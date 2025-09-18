Reakce na Fed byla negativní, ale trhy zřejmě ztráty rychle setřesou

Včerejší zasedání americké centrální banky podle očekávání přineslo snížení základní úrokové sazby o 25 bps. Horní mez pásma tak klesá na 4,25 procenta. Mix dalších informací pak můžeme hodnotit jako mírné překvapení jestřábím směrem.
Výhled pro růst ekonomiky Fed pro letošek i další dva roky mírně vylepšil a drobně k lepšímu posunul i prognózu nezaměstnanosti. Zároveň zhoršil, tedy zvýšil, výhled pro inflaci na příští rok, ovšem pouze o 0,2 procentního bodu. S těmito úpravami výhledu na první pohled příliš neladí snížení očekávaných sazeb, ovšem je pravda, že slabost trhu práce se neprojevuje nutně v nezaměstnanosti. Ohledně výhledu Fed určitě naplnil tržní očekávání na letošek, neboť naznačuje další snižování v říjnu i prosinci. Pro příští rok Fed ale projektuje méně agresivní snižování, než na které jsou nastavené finanční trhy.
Právě výhled na příští rok tedy může působit lehké zklamání. Za další lze považovat obnovenou jednotu bankéřů, když se na změně sazeb shodli všichni až na nově příchozího Stephena Mirana. Ten byl pro 50bodové snížení. A tón komentáře předsedy Powella dokreslil velkou nejistotu, kterou nyní Fed ve výhledu vnímá - rozhodovat se dál bude jednání od jednání.
Ačkoli včerejší informace byly přijaty negativně akciemi i dluhopisy, trhy se podle nás rychle oklepou. Směr sazeb dolů není nijak zpochybněn. Do konce roku by Fed měl udělat to, co si trh přeje. Příští rok je přece jen ještě daleko a řada věcí se může změnit. Takže jestli bankéři chtějí rozhodovat jednání od jednání, jejich lehce jestřábí postoj se klidně může posunout v závislosti na nových datech. Zasedání ve výsledku optimismus na trhu nezlomí, třebaže nákupní vlnu dál stimulovat nebude.
Během čtvrtečního dopoledne sledujeme solidní růst na evropských akciích, když DAX je +1,1 procenta, CAC40 stoupá o 0,9 pct, AEX roste na 0,7 pct a FTSE100 si připisuje aspoň 0,2 procenta. Zhruba půlprocento v plusu jsou americké futures. Americké dluhopisové výnosy se po včerejším nárůstu vracejí níž asi o 4 bps a eurodolar znovu otáčí nahoru na 1,1835. Zlato se snaží korekcí ztrát přerušit krátkodobě negativní trend, ceny obecně zůstávají vysoko (3660 USD).
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:07 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3152
|-0.0283
|24.3620
|24.3144
|CZK/USD
|20.5585
|-0.1287
|20.6720
|20.5515
|HUF/EUR
|388.8350
|-0.2907
|390.9327
|388.7614
|PLN/EUR
|4.2571
|0.0846
|4.2660
|4.2521
|CNY/EUR
|8.4062
|0.1527
|8.4146
|8.3775
|JPY/EUR
|174.1070
|0.3077
|174.1429
|173.5114
|JPY/USD
|147.2160
|0.2144
|147.5330
|146.7780
|GBP/EUR
|0.8677
|0.1217
|0.8683
|0.8667
|CHF/EUR
|0.9331
|0.1196
|0.9340
|0.9316
|NOK/EUR
|11.6143
|0.1613
|11.6548
|11.5901
|SEK/EUR
|10.9873
|-0.0296
|10.9981
|10.9789
| USD/EUR
|1.1826
|0.1011
|1.1839
|1.1781
|AUD/USD
|1.5065
|0.2395
|1.5114
|1.5015
|CAD/USD
|1.3785
|0.0791
|1.3800
|1.3766