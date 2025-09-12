Hledat v komentářích

Rozbřesk: Koruna zpět pod 24,40 EUR/CZK, dolar vyděsila špatná data z amerického trhu práce

12.09.2025 8:49
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

ECB včera v souladu s naším i tržním očekáváním ponechala svou depozitní sazbu na úrovni 2 %. Podle šéfky ECB je desinflační proces u konce – inflace je přesně tam, kde ji chce centrální banka vidět, a příznivý je také její výhled. ECB se tak nachází „na dobrém místě“ co se týče aktuálního nastavení úrokových sazeb a další vývoj bude závislý na příchozích datech.

Nová prognóza odborného aparátu ECB počítá s průměrnou inflací 2,1 % v tomto roce, 1,7 % v roce 2026 a 1,9 % v roce 2027. Lehce pod cílem by se měla v eurozóně pohybovat také klíčová jádrová složka inflace, zdá se však, že to centrální bance až tak nevadí. Pozitivní revize přišla ze strany růstu pro tento rok z 0,9 % na 1,2 %, v příštím roce očekává centrální banka mírně nižší růst na úrovni 1,0 %, v roce 2027 pak zhruba na potenciálu 1,3 %.

Růstové vyhlídky pozitivně ovlivnila nová obchodní dohoda mezi USA a Evropskou unií. Ta dle šéfky ECB snížila míru nejistoty ohledně budoucího vývoje a zároveň vedla k revizi růstových rizik – ta už nejsou vychýlená negativním směrem ale vybalancovaná. To považujeme za lehce jestřábí revizi, která omezí tlak na další snižování úrokových sazeb. Sama Ch. Lagarde se nepřekvapivě zdržela komentářů ohledně případného konce cyklu uvolňování měnové politiky a odkázala se na „data dependent“ politiku.

Dle našeho názoru je laťka pro další snížení sazeb v eurozóně postavena relativně vysoko. My se po včerejším zasedání kloníme k názoru, že ECB má již hotovo a depozitní sazba zůstane delší dobu zaparkovaná na úrovni 2 %, podobně to vidí i eurová křivka.

Rizikem je pro nás scénář rychlejšího ústupu inflace, respektive podstřelení inflačního cíle, který by ospravedlňoval lehce nižší úrokové sazby. A to zvláště v situaci, kdy bude americký Fed uvolňovat měnovou politiku, což bude dále tlačit na silnější euro.

*** TRHY ***

Koruna

Česká koruna zaplula zpět pod hranici 24,40 EUR/CZK, navzdory relativně jestřábímu vyznění včerejšího zasedání ECB (viz úvodník). Úrokové sazby v eurozóně zůstanou zřejmě delší dobu stabilní, což limituje prostor pro rozšíření úrokového diferenciálu, který od začátku roku české měně viditelně pomáhal. Korunu naopak povzbudily další ztráty amerického dolaru v návaznosti na mizerná data z amerického trhu práce. Dnes očekáváme klidnější obchodování, důležitější data a události přijdou na řadu až v příštím týdnu.

Eurodolar

Eurodolar si včera užil volatilní seanci. Volatilitu přitom nezařídila ani ECB, ani vyšší americká inflace, ale týdenní data z amerického trhu práce. Nové žádosti o podporu totiž vykázaly razantní nárůst, což dále zvýšilo obavy z rychlého ochlazování trhu práce v USA. Výsledný pokles amerických úrokových sazeb tak eurodolar vytlačil na úroveň 1,175.

Konec týdne by pro eurodolar mohl být klidnější s tím, že v kalendáři svítí jen údaje za americkou spotřebitelskou důvěru. V ní se dost možná negativně odrazí nárůst inflace, do které se vyšší cla přece jenom začala propisovat (což bylo vidět i ve včera zveřejněné inflaci).

Akcie

Americké akcie včera výrazně posílily poté, co mírná inflační data a skok v počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti posílily očekávání, že Fed sníží úrokové sazby už příští týden. Index S&P 500 dosáhl nového historického maxima, Dow Jones překonal hranici 46 000 bodů a zlato vystoupalo nad inflačně očištěné maximum z roku 1980. Ed Yardeni zvýšil výhled pro S&P 500 na 6 800 bodů, s 25% pravděpodobností „meltupu“ až na 7 000 bodů do konce roku. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,85 %, Nasdaq 100 +0,60 % a Dow Jones +1,36 %.


Stratégové revidují své prognózy. S&P 500 může ještě letos dosáhnout 7 000 bodů
11.09.2025 6:08
Stratégové revidují své prognózy. S&P 500 může ještě letos dosáhnout 7 000 bodů
Analytici z Wall Street rychle revidují své prognózy pro index S&P 50...
Agentura IEA zvýšila prognózu těžby ropy i výhled růstu poptávky
11.09.2025 11:18
Agentura IEA zvýšila prognózu těžby ropy i výhled růstu poptávky
Těžba ropy se bude v nejbližší době zvyšovat více, než se očekávalo. ...
ECB ponechala depozitní sazbu na dvou procentech
11.09.2025 14:26
ECB ponechala depozitní sazbu na dvou procentech
Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) ponechala na svém čtvrte...
Americká inflace narostla, ale obavy nezvedá
11.09.2025 15:05
Americká inflace narostla, ale obavy nezvedá
Po včerejším překvapení v podobě nižší výrobní inflace se totéž už ne...


