Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Státní rozpočet 2026 na autopilota

Rozbřesk: Státní rozpočet 2026 na autopilota

02.09.2025 8:44, aktualizováno: 2.9. 9:58
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Aktualizováno

Ministerstvo financí navrhuje pro rok 2026 rozpočtový schodek ve výši 286 mld. Kč. Oproti letošnímu plánovanému deficitu 241 mld. Kč je navýšení způsobeno mimořádnými výdaji na obranu a dostavbu jádra v Dukovanech, jež dohromady představují téměř 50 mld. Kč. V očištěné verzi o tyto mimořádné výdaje by tak deficit dosáhl 237 mld. Kč, meziročně s minimální změnou. Tento fakt dobře ilustruje, jaký návrh rozpočtu ministerstvo představilo – udržovací bez hlubších ambic dále konsolidovat veřejné finance.

Začněme ale pozitivy. Pochvalu si Ministerstvo financí zaslouží za realistické makroekonomické předpoklady rozpočtu – relativně konzervativní odhad růstu ekonomiky o 2 %. Tady je teoreticky prostor i pro lepší výsledek (ČNB očekává +2,6 %) a tedy i vyšší daňové inkaso. Za druhé, navzdory nárůstu deficitu státního rozpočtu (v hotovostním vyjádření) se schodek veřejných financí udrží okolo 2 % HDP, tedy významně pod Maastrichtským limitem. V tomto ohledu jde o jedinou viditelnou fiskální konsolidaci ve střední Evropě.

Rozbřesk: Státní rozpočet 2026 na autopilota

Na druhé straně platí, že Fialova vláda již rezignovala na rozpočtovou konsolidaci, která je střednědobě nevyhnutelná, pokud se má strukturální saldo dále snižovat. Strukturální schodek by měl dosáhnout 1,75 % HDP, podobně jako v letošním a minulém roce. Tímto vláda splní svou zákonnou odpovědnost, ale zároveň využívá rozpočtové mantinely na maximum. Nejde ale o žádné překvapení – za měsíc jsou volby a ty nevyhrajete nepopulárními kroky. V tomhle částečně platíme daň na přesun voleb z jara na podzim v roce 2013.

Přestože ministerstvo hovoří o rekordních investicích, veřejné investice (bez obrany) dále nerostou, reálně dokonce klesají. A pokud má být prioritou školství, návrh rozpočtu to rozhodně nepotvrzuje. Nejistý je také rozsah růstu platů ve veřejné sféře, na které by se pravděpodobně musely najít dodatečné zdroje, stejně jako ambiciózní inkaso z pojistného.

Rozpočet pro tok 2026 bude schvalovat až nová sněmovna. Vzhledem k podzimním volbám je pravděpodobný scénář jako před čtyřmi roky – rozpočtové provizorium na začátku příštího roku, než dojde ke schválení rozpočtu. A s ohledem na programové priority nové vlády může být ve hře i následná novelizace rozpočtu později v roce 2026. Ve skutečnosti se tak může finální podoba rozpočtu výrazně lišit od prvního návrhu v závislosti na výsledku voleb.

TRHY

Koruna
Koruna se pozvolna posouvá k hranici 24,40 EUR/CZK, kterou by ve zbytku týdne mohla pokořit. Klíčový bude výsledek mzdové dynamiky za druhé čtvrtletí. Dle našeho odhadu vzrostly nominální mzdy meziročně o 7 % (ČNB: 6,7 %). Rizikem je však ještě svižnější dynamika, což by se koruně jistě zamlouvalo, neboť pravděpodobnost dalšího snižování sazeb ČNB by v takovém scénáři dále klesla.

Eurodolar
Po svátku v USA startuje eurodolar týden skutečně až dnes.

Trh bude mít přitom napilno, neboť bude konfrontován se sérií důležitých dat. Vše začne již dopoledne se zveřejněním inflace v eurozóně. Ta by se měla nepatrně snížit, přičemž průběžná data z velkých zemí EMU naznačují, že by číslo mohlo být nižší než s čím počítá konsensus. Odpoledne pak přijdou na řadu americká data - konkrétně index podnikatelské nálady v průmyslu (ISM). Trh bude řešit především to zdali vyšší celní sazby jsou pro ekonomiku opravdu negativním nabídkovým šokem a jak se projevují cenové tlaky.

 

Čtěte více:

USA mění fungování svého finančního systému. Dopady mohou být globální
02.09.2025 6:12
USA mění fungování svého finančního systému. Dopady mohou být globální
Současný přístup americké vlády k finančním trhům a institucím kombinu...
Něco tu nesedí?
01.09.2025 17:17
Něco tu nesedí?
Míra nejistoty panující na počátku roku kvůli celním plánům a potyčkám...
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice
01.09.2025 17:23
PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice
Nový týden bude na rozdíl od toho předešlého hodně zaměřený na makroek...
Žebříčku nejbohatších Čechů podle webu e15 dominují Kellnerová s Křetínským
01.09.2025 16:46
Žebříčku nejbohatších Čechů podle webu e15 dominují Kellnerová s Křetínským
Nejbohatším Čechem podle webu e15.cz je s majetkem v hodnotě 393 milia...
Komerční banka, a.s.: Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
01.09.2025 17:13
Komerční banka, a.s.: Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
Komerční banka, a.s. IČ: 45317054 Společnost Komerční banka, a.s. zve...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
02.09.2025
11:41Výnosy 30letých britských dluhopisů se dostaly nejvýše za 27 let
10:57Peníze míří z dluhopisů do zlata. Pád libry strhává i euro  
10:18Generální ředitel Nestlé byl nečekaně propuštěn, tajil vztah s podřízenou
10:06Prodeje Tesly v Evropě klesají osm měsíců v řadě. Poráží ji už čínská BYD
8:51Evropa před zahájením obchodování váhá, Erste s novou cílovkou  
8:44Rozbřesk: Státní rozpočet 2026 na autopilota
6:12USA mění fungování svého finančního systému. Dopady mohou být globální
01.09.2025
17:23PODCAST Týdenní výhled: Americký trh práce má zůstat slabý, evropská politická rizika narostla a extra téma Colt a jeho akvizice  
17:17Něco tu nesedí?
17:13Komerční banka, a.s.: Pololetní finanční zpráva za 1. pololetí 2025
16:46Žebříčku nejbohatších Čechů podle webu e15 dominují Kellnerová s Křetínským
16:15Aktivita ve zpracovatelském průmyslu eurozóny vzrostla poprvé od roku 2022
15:20Španělské akcie letos trumfují Evropu i USA
14:30Schodek rozpočtu v srpnu klesl na 165,4 mld. Kč z červencových 168,2 mld. Kč
13:32J&T BANKA a.s.: Pololetní zpráva za rok 2025
11:57Na úvod týdne roste euro, ropa i koruna. Akcie jen mírně v plusu  
11:49Raketový růst akcií Alibaby zvýšil její tržní hodnotu o více než 50 miliard dolarů
11:26RMS Mezzanine, a.s.: Vnitřní informace
10:35Na cenovou válku mezi výrobci elektromobilů v Číně doplácí i sama BYD
10:25ČEZ, a.s.: Pololetní finanční zpráva za rok 2025

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
16:00USA - Index ISM v průmyslu
16:00USA - Výdaje ve stavebnictví, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět