Čtvrteční obchodování na Wall Street v zeleném tónu, nicméně s mírou opatrnosti

Při dnešním obchodování sice trhy rostly, ovšem sentiment zůstává uvážlivý. Jakýkoliv pohyb je nyní podmíněn makro vyhlídkami a očekáváním monetární politiky.
Ještě před zahájením dnešní seance byl vystaven ADP report v soukromém trhu práce a slabší nábor jak konsensus, přesněji 54.000 nových pracovních míst v červenci versus 68.000 konsensus a vše podtrženo reportem k týdenním žádostem o dávku v nezaměstnanosti, který naopak stoupl na 237.000, kdežto očekávání trhu bylo nastaveno na 230.000. Suma sumárum čísla v této podobě zvyšují šanci na zářijové snížení sazeb Fedu někde k +90 %. Nutno zde ovšem podotknou, že klíčová data za trh práce v osmém měsíci nás čekají teprve zítra, kdy klíčové se bude zaměřit na zaměstnanost, a to tak, aby nebyla výrazněji slabší, jak konsensus.
Do centra pozornosti se postupně dostává segment malých firem, který je reprezentován indexem Russel 2000 a ten mezi měsíčně posílil o cirka 9 %, oproti tomu index S&P 500 přidal mezi měsíčně necelé 4 %. Takové rotaci do small-caps napomáhá očekáváná budoucí monetární politika americké centrální banky, což odráží víru v ziskovost těchto firem, které jsou více citlivé na sazby a méně závislé na technologiích.
Průmyslový Dow Jones , průměr S&P 500 i technologický Nasdaq vzrostly přibližně o 0,7 %.
Mezi výrazné tahouny se zařadila společnost Outfitters jejíž akcie vystřelily o více než 30 %, a to díky výraznému oživení prodejů a úspěšné reklamní kampani se Sydney Sweeney. Impuls současně dodal i report výsledků za předchozí kvartál, když čistý zisk na akcii překonal konsensus o 120,59 %, a to vše při tržbách 1,284 mld. USD.
Už trochu menší hvězda, ale přece jen byla společnost Enterprise jejíž akcie posílily o zhruba 2 %. Za tímto nárůstem opět hledejme včerejší report výsledků za předešlý kvartál, který příznivě překonal odhady vůči poslednímu čtvrtletí a akcionáři se rovněž dočkali zvýšeného výhledu díky silné poptávce.
EUR/CZK 24,44, USD/CZK 21,00, EUR/USD 1,1636, WTI 63,54 USD/barel, Brent 67,02 USD/barel, Troyská unce zlata 3.544 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,17 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,87 %, Bitcoin 109.783 USD, Ethereum 4.312 USD