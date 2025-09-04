Hledat v komentářích

Detail - články
Německé hospodářství letos poroste jen o 0,1 až 0,2 procenta, odhadly instituty

Německé hospodářství letos poroste jen o 0,1 až 0,2 procenta, odhadly instituty

04.09.2025 12:55
Autor: ČTK

Německé hospodářství v letošním roce vykáže růst jen 0,2 procenta. V aktualizovaných prognózách to dnes uvedly hospodářské instituty Ifo a RWI. Podle institutu IfW dokonce největší evropská ekonomika poroste jen o 0,1 procenta. Všechny tři instituty tak snížily svůj předchozí odhad letošního růstu hrubého domácího produktu (HDP). Na příští rok předpovídají růst 1,1 či 1,3 procenta.

"Americká cla nadále citelně zatěžují německé hospodářství," uvedl hlavní prognostik institutu Ifo Timo Wollmershäuser. "Od dohody v celním sporu mezi USA a EU nelze očekávat žádné přímé dopady na prognózu, neboť účinné celní sazby jsou do velké míry stejné jako v létě. Jen nejistota spojená s dosavadním celním sporem by mohla postupně ustupovat, což hospodářský růst podpoří," dodal.

Letos vykáže německé hospodářství podle Ifo růst 0,2 a příští rok 1,3 procenta. Podle institutu RWI poroste hospodářství o 0,2 procenta letos a o 1,1 procenta v příštím roce. Kielský Institut pro světové hospodářství (IfW) odhaduje letošní růst jen na 0,1 procenta, v příštím roce by podle něj HDP ale mohl vykázat růst 1,3 procenta. Všechny tři instituty přitom snížily své prognózy vydané v polovině června.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles.

V letošním prvním čtvrtletí německé hospodářství ještě vykazovalo růst - podle cenově, sezonně a kalendářně očištěných dat o 0,3 procenta. Ve druhém čtvrtletí se ale HDP snížil proti předchozím třem měsícům o 0,3 procenta. Růst v prvním čtvrtletí ekonomové spojují především se snahami amerických zákazníků předzásobit se před očekávaným zavedením cel.

Ve srovnání s předchozí prognózou odborníci Ifo očekávají, že impulzy, které vyjdou z plánovaných hospodářských opatření vlády kancléře Friedricha Merze, budou mít menší dopad na letošní hospodářský růst. Podle Wollmershäusera by se mohla opatření reálně projevit až v příštím a přespříštím roce. Na rok 2027 Ifo předpovídá hospodářský růst 1,6 procenta, RWI ale jen 1,4 a IfW pouze 1,2 procenta. "Pokud se opatření podaří realizovat důsledně a přesvědčivě, a podaří se tak snížit aktuální nejistotu, mohla by finanční politika pomoci dostat německé hospodářství z krize," uvedl hlavní prognostik Ifo Wollmershäuser. Podle hlavního ekonoma RWI Torstena Schmidta sice vládní programy mohou ekonomice poskytnout krátkodobou stabilizaci, "neřeší ale základní problém konkurenceschopnosti německého hospodářství".

Merzova vláda chce k hospodářskému oživění přispět rozsáhlými investicemi do infrastruktury ze zvláštního fondu s 500 miliardami eur (12,5 bilionu Kč). Peníze mají pocházet z půjček na mezinárodních trzích. Dále chce německá vláda výrazně posílit investice do obrany, kvůli kterým už na počátku roku změnila ústavu. Plánuje ale i další opatření, aby podpořila růst, například snížení některých daní. Ve středu schválil kabinet snížení daně z elektřiny pro firmy ze zpracovatelského průmyslu a pro zemědělské a lesnické podniky. Křesťanský demokrat Merz chce také zasáhnout do sociálního systému, naráží ale na odpor koaličního partnera - sociální demokracie (SPD).

Ifo se ve své dnešní prognóze věnuje také nezaměstnanosti a inflaci. Podle něj začne klesat nezaměstnanost až v příštím roce a v roce 2027 by se mohla dostat na 5,4 procenta. V srpnu činila 6,4 procenta, úřad práce poprvé po více než deseti letech evidoval přes tři miliony nezaměstnaných. Inflace bude podle Ifo do roku 2026 klesat, protože budou klesat ceny energií. V roce 2027 spotřebitelské ceny ale opět porostou a míra inflace dosáhne 2,6 procenta. Za důvod Ifo označil spuštění evropského systému emisních povolenek ETS 2, který se bude od roku 2027 vztahovat na emise v dopravě a vytápění pro domácnosti.


