Reakce na Fed byla negativní, ale trhy zřejmě ztráty rychle setřesou

18.09.2025 10:07
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší zasedání americké centrální banky podle očekávání přineslo snížení základní úrokové sazby o 25 bps. Horní mez pásma tak klesá na 4,25 procenta. Mix dalších informací pak můžeme hodnotit jako mírné překvapení jestřábím směrem. 

Výhled pro růst ekonomiky Fed pro letošek i další dva roky mírně vylepšil a drobně k lepšímu posunul i prognózu nezaměstnanosti. Zároveň zhoršil, tedy zvýšil, výhled pro inflaci na příští rok, ovšem pouze o 0,2 procentního bodu. S těmito úpravami výhledu na první pohled příliš neladí snížení očekávaných sazeb, ovšem je pravda, že slabost trhu práce se neprojevuje nutně v nezaměstnanosti. Ohledně výhledu Fed určitě naplnil tržní očekávání na letošek, neboť naznačuje další snižování v říjnu i prosinci. Pro příští rok Fed ale projektuje méně agresivní snižování, než na které jsou nastavené finanční trhy. 

Právě výhled na příští rok tedy může působit lehké zklamání. Za další lze považovat obnovenou jednotu bankéřů, když se na změně sazeb shodli všichni až na nově příchozího Stephena Mirana. Ten byl pro 50bodové snížení. A tón komentáře předsedy Powella dokreslil velkou nejistotu, kterou nyní Fed ve výhledu vnímá - rozhodovat se dál bude jednání od jednání. 

Ačkoli včerejší informace byly přijaty negativně akciemi i dluhopisy, trhy se podle nás rychle oklepou. Směr sazeb dolů není nijak zpochybněn. Do konce roku by Fed měl udělat to, co si trh přeje. Příští rok je přece jen ještě daleko a řada věcí se může změnit. Takže jestli bankéři chtějí rozhodovat jednání od jednání, jejich lehce jestřábí postoj se klidně může posunout v závislosti na nových datech. Zasedání ve výsledku optimismus na trhu nezlomí, třebaže nákupní vlnu dál stimulovat nebude.  

Během čtvrtečního dopoledne sledujeme solidní růst na evropských akciích, když DAX je +1,1 procenta, CAC40 stoupá o 0,9 pct, AEX roste na 0,7 pct a FTSE100 si připisuje aspoň 0,2 procenta. Zhruba půlprocento v plusu jsou americké futures. Americké dluhopisové výnosy se po včerejším nárůstu vracejí níž asi o 4 bps a eurodolar znovu otáčí nahoru na 1,1835. Zlato se snaží korekcí ztrát přerušit krátkodobě negativní trend, ceny obecně zůstávají vysoko (3660 USD).

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:07 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3152 -0.0283 24.3620 24.3144
CZK/USD 20.5585 -0.1287 20.6720 20.5515
HUF/EUR 388.8350 -0.2907 390.9327 388.7614
PLN/EUR 4.2571 0.0846 4.2660 4.2521
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.4062 0.1527 8.4146 8.3775
JPY/EUR 174.1070 0.3077 174.1429 173.5114
JPY/USD 147.2160 0.2144 147.5330 146.7780
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8677 0.1217 0.8683 0.8667
CHF/EUR 0.9331 0.1196 0.9340 0.9316
NOK/EUR 11.6143 0.1613 11.6548 11.5901
SEK/EUR 10.9873 -0.0296 10.9981 10.9789
USD/EUR 1.1826 0.1011 1.1839 1.1781
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5065 0.2395 1.5114 1.5015
CAD/USD 1.3785 0.0791 1.3800 1.3766
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

    18.09.2025 11:31

    Proč ?_ vlastně trhy dnes (DAX +1,4%, Nasdaq v premarketu +1,2%...) ...opět svižně rostou? __ Nebylo snížení sazeb FEDem očekávané již zakomponované v cenách akcií..? __-- Navíc komentář šéfa FEDu byl spíše jestřábí než holubičí ... zdá se, jako kdyby doslova euforickou "Akciovou party" od konce dubna 2025 ... nemůže téměř nic zastavit....
    SFX
