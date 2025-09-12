Růstová nálada akciích si na konci týdne vybírá přestávku

Evropské akciové trhy v pátek dopoledne vykazují smíšený vývoj a americké futures naznačují mírnou korekci po předchozím růstu. Včerejší inflační data z USA podporují očekávání snížení sazeb Fedem, i když ne ve větším rozsahu. Trh práce dále vykazuje známky slabosti. Dluhopisy po pozitivní reakci na data mírně korigují, výnosy rostou a eurodolar drží pozice. Zlato se stabilizovalo nad 3 640 USD, koruna zůstává beze změny. Odpoledne se čeká průzkum spotřebitelské důvěry z Michiganské univerzity, který může ovlivnit trhy při výraznějších odchylkách od očekávání.
Obchodování na hlavních akciových trzích v Evropě je v pátek dopoledne pouze smíšené. Růst zhruba o 0,3 procenta se daří londýnskému a amsterdamskému trhu, zatímco Frankfurt je -0,2 a Paříž -0,5 procenta. Mírně v záporu jsou pak také americké futures, které tím naznačují lehkou korekci včerejšího růstového dne.
Nové zprávy do hry příliš nevstupují a ty včerejší už příliš nezabírají. Americký inflační report dopadl solidně. Nebude překážkou pro snížení úrokových sazeb příští týden, ovšem s tímto krokem se už dopředu počítalo. Na druhou stranu inflace není tak nízká, aby Fedu umožnila rovnou snížit sazby o 50 bodů. Kromě toho vyšla týdenní zpráva o žadatelích o dávky v nezaměstnanosti, kterou sice trhy obvykle ignorují, ale tentokrát došlo k vyššímu nárůstu, jenž se přece jen vymyká předchozím nevýrazným číslům. V podstatě jde o dokreslení slabosti trhu práce, kterou už dostatečně načrtly jiné statistiky.
Zatímco dluhopisový trh včera na data reagoval pozitivně, dnes sledujeme pozvolný návrat zpět. Výnosy v zámoří lehce stoupají a o něco výraznější nárůst kolem 3 bps sledujeme v Evropě. Eurodolar díky tomu zhruba drží dobyté pozice a obchoduje se u 1,1730. Zlato se ještě včera odrazilo zpět nahoru a dnes se jeho cena nachází na 3644 USD. Koruna tentokrát pouze drží pozice.
Z odpoledního programu stojí za pozornost průzkum spotřebitelské důvěry Michiganské university. Půjde o předběžná zářijová data, která kromě názorů na ekonomiku či trh práce odhalí také inflační očekávání spotřebitelů. Reakci čekáme pouze při větších odchylkách od konsensu, který předpokládá víceméně zopakování červencových výsledků.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:50 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3552
|-0.0214
|24.3738
|24.3419
|CZK/USD
|20.7835
|0.1253
|20.7835
|20.7285
|HUF/EUR
|391.7155
|0.0242
|391.9775
|390.9219
|PLN/EUR
|4.2601
|0.1037
|4.2611
|4.2503
|CNY/EUR
|8.3483
|-0.0721
|8.3660
|8.3470
|JPY/EUR
|173.2990
|0.3219
|173.3850
|172.6270
|JPY/USD
|147.8890
|0.4732
|147.8950
|147.1240
|GBP/EUR
|0.8658
|0.1510
|0.8667
|0.8640
|CHF/EUR
|0.9343
|0.0814
|0.9352
|0.9335
|NOK/EUR
|11.6203
|0.4574
|11.6237
|11.5632
|SEK/EUR
|10.9589
|0.3570
|10.9622
|10.9211
| USD/EUR
|1.1717
|-0.1525
|1.1748
|1.1718
|AUD/USD
|1.5047
|0.2065
|1.5047
|1.4992
|CAD/USD
|1.3848
|0.0889
|1.3852
|1.3831