketový růst akcií Alibaby zvýšil její tržní hodnotu o více než 50 miliard dolarů
11:26RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
10:35Na cenovou válku mezi výrobci elektromobilů v Číně doplácí i sama BYD
10:25ČEZ, a.s.: Pololetní finanční zpráva za rok 2025
10:23Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se v srpnu mírně zhoršily
10:14Šéfka ECB varuje, že Trumpovo chování vůči Fedu může poškodit světovou ekonomiku
9:00Rohlik.cz Finance II a.s. : Výroční zpráva společnosti
8:56Evropské indexy chtějí růst, Wall Street vlažná a zavřená. BYD -8 %, Alibaba +15 %  
8:52Rozbřesk: Česká ekonomika dál roste díky spotřebě a investicím
8:28Ministerstvo financí navrhlo rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun
6:09Místo ekologických projektů vojenské. První obranný dluhopis cílí na investiční horečku  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
9:55DE - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět