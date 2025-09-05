Slabý trh práce - je to dobře, nebo špatně? Trhům se před důležitými daty daří

Wall Street včerejšek zvládla zakončit s pěknými zisky a dnes se růstová nálada přenáší do Evropy, třebaže nemá takovou sílu. DAX a CAC40 jsou dopoledne +0,2 pct, FTSE100 a AEX přidávají 0,4 procenta. Americké futures pak naznačují, že by i další obchodní seance v zámoří měla být růstová.
Mezitím se do hry vloží data z trhu práce, která skrze očekávání ovlivňují pohyb trhů už teď. Nejsledovanější číslo, tedy změna počtu pracovních míst, by mělo být opět slabé - konsensus je na úrovni 75 tisíc. Krom toho má mírně stoupnout zaměstnanost na 4,3 procenta a lehce zpomalit by měly mzdy. Indikace přicházející před vládním reportem jsou málo spolehlivé, ale ladí s očekáváním, že data budou pravděpodobně nízká. A finanční trhy, soudě podle jejich pohybu, by takový výsledek uvítaly.
Vedle akcií jsou na tom nyní dobře i dluhopisy. Dnes je pokles jejich výnosů sice jen drobný, ovšem výraznější snížení si odbyly v minulých dnech. Eurodolar roste na 1,1680.
Pozitivní pohled na slabší trh práce plyne hlavně z toho, že by se tím upevnila trajektorie úrokových sazeb mířící směrem dolů. Klesla by také inflační rizika, respektive přesněji řečeno by kleslo riziko, že případné zvednutí inflace kvůli clům zakoření díky silné poptávce. Zde ale pozitiva končí.
Snižování sazeb Fedu obnovené nyní v září a pokračující tempem cca 25 bps za kvartál až do konce příštího roku je v trhu už poměrně dlouho zaceněno. Dokonce je v trhu většinou víc než 25 bps. Pokud se tedy takový výhled potvrdí novými daty, neměl by být efekt na trhy velký. A jestliže by Fed tento pozvolný postup urychloval, bylo by to pod tlakem strachu o kondici ekonomiky, což za pozitivní nepovažujeme.
Z našeho pohledu by pro akcie bylo lepší, pokud by se data zlepšila a přírůstky pracovních míst se dostaly někam ke 100 tisícům. Taková úroveň by pořád nebránila snižování sazeb, ale dávala by větší jistotu, že ekonomika neztrácí tempo. Ještě vyšší přírůstky by už mohly zvednout obavy z inflace a nahlodaly by důvěru v pokles sazeb. Naopak pouhé naplnění odhadů nebo nižší čísla by mohla vyvolat jen velmi přechodné nadšení, neboť ve vzduchu by visel následný dopad na produkci a potažmo zisky.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:52 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4276
|-0.1016
|24.4604
|24.4132
|CZK/USD
|20.9125
|-0.3692
|20.9920
|20.8985
|HUF/EUR
|392.8163
|-0.0612
|393.3567
|392.3679
|PLN/EUR
|4.2479
|-0.0693
|4.2531
|4.2455
|CNY/EUR
|8.3294
|0.2687
|8.3323
|8.3061
|JPY/EUR
|173.0480
|0.0868
|173.1169
|172.7346
|JPY/USD
|148.1720
|-0.1691
|148.5175
|148.0820
|GBP/EUR
|0.8673
|0.0167
|0.8679
|0.8665
|CHF/EUR
|0.9385
|0.0261
|0.9394
|0.9381
|NOK/EUR
|11.7369
|-0.1437
|11.7626
|11.7280
|SEK/EUR
|11.0007
|-0.2584
|11.0347
|10.9975
| USD/EUR
|1.1679
|0.2545
|1.1685
|1.1649
|AUD/USD
|1.5284
|-0.4138
|1.5347
|1.5272
|CAD/USD
|1.3793
|-0.1936
|1.3821
|1.3790