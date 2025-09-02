Evropa před zahájením obchodování váhá, Erste s novou cílovkou

Evropské akcie v úterý otevřou přibližně na stejné úrovni, protože nejistota ohledně cel způsobuje kolísání globálních trhů. Britský index FTSE 100 a panevropský Stoxx 50 by měly zůstat v podstatě beze změny, německý DAX by měl mírně oslabit a francouzský CAC 40 míří do lehce pozitivních hodnot.
Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct.
Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.
V
rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství
www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké
zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez
zpoždění a v plné verzi.
Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus -
sms a e-mailové zpravodajství, data
z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis,
rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy
vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje
a kalkulátory... více