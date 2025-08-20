Hledat v komentářích

Detail - články
Rozpočtová disciplína brzdí ekonomiku, tvrdí Havlíček z ANO. Česko musí podle něj investovat do růstu

Rozpočtová disciplína brzdí ekonomiku, tvrdí Havlíček z ANO. Česko musí podle něj investovat do růstu

20.08.2025 11:38
Autor: Redakce, Patria.cz

Česká republika by se měla přestat trápit přehnanou rozpočtovou disciplínou a místo toho začít investovat do ekonomického růstu, tvrdí vysoký představitel opozičního hnutí ANO, které má podle průzkumů šanci zvítězit v říjnových volbách.

Místopředseda ANO Karel Havlíček, který je považován za hlavního kandidáta na premiéra, potvrdil, že v případě návratu ANO k moci chce zrušit úspornou politiku současné vlády. Podle něj je nutné přestat se soustředit výhradně na snižování dluhu a místo toho nastartovat hospodářský růst.

„Jsme posedlí příběhy o rostoucím státním dluhu,“ řekl Havlíček. „I já bych rád dluh postupně snižoval, ale to je možné jen tehdy, když nejprve nastartujeme ekonomiku.“ ANO slibuje investice do infrastruktury a sociálních služeb, což by mohlo mírně zvýšit deficit, ale podle Havlíčka by to zemi dlouhodobě prospělo. Cílem je podpořit podnikání, a tím zvýšit daňové příjmy.

Tím by se zvrátila politika posledních čtyř let, kdy vláda Petra Fialy snížila deficit na polovinu pomocí škrtů a vyšších daní. Česká republika se díky tomu řadí mezi fiskálně nejzdravější země v Evropě, ale zároveň se zpomalilo zotavení ekonomiky po pandemii a klesla popularita vlády.

čr

Podle průzkumů má ANO před volbami 3.–4. října výrazný náskok. Babiš, který v minulosti kritizoval EU a spolupracoval s Viktorem Orbánem, slibuje omezení pomoci Ukrajině a boj proti evropským ekologickým regulacím.

5

„Snižování deficitu nemůže být jediným cílem hospodářské politiky,“ řekl Havlíček. „Hrozí, že nikdy nedosáhneme vyrovnaného rozpočtu, protože budeme jen škrtat, aniž bychom zvyšovali příjmy.“ Podle něj má Česko prostor zvýšit deficit ze současných 2,2 % HDP až na 3 %, což je hranice stanovená tzv. Maastrichtskými kritérii. „Chci najít rovnováhu mezi rozpočtovou odpovědností a růstem,“ dodal.

Za vlády Babiše a Havlíčka se rozpočet nejprve vyrovnal, ale během pandemie deficit vzrostl až na rekordních 5,8 % HDP, což přispělo k největší inflační krizi za posledních 30 let. Možný návrat Babiše k moci zatím nevyvolal obavy mezi investory ani ratingovými agenturami. Agentura Fitch nedávno uvedla, že očekává, že případná vláda vedená ANO bude dodržovat rozumnou rozpočtovou politiku.

Zatímco Fiala čelí kritice za nesplněné sliby ohledně snižování deficitu, guvernér ČNB Aleš Michl nadále prosazuje vyrovnaný rozpočet, i přes zvýšené výdaje na obranu kvůli ruské agresi.

„Jako národ se zbytečně trestáme kvůli rozpočtu, i když naše finanční situace není vůbec špatná,“ uzavřel Havlíček. „Lepší je slíbit méně a splnit to, než si dávat nereálné cíle a pak je neplnit.“

Zdroj: Bloomberg, STEM


Váš názor
  • Přidat názor
     
    20.08.2025 12:20

    Česko musé investovat? Ale on chce na investory kleknout.
    kočák
  • Přidat názor
    roušky za 1000
    20.08.2025 12:12

    zase ? tenhle matla říká, že je rozpočtová disciplína ? kde takové Dánsko má přebytek 4% a my každý rok díru 250 mld, tak anosekta chce mít 500 mld za rok ?
    Mike -Green D. is killing Europe
    • Přidat názor
      Re: roušky za 1000
      20.08.2025 12:21

      Tím nadpisem jste to trefil:-) Chtěl by za ty prachy nakoupit něco, z čeho sektě a vůdci pořádně kápne. A lidu to naservírovat jako investici.
      xdave1
