Americké akcie proráží na nová maxima

Americký akciový index S&P 500 dnes 12.9. 2025 posiluje o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
posiluje také, a to o 0,5 %. Na konci obchodního dne v USA vidíme průraz akcií na historická maxima.
Německý index DAX
oslabuje o 0,2 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes posiluje o 0,1 % na úroveň 1,1737. Zlato
dnes posiluje, a to o 0,4 % a obchoduje se na úrovni 3646 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.03 p. b. na úroveň 4,060 %.
V uplynulém týdnu se finanční trhy pohybovaly převážně u svých nově vytvořených maxim, podpořeny stabilními inflačními daty a známkami ochlazování trhu práce v USA. Srpnová inflace
zůstala vesměs v souladu s očekáváním, což trhy vnímaly pozitivně jako potvrzení stabilizace cenového vývoje.
Slabší data z trhu práce byla přijata pozitivně, a tedy interpretována jako katalyzátor pro možnou expanzivní politiku americké centrální banky FED. Investoři tak začali více sázet na zářijové snížení úrokových sazeb
, což vedlo k růstu akciových indexů a oslabení dolaru.