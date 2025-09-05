Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Slabý trh práce - je to dobře, nebo špatně? Trhům se před důležitými daty daří

Slabý trh práce - je to dobře, nebo špatně? Trhům se před důležitými daty daří

05.09.2025 10:53
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Wall Street včerejšek zvládla zakončit s pěknými zisky a dnes se růstová nálada přenáší do Evropy, třebaže nemá takovou sílu. DAX a CAC40 jsou dopoledne +0,2 pct, FTSE100 a AEX přidávají 0,4 procenta. Americké futures pak naznačují, že by i další obchodní seance v zámoří měla být růstová.

Mezitím se do hry vloží data z trhu práce, která skrze očekávání ovlivňují pohyb trhů už teď. Nejsledovanější číslo, tedy změna počtu pracovních míst, by mělo být opět slabé - konsensus je na úrovni 75 tisíc. Krom toho má mírně stoupnout zaměstnanost na 4,3 procenta a lehce zpomalit by měly mzdy. Indikace přicházející před vládním reportem jsou málo spolehlivé, ale ladí s očekáváním, že data budou pravděpodobně nízká. A finanční trhy, soudě podle jejich pohybu, by takový výsledek uvítaly.

Vedle akcií jsou na tom nyní dobře i dluhopisy. Dnes je pokles jejich výnosů sice jen drobný, ovšem výraznější snížení si odbyly v minulých dnech. Eurodolar roste na 1,1680.
Pozitivní pohled na slabší trh práce plyne hlavně z toho, že by se tím upevnila trajektorie úrokových sazeb mířící směrem dolů. Klesla by také inflační rizika, respektive přesněji řečeno by kleslo riziko, že případné zvednutí inflace kvůli clům zakoření díky silné poptávce. Zde ale pozitiva končí.

Snižování sazeb Fedu obnovené nyní v září a pokračující tempem cca 25 bps za kvartál až do konce příštího roku je v trhu už poměrně dlouho zaceněno. Dokonce je v trhu většinou víc než 25 bps. Pokud se tedy takový výhled potvrdí novými daty, neměl by být efekt na trhy velký. A jestliže by Fed tento pozvolný postup urychloval, bylo by to pod tlakem strachu o kondici ekonomiky, což za pozitivní nepovažujeme.

Z našeho pohledu by pro akcie bylo lepší, pokud by se data zlepšila a přírůstky pracovních míst se dostaly někam ke 100 tisícům. Taková úroveň by pořád nebránila snižování sazeb, ale dávala by větší jistotu, že ekonomika neztrácí tempo. Ještě vyšší přírůstky by už mohly zvednout obavy z inflace a nahlodaly by důvěru v pokles sazeb. Naopak pouhé naplnění odhadů nebo nižší čísla by mohla vyvolat jen velmi přechodné nadšení, neboť ve vzduchu by visel následný dopad na produkci a potažmo zisky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:52 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4276 -0.1016 24.4604 24.4132
CZK/USD 20.9125 -0.3692 20.9920 20.8985
HUF/EUR 392.8163 -0.0612 393.3567 392.3679
PLN/EUR 4.2479 -0.0693 4.2531 4.2455
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3294 0.2687 8.3323 8.3061
JPY/EUR 173.0480 0.0868 173.1169 172.7346
JPY/USD 148.1720 -0.1691 148.5175 148.0820
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8673 0.0167 0.8679 0.8665
CHF/EUR 0.9385 0.0261 0.9394 0.9381
NOK/EUR 11.7369 -0.1437 11.7626 11.7280
SEK/EUR 11.0007 -0.2584 11.0347 10.9975
USD/EUR 1.1679 0.2545 1.1685 1.1649
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5284 -0.4138 1.5347 1.5272
CAD/USD 1.3793 -0.1936 1.3821 1.3790
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Čtěte více:

Rozbřesk: Inflace v srpnu lehce zvolnila na 2,5 %, ČNB však sazby měnit nebude
05.09.2025 8:40
Rozbřesk: Inflace v srpnu lehce zvolnila na 2,5 %, ČNB však sazby měnit nebude
Inflace v srpnu podle předběžného odhadu lehce zvolnila na 2,5 % z čer...
ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Skupina ČEZ kupuje společnost Gas Distribution provozující plynovou distribuční soustavu na jihu Čech a v části Kraje Vysočina
Trump snížil cla na japonské automobily, ČEZ kupuje distribuční síť od E.ON. AKcie zahájí pozitivně
05.09.2025 8:54
Trump snížil cla na japonské automobily, ČEZ kupuje distribuční síť od E.ON. AKcie zahájí pozitivně
Evropské akciové trhy směřují k pozitivnímu zahájení pátečního obchodo...
ČEZ koupil firmu Gas Distribution, která rozvádí plyn na jihu Čech a na Vysočině
05.09.2025 9:03
ČEZ koupil firmu Gas Distribution, která rozvádí plyn na jihu Čech a na Vysočině
Polostátní energetická společnost ČEZ koupila stoprocentní podíl ve fi...
Jan Bureš: Maloobchod zvolňuje tempo, spotřeba však dál poroste
05.09.2025 10:06
Jan Bureš: Maloobchod zvolňuje tempo, spotřeba však dál poroste
Reálné tržby v maloobchodu zvolnily v červenci svůj meziroční růst na ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
05.09.2025
15:19Broadcom posiluje díky novému AI zákazníkovi a výrazně lepšímu výhledu tržeb  
13:56Jeden bilion dolarů. Tesla nabízí Muskovi bezprecedentní odměnu
12:57Perly týdne: Bitcoinové zklidnění, nezastavitelná NVIDIA
11:18Broadcom spolupracuje s OpenAI na výrobě AI čipu, akcie po výsledcích vystřelily o 9 %
11:00ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
10:53Slabý trh práce - je to dobře, nebo špatně? Trhům se před důležitými daty daří  
10:06Jan Bureš: Maloobchod zvolňuje tempo, spotřeba však dál poroste
9:03ČEZ koupil firmu Gas Distribution, která rozvádí plyn na jihu Čech a na Vysočině
8:54ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Skupina ČEZ kupuje společnost Gas Distribution provozující plynovou distribuční soustavu na jihu Čech a v části Kraje Vysočina
8:54Trump snížil cla na japonské automobily, ČEZ kupuje distribuční síť od E.ON. AKcie zahájí pozitivně  
8:40Rozbřesk: Inflace v srpnu lehce zvolnila na 2,5 %, ČNB však sazby měnit nebude
6:54Míří USA ke státnímu kapitalismu prorostlému korupcí?
04.09.2025
22:03Čtvrteční obchodování na Wall Street v zeleném tónu, nicméně s mírou opatrnosti  
17:31Relativita investičních bezpečných přístavů a dluhová dynamika Evropy
15:40Z léku na obezitu naděje pro mozek. Novo Nordisk testuje pilulku typu Ozempic proti Alzheimerovi  
15:13Příjmy rozpočtu přesáhnou plán, u výdajů se ale naplňují rizika, varuje Národní rozpočtová rada
14:57ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
14:21Ikonický norský investiční fond vyřazuje investice pod politickým tlakem. Předvolebním jablkem sváru Gaza, reaguje i Trump
13:21WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.: Manažerské transakce
13:01Goldman Sachs: Zlato za 5000 dolarů? Reálné, pokud Fed ztratí nezávislost

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Změna počtu prac. míst
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět