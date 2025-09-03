Hledat v komentářích

Detail - články
Zbrojařská a strojírenská CSG v pololetí zvýšila tržby o 78 procent

Zbrojařská a strojírenská CSG v pololetí zvýšila tržby o 78 procent

03.09.2025 8:06
Autor: ČTK

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) v letošním prvním pololetí zvýšila tržby meziročně o 78 procent na 2,81 miliardy eur (zhruba 69 miliard Kč). Dodávky pro Severoatlantickou alianci (NATO) a pro Ukrajinu, která se brání ruské vojenské agresi, představovaly 96 procent tržeb. Vyplývá to z prezentace pro investory, kterou v úterý CSG vlastněná podnikatelem Michalem Strnadem zveřejnila na svém webu.

Vyšší než o rok dřív byl také konsolidovaný provozní výsledek 777 milionů eur, za loňské první pololetí byl 425 milionů eur. Celoroční tržby firma očekává 5,74 miliardy eur a konsolidovaný provozní výsledek za celý letošní rok 1,55 miliardy eur.

Některá média dříve uvedla, že CSG zvažuje vstup na burzu v Amsterdamu a možná zároveň i v Praze. Firma v prezentaci napsala, že mezi možnostmi, jak podpořit svůj pokračující růst, je také primární veřejná nabídka akcií (IPO) na regulovaném trhu. "Žádná konečná rozhodnutí nebyla učiněna a jakékoli takové rozhodnutí bude záviset na řadě faktorů, včetně převládajících tržních podmínek," dodala. V červnu CSG dokončila emisi zajištěných dluhopisů za deset miliard korun a prodala rizikové dluhopisy za jednu miliardu eur a za jednu miliardu dolarů (21 miliard Kč).

CSG se v letošním prvním pololetí stala stoprocentním vlastníkem původně italské skupiny Fiocchi, která vyrábí malorážovou munici. K předchozímu většinovému podílu, který získala před třemi lety, dokoupila zbývajících 30 procent. Slovenský výrobce munice MSM Group, který patří pod CSG, dokončil převzetí německého průmyslového parku Walsrode s výrobou nitrocelulózy a ohlásil vytvoření společného podniku s řeckou státní firmou Hellenic Defence Systems (HDS).

Další transakce CSG ohlásila už ve druhém pololetí. Patří mezi ně nákup většinového podílu ve zbrojovce ZVI Vsetín, která je tradičním výrobcem středorážové munice. Společnost Staluna Trade z holdingu CSG pak získala podíl 9,2 procenta v německé skupině Alzchem Group AG, která se zaměřuje na výrobu chemických látek. Před dvěma týdny CSG oznámila, že její společnost MSM North America získala od americké armády zakázku za až 632 milionů dolarů na výstavbu továrny na plnění velkorážové munice.

Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou také například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army a výrobce radarů Retia. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci minulého roku divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. Výrobní závody má CSG vedle Česka, Slovenska, Itálie a USA také ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 000 lidí.




