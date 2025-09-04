Příjmy rozpočtu přesáhnou plán, u výdajů se ale naplňují rizika, varuje Národní rozpočtová rada

Příjmy letošního státního rozpočtu pravděpodobně překročí naplánovanou úroveň. Zároveň se ale naplňují rizika spojená s nedostatkem peněz na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) a na platy nepedagogických pracovníků ve školství. V pravidelném čtvrtletním stanovisku k vývoji veřejných financí to dnes uvedla Národní rozpočtová rada (NRR). Kritizovala také způsob navržení obranných výdajů v rozpočtu na příští rok, když podle ní v kapitole ministerstva dopravy není jasné, jak tyto výdaje přispějí obraně státu.
Celkově české veřejné finance v letošním roce směřují k tomu, že skončí nejlépe od roku 2019, uvedla NRR. Ve strukturálním vyjádření, tedy po očištění o vliv hospodářského cyklu a o mimořádné výdaje, ale stále veřejné finance nebudou podle rady na udržitelné úrovni a další konsolidace bude nutná nejpozději při přípravě rozpočtu na rok 2027.
"Příjmová strana rozpočtu je pozitivně ovlivňována oživující ekonomikou, což se projevuje relativně vysokou dynamikou daňových a pojistných příjmů," uvedla rada. Zároveň ale upozornila, že menší než očekávaný bude výnos
z prodeje emisních povolenek. Ten dosud do rozpočtu přinesl 7,9 miliardy korun
, na celý rok bylo plánováno 30 miliard korun
. Na nadhodnocení těchto příjmů NRR upozorňovala i v minulosti.
Problém vidí rada na výdajové straně rozpočtu u rizik, na která také dříve upozorňovala. "Dodatečná výdajová potřeba na krytí platů nepedagogických pracovníků se pohybuje kolem deseti miliard korun
, přičemž zatím bylo nalezeno krytí ve výši 4,2 miliardy korun
," uvedla NRR.
Za problematické považuje i krytí nákladů na OZE, ke kterému stát využil většinu rozpočtové rezervy a v srpnu také 900 milionů korun
z peněz rozpočtovaných na odstranění následků loňských povodní. "Bohužel, využívání výdajů na odstraňování povodňových škod na jiné účely se neomezuje pouze na letošní rozpočet, neboť i v rozpočtu roku 2024 použila vláda 14,1 miliardy korun
z alokovaných 30 miliard korun
na jiné než povodňové účely," konstatovala rada.
Rada se vyjádřila kriticky i k návrhu rozpočtu na příští rok, kde se pozastavila nad rozdělením výdajů na obranu, a to zejména k vyčlenění 20,1 miliardy korun
na tento účel v kapitole ministerstva dopravy. Letos bylo u tohoto ministerstva pro obranné výdaje určeno 100 milionů korun
. "Vzhledem k výraznému meziročnímu nárůstu výdajů na obranu v rámci této kapitoly by ministerstvo financí či celá vláda měly ozřejmit, které konkrétní výdaje ministerstva dopravy jsou nově označeny jako výdaje na obranu země, a čím se rozpočet tohoto resortu z hlediska obrany země tak náhle a významně změnil ve srovnání s minulými lety," uvedla NRR.