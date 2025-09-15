USA a Čína jednají v Madridu, evropské trio plánuje satelitní alianci a futures jsou v zeleném

Předvolební průzkum STEM potvrzuje vedoucí pozici hnutí ANO následované koalicí Spolu a SPD. V Německu výrazně posílila AfD, která v komunálních volbách v Severním Porýní-Vestfálsku ztrojnásobila svůj zisk na 16,5 %. V Madridu probíhá čtvrté kolo jednání mezi USA a Čínou, zaměřené na cla, TikTok a bezpečnost. ECB ponechává úrokové sazby beze změny, zatímco guvernér Kocher naznačuje konec současného cyklu. Čínská ekonomika v srpnu zpomalila, výrobní aktivita klesá, zatímco sektor služeb mírně roste. Evropské zbrojařské firmy Airbus, Leonardo a plánují do konce roku zahájit společnou výrobu satelitů v rámci projektu Bromo, který má konkurovat Starlinku Elona Muska – ten dnes čelil globálnímu výpadku služeb, který zasáhl i ukrajinskou armádu.
Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,0 %, DAX +0,4 %.
Předvolební průzkum STEM ukazuje odhady pro parlamentní volby: ANO 31,3 %, Spolu 20,2 %, SPD 12,5 %, Piráti 10,0 %, STAN 10,0 %, Stačilo! 7,4 %, Motoristé 6,0 %, Přísaha 2,2 %.
Místní makléř opakuje u nákupní doporučení s vyšší cílovou cenou 55 EUR (oproti 47 EUR v předchozím období).
Dnes se k jednání v Madridu opět setká americká delegace vedená ministrem financí Scottem Bessentem a čínská skupina vedená vicepremiérem Che Li-fengem. Součástí programu jsou otázky národní bezpečnosti a TikTok. Očekává se také, že se úředníci připraví na potenciální setkání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga již v říjnu. Je to už počtvrté za čtyři měsíce, co se zástupci obou velmocí setkali v evropských městech, aby se pokusili zabránit rozpadu obchodních vztahů mezi nimi, píše Reuters. Poslední schůzku uspořádali ve Stockholmu, kde se dohodli na 90 dní prodloužit platnost stávajících 30procentních cel na dovoz čínského zboží do Spojených států a 10procentní cel na americké zboží do Číny. Tříměsíční odklad má skončit 10. listopadu.
Německá krajně pravicová strana ztrojnásobila podporu v komunálních volbách v průmyslovém státě Severní Porýní-Vestfálsko, čímž zesílila tlak na vládu kancléře Friedricha Merze, aby oživila růst a prosadila reformy. Protiimigrační strana AfD zvýšila svůj podíl hlasů o 9,4 procentního bodu na 14,5 % a těsně unikla vítězství v závodě o post starosty v Gelsenkirchenu, jak vyplývá z předběžných výsledků.
Současný cyklus úrokových sazeb Evropské centrální banky skončil, nebo se k němu velmi blíží, řekl guvernér rakouské centrální banky Martin Kocher agentuře FT. Trump mezitím tento týden předpověděl „velké škrty“ ze strany Federálního rezervního systému.
Čínská ekonomická aktivita se druhý měsíc za měsíc zpomalila více, než se očekávalo, s prudkým poklesem investic, což zvyšuje pravděpodobnost, že politici zavedou další stimulační opatření. Produkce v čínských továrnách a dolech se v srpnu meziročně zvýšila o 5,2 %. Maloobchodní tržby a ceny ojetých domů byly horší, než se předpokládalo.
Na společné výrobě satelitů by se tři významné zbrojařské firmy v Evropě mohly dohodnout do konce roku. V rozhovoru, který zveřejnil italský deník Corriere della Sera, to řekl šéf společnosti Airbus Defence and Space Michael Schöllhorn. O projektu Schöllhorn jedná s italskou skupinou Leonardo a s francouzskou společností . Nová výroba by měla vytvořit protiváhu konkurentům ze Spojených států a Číny. Tři velké zbrojařské a technologické skupiny chtějí spojit své zkušenosti z vesmírných aktivit a v rámci projektu s názvem Bromo zahájit novou výrobu satelitů. Ta by měla vytvořit konkurenci například americkému projektu Starlink miliardáře Elona Muska, který využívá satelity na nízké oběžné dráze. Mezitím Muskova satelitní internetová služba Starlink dnes zaznamenala výpadek služeb. Problém pocítily tisíce uživatelů včetně ukrajinské armády, pro většinu z nich už je ale služba opět dostupná.