Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Čtvrteční obchodování na Wall Street v zeleném tónu, nicméně s mírou opatrnosti

Čtvrteční obchodování na Wall Street v zeleném tónu, nicméně s mírou opatrnosti

04.09.2025 22:03
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Při dnešním obchodování sice trhy rostly, ovšem sentiment zůstává uvážlivý. Jakýkoliv pohyb je nyní podmíněn makro vyhlídkami a očekáváním monetární politiky.

Ještě před zahájením dnešní seance byl vystaven ADP report v soukromém trhu práce a slabší nábor jak konsensus, přesněji 54.000 nových pracovních míst v červenci versus 68.000 konsensus a vše podtrženo reportem k týdenním žádostem o dávku v nezaměstnanosti, který naopak stoupl na 237.000, kdežto očekávání trhu bylo nastaveno na 230.000. Suma sumárum čísla v této podobě zvyšují šanci na zářijové snížení sazeb Fedu někde k +90 %. Nutno zde ovšem podotknou, že klíčová data za trh práce v osmém měsíci nás čekají teprve zítra, kdy klíčové se bude zaměřit na zaměstnanost, a to tak, aby nebyla výrazněji slabší, jak konsensus.

Do centra pozornosti se postupně dostává segment malých firem, který je reprezentován indexem Russel 2000 a ten mezi měsíčně posílil o cirka 9 %, oproti tomu index S&P 500 přidal mezi měsíčně necelé 4 %. Takové rotaci do small-caps napomáhá očekáváná budoucí monetární politika americké centrální banky, což odráží víru v ziskovost těchto firem, které jsou více citlivé na sazby a méně závislé na technologiích.

Průmyslový Dow Jones , průměr S&P 500 i technologický Nasdaq vzrostly přibližně o 0,7 %.

Mezi výrazné tahouny se zařadila společnost American Eagle Outfitters jejíž akcie vystřelily o více než 30 %, a to díky výraznému oživení prodejů a úspěšné reklamní kampani se Sydney Sweeney. Impuls současně dodal i report výsledků za předchozí kvartál, když čistý zisk na akcii překonal konsensus o 120,59 %, a to vše při tržbách 1,284 mld. USD.

Už trochu menší hvězda, ale přece jen byla společnost Hewlett Packard Enterprise jejíž akcie posílily o zhruba 2 %. Za tímto nárůstem opět hledejme včerejší report výsledků za předešlý kvartál, který příznivě překonal odhady vůči poslednímu čtvrtletí a akcionáři se rovněž dočkali zvýšeného výhledu díky silné poptávce.

EUR/CZK 24,44, USD/CZK 21,00, EUR/USD 1,1636, WTI 63,54 USD/barel, Brent 67,02 USD/barel, Troyská unce zlata 3.544 USD, Výnos 10letého státního dluhopisu USA 4,17 %, Výnos 30letého státního dluhopisu USA 4,87 %, Bitcoin 109.783 USD, Ethereum 4.312 USD







Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
04.09.2025
22:03Čtvrteční obchodování na Wall Street v zeleném tónu, nicméně s mírou opatrnosti  
17:31Relativita investičních bezpečných přístavů a dluhová dynamika Evropy
15:40Z léku na obezitu naděje pro mozek. Novo Nordisk testuje pilulku typu Ozempic proti Alzheimerovi  
15:13Příjmy rozpočtu přesáhnou plán, u výdajů se ale naplňují rizika, varuje Národní rozpočtová rada
14:57ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
14:21Ikonický norský investiční fond vyřazuje investice pod politickým tlakem. Předvolebním jablkem sváru Gaza, reaguje i Trump
13:21WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Manažerské transakce
13:01Goldman Sachs: Zlato za 5000 dolarů? Reálné, pokud Fed ztratí nezávislost
12:55Německé hospodářství letos poroste jen o 0,1 až 0,2 procenta, odhadly instituty
12:15Akcie Sanofi padají o deset procent. Analytiky zklamaly výsledky nového léku
12:06Trumpova administrativa žádá Nejvyšší soud o rychlé rozhodnutí v případě cel
11:31Slabá data vrátila do hry dluhopisy, zatímco akciové trhy obchodují pouze smíšeně  
11:24Konkurence na domácím trhu je neúprosná. BYD snížila celoroční výhled prodejů
11:13UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s.: Pololetní finanční zpráva k 30. 6. 2025
10:39Sberbank: Ruská ekonomika by mohla vstoupit do recese kvůli vysokým úrokům
10:18Rohlik na burze? Čupr zvažuje IPO
10:16Jan Bureš: Inflace v srpnu lehce zvolnila na 2,5 %, ČNB však sazby měnit nebude
9:20Rozbřesk: Průměrná mzda roste rychleji, ČNB bude držet sazby stabilní
8:49EP Infrastructure, a.s.: Výsledky skupiny EP Infrastructure za první pololetí roku 2025
8:49Prudký růst akcií Alphabetu, Porsche opouští DAX, futures na evropské akcie bez výraznějších pohybů  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Index ISM ve službách
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět