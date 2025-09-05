Jan Bureš: Maloobchod zvolňuje tempo, spotřeba však dál poroste

Reálné tržby v maloobchodu zvolnily v červenci svůj meziroční růst na 2,5 % ze 4,8 % v červnu. To je o něco výrazněji, než jsme čekali jak my (3,8 %), tak trh (4,2 %).
Přes výraznější zpomalení reálného maloobchodu náš základní scénář o pokračování růstu reálné spotřeby domácností dál platí. Po započtení pohonných hmot a prodejů automobilů maloobchod udržuje relativně svižnou dynamiku a viditelně nezpomaluje (+3,2 %). Vedle toho vybrané služby zaměřené na spotřebitele (hoteliérství, pohostinství) vykázaly v červenci další lehký nárůst reálných tržeb. A v neposlední řadě mohou v dalších měsících sehrát svoji roli opět revize.
Při pohledu do struktury je nepříjemné vidět, že zvolnění tempa růstu se týká všech hlavních sledovaných kategorií maloobchodu s výjimkou prodejů zájezdů a kulturních akcí (a zmiňovaných aut a pohonných hmot, o které se hlavní číslo očišťuje). Pokud však zůstane u “jednoho” červencového čísla, nebude podle nás mnoho důvodů k obavám. Spotřebitelská nálada zůstává na slušných úrovních a letošní dynamika mezd je ve finále o poznání silnější, než jsme čekali na začátku roku (i když disponibilní příjmy se v důsledku menších transferů domácnostem vyvíjí o něco méně příznivě).
Dál proto očekáváme lehké zvolnění hospodářského růstu v důsledku celních válek, které by však primárně mělo odrážet ne slabší útraty domácností, ale spíše pomalejší růst investic a zahraniční poptávky (růst v blízkosti +0,3 % mezikvartálně v nejbližších kvartálech).
I z pohledu nastavení měnové politiky dnešní číslo zatím nic “velkého nemění” a my dál předpokládáme déle trvající stabilitu sazeb na 3,5 %.