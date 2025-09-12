Hledat v komentářích

Detail - články  

Americké akcie proráží na nová maxima

12.09.2025 22:00
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 12.9. 2025 posiluje o 0,1 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq posiluje také, a to o 0,5 %. Na konci obchodního dne v USA vidíme průraz akcií na historická maxima.

Německý index DAX oslabuje o 0,2 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes posiluje o 0,1 % na úroveň 1,1737. Zlato dnes posiluje, a to o 0,4 % a obchoduje se na úrovni 3646 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0.03 p. b. na úroveň 4,060 %.

V uplynulém týdnu se finanční trhy pohybovaly převážně u svých nově vytvořených maxim, podpořeny stabilními inflačními daty a známkami ochlazování trhu práce v USA. Srpnová inflace zůstala vesměs v souladu s očekáváním, což trhy vnímaly pozitivně jako potvrzení stabilizace cenového vývoje.

Slabší data z trhu práce byla přijata pozitivně, a tedy interpretována jako katalyzátor pro možnou expanzivní politiku americké centrální banky FED. Investoři tak začali více sázet na zářijové snížení úrokových sazeb, což vedlo k růstu akciových indexů a oslabení dolaru.


