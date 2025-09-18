Hledat v komentářích

Trhy po snížení sazeb Fedu zamíří výše. Jaké výsledky ukázala COLT CZ Group?

Trhy po snížení sazeb Fedu zamíří výše. Jaké výsledky ukázala COLT CZ Group?

18.09.2025 8:35
Autor: Redakce, Patria.cz

Na trzích dnes ráno sledujeme dvě výrazné zprávy. Pro ty globální pokles sazeb Fedu, pro ten lokální výsledky COLT CZ Group.

Futures: DAX +0,4 %, CAC a FTSE s jen drobnými zisky do 0,1 %.

Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o 25 bazických bodů do pásma 4,00–4,25 procenta. Rozhodnutí podpořilo silných 11 z 12 členů měnového výboru, což naznačuje jednoznačnější rozhodnutí, než trhy s ohledem na tlak ze strany amerického prezidenta Trumpa očekávaly. Fed signalizoval, že do konce roku by mohly následovat ještě dvě další snížení sazeb.

Bezprostřední reakce trhů: Výnos na 10letém americkém dluhopisu pod 4 % ruku v ruce se scénářem snižování sazeb Fedu postupně do roku 2026. EURUSD se posunul z úrovní pod 1,1860 nad 1,1900. Vývoj na Wall Street z pohledu akciového obchodování zůstávál v klidu. Dnes ráno vidíme sesun eurodolaru z hodnot nad 1,1900 zpět nyní dokonce až pod 1,1800.

Skupina Colt CZ Group, obchodovaná na pražské burze, zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první polovinu roku 2025. Výnosy dosáhly 11 mld. , meziročně o 13,7 % více. „Důvodem byl růst v segmentu munice a konsolidace společnosti Sellier & Bellot za celé první pololetí 2025,“ uvádí firma. Upravená EBITDA činila 2 361,1 mil. , což je o 19,2 % meziročně více. Čistý zisk se zvýšil meziročně o 50,8 % na hodnotu 919,3 mil. , především vlivem silné provozní ziskovosti.

„Nacházíme se v období dramatických geopolitických a ekonomických změn, které představují nejen výzvy, ale i příležitosti pro naši Skupinu. Jsme spolehlivým partnerem našich dlouhodobých, ale i nových zákazníků z řad spojeneckých zemí. Učinili jsme několik zásadních kroků, které významně upevňují naši roli v obraném průmyslu a posouvají naši Skupinu na novou úroveň. Akvizice Synthesia Nitrocellulose a Valley Steel Stamp významně posílily naši vertikální integraci v oblasti munice i palných zbraní,“ uvedl Jan Drahota, předseda představenstva Colt CZ Group. „Nové kontrakty s ozbrojenými silami Dánska a České republiky potvrzují naši důvěryhodnost u klíčových partnerů v rámci NATO,“ dodal Jan Drahota.

Skupina potvrdila svůj výhled na rok 2025, tzn. výnosy ve výši 25 miliard a upravená EBITDA na úrovni 5,5 miliardy (+/- 10 %). Tento výhled nezahrnuje případný dopad akvizice SNC. „Soustředíme se na realizaci zakázek, vývoj nových produktů a pečlivě sledujeme klíčové trhy,“ dodala firma.

„Celkově hodnotíme výsledky za první pololetí 2025 jako smíšené s mírně negativním nádechem, protože zatímco muniční segment překvapil pozitivně a potvrdil svou roli tahouna skupiny, palné zbraně zaostaly kvůli slabému výkonu Colt WH a zpožděným kontraktům pro ozbrojené složky. Tržby i EBITDA mírně nedosáhly tržního konsenzu, což naznačuje přetrvávající tlak na americkém komerčním trhu, kde se projevují dopady celních bariér a slabší poptávky. Na druhou stranu pozitivně vnímáme potvrzení celoročního výhledu. Ještě důležitější je oznámená akvizice Synthesia Nitrocellulose. Jde o strategicky významný krok, který rozšiřuje působnost skupiny do oblasti energetické nitrocelulózy a vojenských výbušnin. Podle odhadů by akvizice měla zvýšit tržby o více než 15 procent a EBITDA o více než 45 procent. Transakce je navíc strukturována tak, aby nevedla k výraznému navýšení zadlužení. Úspěšné dokončení akvizice a realizace odložených zakázek ve druhé polovině roku bude klíčové pro potvrzení dlouhodobé růstové trajektorie Colt CZ,“ shrnul v komentáři analytik Patria Finance Jakub Blaha.


