HDP revidován vzhůru, naděje na další pokles sazeb klesá

HDP za druhý kvartál byl revidován vzhůru na 2,6 % y/y (z 2,4 %). Mezikvartální tempo současně lehce zpomalilo na +0,5 % q/q z 0,7 % na začátku roku a z 0,8 % na konci roku 2024. I tak je to výsledek, který lehce překonal naše očekávání (2,4 %).
I když tempo oživení lehce slábne, ekonomika dál pokračuje ve vzestupné fázi. Mezikvartální růst jde primárně za opětovnou akcelerací spotřebních výdajů (+1 % q/q), postupně se zlepšující investiční aktivitou (+0,5 % q/q) a doplňováním zásob. Naopak slabší výkon podává podle očekávání zahraniční obchod.
V nadcházejících kvartálech v důsledku zpožděných dopadů amerických cel český růst podle nás lehce zvolní (tempa růstu v okolí 0,3 %). I tak dnešní lepší číslo pravděpodobně povede k lehce vyššímu růstu letos i v příštím roce. Pro tento rok předpokládáme nově růst o 2,2 % (revidováno z 2,1 %) a pro rok 2026 o 1,9 (revize z 1,8 %).
Z pohledu ČNB se jedná o číslo, které je v souladu se stávající prognózou a potvrdí současně relativně jestřábí nastavení bankovní rady.
My v tuto chvíli vyčkáme na srpnovou inflaci a mzdy za Q2. Pokud si mzdy udrží svoji zvýšenou dynamiku, s velkou pravděpodobností přepíšeme náš výhled na sazby tak, že už žádný další pokles očekávat nebudeme a budeme nově předpokládat delší stabilitu základní repo sazby na úrovni 3,50 %.
A popravdě pohled do dynamiky příjmů domácností v dnešních čísel za HDP ukazuje spíše na možnost zrychlení růstu nominální mzdy z aktuálních 6,7 %.