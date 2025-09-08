Zestátnění ČEZ by trvalo rok a půl, Trump kritizuje pokutu pro Google a futures jsou v zeleném

České sazby by mohly zůstat vysoko po delší dobu. Proces plného ovládnutí státem by mohl trvat asi rok a půl. Dnes vyjdou data o české nezaměstnanosti a výsledcích průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu za červenec. Trump označil pokutu Evropské komise vůči Googlu za diskriminační. OPEC+ opět navýšil produkci, ale tempo jejího zvyšování oslabil. Fitch snížila výhled úvěrového hodnocení Polska na negativní kvůli vývoji veřejných financí a čipy Intelu jsou údajně příliš zastaralé na to, aby se daly používat. Evropské futures jsou v zeleném.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,6 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,6 %.
Viceguvernérka ČNB Zamrazilová uvedla, že české sazby musí zůstat vyšší delší dobu.
Plné ovládnutí energetické skupiny státem by trvalo zhruba rok, rok a půl, uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Podle něj je to nutné pro stabilní ceny energií a další investice. Výkup akcií od minoritních akcionářů by přitom měl zajišťovat , stálo by to asi 250 miliard Kč, uvedl Havlíček. Podle ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) znárodnění nedává ekonomický smysl a negativně by dopadlo na zadlužení firmy i příjmy státního rozpočtu.
Úřad práce ČR dnes zveřejní údaje o srpnovém vývoji nezaměstnanosti. Očekává se růst podílu nezaměstnaných na 4,5 procenta z červencových 4,4 procenta kvůli propouštění v průmyslu. Loni v srpnu činila nezaměstnanost v Česku 3,8 procenta.
Český statistický úřad zveřejní výsledky průmyslu, stavebnictví a zahraničního obchodu za červenec. V červnu meziročně rostla stavební výroba dvouciferným tempem, zatímco průmyslová výroba stagnovala. Zahraniční obchod Česka skončil v červnu v přebytku 26,3 miliardy korun, meziročně byl o 4,2 miliardy nižší. Analytici očekávají, že stavební produkce poroste i v dalších měsících a průmysl se bude držet dál blízko nuly. Přebytek zahraničního obchodu byl v červnu vyšší, než trh čekal.
Americký prezident Donald Trump označil pokutu Evropské komise vůči Googlu za nespravedlivou a naznačil možnost odvetných opatření podle příslušného amerického obchodního zákona. Šéf Bílého domu to uvedl na své sociální síti Truth Social. Později prohlásil, že o pokutě chce hovořit s představiteli Evropské unie a že nechápe, proč to evropský blok učinil. Trump ve svém příspěvku napsal, že pokuta je diskriminační a v praxi "bere peníze, které by jinak byly určeny na americké investice a pracovní místa". Evropská komise potrestala americkou technologickou společnost ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur za porušení antimonopolní legislativy. Podle komise upřednostňoval své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů.
Skupina OPEC+ se dohodla, že v říjnu přikročí k dalšímu zvýšení těžby ropy, a to o 137.000 barelů denně. OPEC+ v minulosti přistoupil k dobrovolným omezením těžby, od dubna však produkci postupně zvyšuje. Tentokrát tempo zvyšování těžby zpomalila ve srovnání s předchozím měsícem, kdy dohodnutý nárůst produkce činil 547.000 barelů denně.
Mezinárodní ratingová agentura Fitch potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Polska na stupni A-. Výhled úvěrového ratingu však zhoršila ze stabilního na negativní. Signalizovala tak, že by v budoucnosti mohla přikročit ke snížení ratingové známky. Za zhoršením výhledu podle agentury stojí zejména rizika související s vývojem veřejných financí.
Generální ředitel Qualcommu Cristiano Amon uvedl, že výrobní technologie Intelu v současné době není dostatečně dobrá na to, aby ji výrobce procesorů pro mobilní telefony mohl použít jako dodavatele. Pokud se americkému Intelu podaří zlepšit své výrobní techniky a vyrábět efektivnější čipy, pak by zvážil stát se jejich zákazníkem, řekl Amon v pátek v rozhovoru pro Bloomberg Tech na Bloomberg Television. „Intel dnes nepřipadá v úvahu,“ řekl Amon.