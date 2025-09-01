Na cenovou válku mezi výrobci elektromobilů v Číně doplácí i sama BYD

O víkendu jsme sice psali, jak čínští výrobci elektromobilů mění v globálním automobilovém průmyslu hru a dostávají se do popředí, na domácím trhu ale mezi sebou svádí velkou cenovou bitvu, jež jim ukrajuje ze ziskovosti. A nevyhnou se jí ani ti největší. Důkazem budiž slabší hospodářské výsledky největšího výrobce EV na světě BYD za druhé čtvrtletí.
Poté, co BYD v pátek oznámila překvapivý 30procentní propad čtvrtletního zisku na 6,4 miliardy jüanů (prvního za 3,5 roku), je jasné, že ani dominantní hráči na trhu s elektromobily nejsou před cenovou válkou v bezpečí. Akcie automobilky reagovaly v pondělí na burze v Hongkongu propadem až o osm procent, později ale ztrátu srovnaly.
Důvodem tak prudkého poklesu zisku (analytici očekávali mírný růst) je výrazné zlevňování vozidel, což mj. vedlo k poklesu hrubé marže na 18 procent z bezmála 19 procent v první polovině loňského roku. Nutno ovšem dodat, že i tímto číslem BYD stále překonává konkurenty, jako jsou Geely nebo Chery.
BYD obvinila z tlaku na své hospodářské výsledky „nedbalost v odvětví“ a „nadměrný marketing“. To je trochu ironie vzhledem k tomu, že právě tato firma byla hlavním tahounem cenové války, když od roku 2023 provedla několik zlevňovacích kol včetně toho posledního letos v květnu. Právě poslední slevová kampaň přiměla čínskou vládu varovat automobilky před „konkurenčními závody“ s tím, že cenové války mohou ovlivnit bezpečnost dodavatelského řetězce a vážně poškodit mezinárodní reputaci značky „Made-in-China“.
Ani expanze ziskovosti nepomohla
Pokles zisku BYD navíc přichází v době, kdy značka zrychluje svou expanzi v zahraničí. Například Brazílie už tvoří třetinu jejich mezinárodních prodejů. Tržby ze zahraničí, s výjimkou Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu, v prvních šesti měsících tohoto roku meziročně vzrostly o 50 procent.
Výzkumná firma Sanford C. Bernstein ale uvádí, že tlak na marže přetrvává i přes vyšší prodejní mix v zahraničí. „Zvýšené propagační úsilí nedosáhlo očekávaného růstu objemu a vyšší kapitálové výdaje dále zatížily marže,“ napsali analytici a snížili cílovou cenu akcie ze 133 hongkongských dolarů na 130 hongkongských dolarů.
Mezi vyššími kapitálovými výdaji vyčnívají zejména investice do výzkumu, jež byly meziročně o více než polovinu vyšší, což ukazuje na to, že se společnost silně opírá o inovace, i když se marže snižují. BYD pravděpodobně záměrně zvyšuje výdaje na klíčové technologie – baterie, elektrifikaci a inteligenci – v rámci své dlouhodobé strategie k zajištění vedoucího postavení v oblasti vozidel s novými zdroji energie.
Podle analytiků přispěly k oslabení marží rostoucí náklady na materiál a pokročilý asistenční systém řidiče „God’s eye“ („Boží oko“). Výsledky byly nicméně překvapivé a „nutí nás zamyslet se nad tím, zda nehrozí nějaké jednorázové faktory, které by z druhého čtvrtletí udělaly hluboké propadliště, přičemž od třetího čtvrtletí by mělo začít agresivnější snižování nákladů,“ uvedli.
Rychlejší platby dodavatelům
Nejnovější finanční výkazy také naznačují, že BYD platí svým dodavatelům rychleji než dříve, což je další klíčový pilíř pekingských opatření v průmyslu. Ačkoliv automobilka neprozradila, jak dlouho přesně platba trvá, tak zároveň uvedla, že doba obratu obchodních závazků a faktur oproti stejnému období roku 2024 klesla. Ještě v roce 2023 trvalo BYD zaplatit dodavatelům v průměru 275 dní, což je doba výrazně přesahující celosvětové normy v tomto odvětví, ukazují data agentury Bloomberg.
V červnu společnost uvedla, že bude dodržovat nová vládní pravidla a platit dodavatelům do 60 dnů, což je velká úprava, která by pravděpodobně zasáhla její odliv provozního kapitálu a snížila jakoukoliv flexibilitu v případě poklesu. BYD ale zatím není pod žádnou vážnou finanční zátěží a pomalejší tempo růstu by mohlo být udržitelnější, jelikož se společnost mění z převratného startupu v globálního giganta.
Co se týče poptávky na domácím trhu, tak ta by se měla v letošním čtvrtém čtvrtletí zvýšit, přičemž celkové roční prodeje BYD by mohly dosáhnout pěti milionů kusů, odhaduje analytička Bloomberg Intelligence Joanna Chenová. To je ovšem pod cílem společnosti ve výši 5,5 milionu, podotkla.
Automobilka každopádně poznamenává, že zahraniční aktivity jsou pro ni klíčovým motorem pokračujícího růstu. „Skupina proaktivně postupuje v plánování a výstavbě dodatečných výrobních kapacit v zahraničí, aby se plně připravila na prudký nárůst mezinárodní poptávky,“ uvádí ve své průběžné zprávě.
Toto stanovisko podporuje dlouhodobý optimismus ohledně růstu společnosti, jež je „na dobré cestě k dosažení jednoho milionu kusů v zámořských objemech, oproti prognóze 800 tisíc,“ uvedla Eunice Lee ze společnosti Bernstein a dodala, že celkové roční prodeje by letos podle ní měly dosáhnout přibližně 5,1 milionu kusů. Oproti Chenové je tedy mírně optimističtější.
Zdroj: Bloomberg, zdroj foto: BYD