Rozbřesk: Státní rozpočet 2026 na autopilota

Ministerstvo financí navrhuje pro rok 2026 rozpočtový schodek ve výši 286 mld. Kč. Oproti letošnímu plánovanému deficitu 241 mld. Kč je navýšení způsobeno mimořádnými výdaji na obranu a dostavbu jádra v Dukovanech, jež dohromady představují téměř 50 mld. Kč. V očištěné verzi o tyto mimořádné výdaje by tak deficit dosáhl 237 mld. Kč, meziročně s minimální změnou. Tento fakt dobře ilustruje, jaký návrh rozpočtu ministerstvo představilo – udržovací bez hlubších ambic dále konsolidovat veřejné finance.
Začněme ale pozitivy. Pochvalu si Ministerstvo financí zaslouží za realistické makroekonomické předpoklady rozpočtu – relativně konzervativní odhad růstu ekonomiky o 2 %. Tady je teoreticky prostor i pro lepší výsledek (ČNB očekává +2,6 %) a tedy i vyšší daňové inkaso. Za druhé, navzdory nárůstu deficitu státního rozpočtu (v hotovostním vyjádření) se schodek veřejných financí udrží okolo 2 % HDP, tedy významně pod Maastrichtským limitem. V tomto ohledu jde o jedinou viditelnou fiskální konsolidaci ve střední Evropě.
Na druhé straně platí, že Fialova vláda již rezignovala na rozpočtovou konsolidaci, která je střednědobě nevyhnutelná, pokud se má strukturální saldo dále snižovat. Strukturální schodek by měl dosáhnout 1,75 % HDP, podobně jako v letošním a minulém roce. Tímto vláda splní svou zákonnou odpovědnost, ale zároveň využívá rozpočtové mantinely na maximum. Nejde ale o žádné překvapení – za měsíc jsou volby a ty nevyhrajete nepopulárními kroky. V tomhle částečně platíme daň na přesun voleb z jara na podzim v roce 2013.
Přestože ministerstvo hovoří o rekordních investicích, veřejné investice (bez obrany) dále nerostou, reálně dokonce klesají. A pokud má být prioritou školství, návrh rozpočtu to rozhodně nepotvrzuje. Nejistý je také rozsah růstu platů ve veřejné sféře, na které by se pravděpodobně musely najít dodatečné zdroje, stejně jako ambiciózní inkaso z pojistného.
Rozpočet pro tok 2026 bude schvalovat až nová sněmovna. Vzhledem k podzimním volbám je pravděpodobný scénář jako před čtyřmi roky – rozpočtové provizorium na začátku příštího roku, než dojde ke schválení rozpočtu. A s ohledem na programové priority nové vlády může být ve hře i následná novelizace rozpočtu později v roce 2026. Ve skutečnosti se tak může finální podoba rozpočtu výrazně lišit od prvního návrhu v závislosti na výsledku voleb.
TRHY
Koruna
Koruna se pozvolna posouvá k hranici 24,40 EUR/CZK, kterou by ve zbytku týdne mohla pokořit. Klíčový bude výsledek mzdové dynamiky za druhé čtvrtletí. Dle našeho odhadu vzrostly nominální mzdy meziročně o 7 % (ČNB: 6,7 %). Rizikem je však ještě svižnější dynamika, což by se koruně jistě zamlouvalo, neboť pravděpodobnost dalšího snižování sazeb ČNB by v takovém scénáři dále klesla.
Eurodolar
Po svátku v USA startuje eurodolar týden skutečně až dnes.
Trh bude mít přitom napilno, neboť bude konfrontován se sérií důležitých dat. Vše začne již dopoledne se zveřejněním inflace v eurozóně. Ta by se měla nepatrně snížit, přičemž průběžná data z velkých zemí EMU naznačují, že by číslo mohlo být nižší než s čím počítá konsensus. Odpoledne pak přijdou na řadu americká data - konkrétně index podnikatelské nálady v průmyslu (ISM). Trh bude řešit především to zdali vyšší celní sazby jsou pro ekonomiku opravdu negativním nabídkovým šokem a jak se projevují cenové tlaky.