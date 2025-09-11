Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
ČNB nechala sazbu rezervy na ochranu úvěrového trhu beze změny na 1,25 pct

ČNB nechala sazbu rezervy na ochranu úvěrového trhu beze změny na 1,25 pct

11.09.2025 15:52
Autor: ČTK

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes ponechala beze změny sazbu proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Sazba nadále činí 1,25 procenta, na stejné úrovni je od loňského července. Současná výše sazby dostatečně omezuje kapitálovou zranitelnost bankovního sektoru vůči případnému zhoršení ekonomického vývoje, uvedla ČNB v tiskové zprávě.

Podle centrální banky zůstává úroveň cyklických i systémových rizik v ekonomice stabilní. "Hospodářský růst a úvěrová dynamika jsou doprovázeny nárůstem reálných mezd, dobrou ziskovostí nefinančních podniků a relativně nízkou dynamikou zadluženosti podniků i domácností," uvedla ČNB. K udržení rovnováhy mezi ekonomickým růstem a finanční stabilitou podle ní přispívá i současné nastavení úrokových sazeb.

Bankovní rada znovu posoudí nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy na konci listopadu. Na stejném jednání projedná i zprávu o finanční stabilitě a zhodnotí nastavení limitů pro poskytování hypoték.

Proticyklickou kapitálovou rezervu mají banky i další úvěrové instituce vytvářet jako ochranu proti rizikům, která plynou z nadměrného růstu úvěrů. V době růstu úvěrů by měly rezervu vytvářet, naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Vytváření rezervy se může projevit zpomalením růstu úvěrů, zejména těch rizikovějších.

Sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry. ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, o jejím zvýšení rozhoduje zpravidla s ročním předstihem. O rozpuštění rezervy může centrální banka rozhodnout s okamžitou platností.

Proticyklickou kapitálovou rezervu zavedla evropská směrnice CRD IV jako nástroj pro zvýšení odolnosti finančního systému. ČNB sazbu rezervy poprvé vyhlásila na podzim 2014.


Čtěte více:

Alibaba spouští třímiliardovou emisi dluhopisů na podporu AI a cloudových služeb
11.09.2025 13:43
Alibaba spouští třímiliardovou emisi dluhopisů na podporu AI a cloudových služeb
Čínský lídr v oblasti online prodeje Alibaba ve čtvrtek oznámil, že pl...
ECB ponechala depozitní sazbu na dvou procentech
11.09.2025 14:26
ECB ponechala depozitní sazbu na dvou procentech
Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) ponechala na svém čtvrte...
Americká inflace narostla, ale obavy nezvedá
11.09.2025 15:05
Americká inflace narostla, ale obavy nezvedá
Po včerejším překvapení v podobě nižší výrobní inflace se totéž už ne...
Dominik Rusinko: Úrokové sazby ECB beze změny, laťka pro jejich snížení je vysoko
11.09.2025 15:48
Dominik Rusinko: Úrokové sazby ECB beze změny, laťka pro jejich snížení je vysoko
ECB ve čtrvtek v souladu s naším i tržním očekáváním ponechala svou de...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
11.09.2025
17:25Britská „krize“
15:52ČNB nechala sazbu rezervy na ochranu úvěrového trhu beze změny na 1,25 pct
15:48Dominik Rusinko: Úrokové sazby ECB beze změny, laťka pro jejich snížení je vysoko
15:05Americká inflace narostla, ale obavy nezvedá
14:26ECB ponechala depozitní sazbu na dvou procentech
13:43Alibaba spouští třímiliardovou emisi dluhopisů na podporu AI a cloudových služeb
12:08Kubíček z ČNB: Další krok ČNB může být zvýšení sazeb, zatím to ale není na obzoru
11:18Agentura IEA zvýšila prognózu těžby ropy i výhled růstu poptávky
11:02Soud EU zrušil povolení státní podpory stavby maďarské elektrárny Paks II
10:44Mírný růst inflace trhy neohrozí, ECB dnes sazby nezmění  
8:53Trhy by měly otevírat mírně do plusu. Wall Street vedl vzhůru Oracle, zdrojem neklidu ruské drony v Polsku i útok Izraele v Kataru. ECB rozhodne o sazbách, ČNB o rezervě  
8:44Rozbřesk: Úrokové sazby v eurozóně se dnes měnit nebudou
8:17Financial Times: Společnost GTCR kupuje výrobce léků Zentiva za 4,1 miliardy eur
6:08Stratégové revidují své prognózy. S&P 500 může ještě letos dosáhnout 7 000 bodů  
10.09.2025
22:02Nižší inflace PPI a snová čísla Oracle poslaly S&P 500 i Nasdaq na nová maxima  
17:46Jedna dobrá, jedna špatná zpráva…
17:17Doosan Škoda Power dodá do Temelína nové generátory za několik miliard korun
16:52Larry Ellison sesadil Elona Muska. Je nejbohatším člověkem na světě
16:20Evropská odpověď na SpaceX: Airbus, Thales a Leonardo připravují společný podnik
15:40Nebius chce dál expandovat, a tak si jde k investorům pro tři miliardy dolarů

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30USA - CPI, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět