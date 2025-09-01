Na úvod týdne roste euro, ropa i koruna. Akcie jen mírně v plusu

Evropské akciové trhy se do nového týdne rozjíždějí mírně v zeleném. Zisky klíčových indexů se vejdou do 0,3 procenta a americké futures zatím obchodují jen těsně v plusu, takže po negativním pátku je zatím nálada spíše opatrná. Větším změnám brání také svátek v USA, který se projeví hlavně malou aktivitou odpoledne.
Daří se euru, které na páru s dolarem pokračuje ve vzestupu už na 1,1725. Nárůst dluhopisových výnosů v Evropě může krátkodobě pomáhat, ovšem sledujeme za ním i rostoucí politická rizika, takže z této strany euro udržitelnou podporu těžko získá.
Zatímco úvod týdne neslibuje zásadní zprávy, během dalších dní se pozornost stočí k makru, a zejména k americkému trhu práce. Na jeho kondici závisí očekávání o politice Fedu, ale také vyhlídky ekonomiky. Po dílčích indikacích v rámci různých zpráv během týdne vyjdou oficiální data v pátek a trh je zatím nastaven tak, že zůstanou slabá.
Za pozornost během pondělního dopoledne stojí nárůst cen ropy, která otočila nahoru asi o procento. Zlato se už dostalo nad 3480 dolarů a pokročilo tak výš po pátečním růstu. Daří se také české koruně, která si připisuje další zisky na obou hlavních párech a vůči euru se už podívala na 24,40.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:56 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4250
|-0.1115
|24.4660
|24.3881
|CZK/USD
|20.8370
|-0.3801
|20.9215
|20.7890
|HUF/EUR
|395.2884
|-0.3743
|397.1128
|395.0422
|PLN/EUR
|4.2537
|-0.2287
|4.2654
|4.2534
|CNY/EUR
|8.3577
|0.2473
|8.3695
|8.3333
|JPY/EUR
|172.3935
|0.3463
|172.5030
|171.8667
|JPY/USD
|147.0860
|0.0415
|147.3785
|146.7870
|GBP/EUR
|0.8661
|0.0653
|0.8671
|0.8651
|CHF/EUR
|0.9370
|0.1555
|0.9375
|0.9356
|NOK/EUR
|11.7271
|-0.1733
|11.7813
|11.7173
|SEK/EUR
|11.0254
|-0.3095
|11.0815
|11.0155
| USD/EUR
|1.1721
|0.3047
|1.1736
|1.1687
|AUD/USD
|1.5249
|-0.2747
|1.5305
|1.5247
|CAD/USD
|1.3739
|-0.0462
|1.3753
|1.3733