Detail - články
Akcie Sanofi padají o deset procent. Analytiky zklamaly výsledky nového léku

04.09.2025 12:15
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie francouzského výrobce léků Sanofi ve čtvrtek klesaly až o deset procent. Důvodem je zklamání analytiků z výsledků pozdní fáze klinické studie experimentálního léku amlitelimab pro léčbu atopického ekzému.

Sanofi uvedla, že amlitelimab splnil všechny hlavní cíle ve studii fáze III a po 24 týdnech prokázal statisticky významné zlepšení kůže a závažnosti onemocnění ve srovnání s placebem.

Ve srovnání s Dupixentem, nejprodávanějším lékem Sanofi, který léčí stejnou nemoc, ale čísla vypadají podle Wall Street slabě. Analytici Jefferies uvedli, že výsledky fáze III zaostaly za dřívější studií a konkurenčními biologickými léky. Pochválili ale bezpečnostní profil léku a jeho 12týdenní dávkování. Podle JPMorgan pak údaje potvrzují, že lék je méně účinný než Dupixent, který loni vygeneroval tržby přibližně 13 miliard eur.

Dupixent, který ztratí patentovou ochranu v roce 2031, je schválen nejen pro ekzémy, ale také pro další imunitně podmíněné stavy, včetně těžkého astmatu. S blížícím se vypršením platnosti patentu ale Sanofi své úsilí v oblasti imunologie zdvojnásobila.

V očích investorů je amlitelimab považovaný za hlavní aktivum Sanofi, přičemž lék by se měl stát hlavním nástupcem Dupixentu pro léčbu ekzému, uvedla analytička Barclays Emily Fieldová.

„To je důvod, proč vidíme velkou reakci na akciích. Je to kvůli obavám, že Sanofi nebude mít dostatek zásob, aby nahradila Dupixent po vypršení patentu. Na tuto akcii se stále více pohlíží jako na útesovou akcii,“ řekla Fieldová agentuře Reuters.

Kolem poledne ztrácely akcie Sanofi na pařížské burze 10,3 procenta. Se započtením této ztráty akcie od začátku roku odepisují přes 18 procent, za posledních 12 měsíců si vedou ještě hůře (-27 %).

Sanofi 

Zdroj: Reuters


