Růstová nálada akciích si na konci týdne vybírá přestávku

12.09.2025 10:54
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Evropské akciové trhy v pátek dopoledne vykazují smíšený vývoj a americké futures naznačují mírnou korekci po předchozím růstu. Včerejší inflační data z USA podporují očekávání snížení sazeb Fedem, i když ne ve větším rozsahu. Trh práce dále vykazuje známky slabosti. Dluhopisy po pozitivní reakci na data mírně korigují, výnosy rostou a eurodolar drží pozice. Zlato se stabilizovalo nad 3 640 USD, koruna zůstává beze změny. Odpoledne se čeká průzkum spotřebitelské důvěry z Michiganské univerzity, který může ovlivnit trhy při výraznějších odchylkách od očekávání. 

Obchodování na hlavních akciových trzích v Evropě je v pátek dopoledne pouze smíšené. Růst zhruba o 0,3 procenta se daří londýnskému a amsterdamskému trhu, zatímco Frankfurt je -0,2 a Paříž -0,5 procenta. Mírně v záporu jsou pak také americké futures, které tím naznačují lehkou korekci včerejšího růstového dne.

Nové zprávy do hry příliš nevstupují a ty včerejší už příliš nezabírají. Americký inflační report dopadl solidně. Nebude překážkou pro snížení úrokových sazeb příští týden, ovšem s tímto krokem se už dopředu počítalo. Na druhou stranu inflace není tak nízká, aby Fedu umožnila rovnou snížit sazby o 50 bodů. Kromě toho vyšla týdenní zpráva o žadatelích o dávky v nezaměstnanosti, kterou sice trhy obvykle ignorují, ale tentokrát došlo k vyššímu nárůstu, jenž se přece jen vymyká předchozím nevýrazným číslům. V podstatě jde o dokreslení slabosti trhu práce, kterou už dostatečně načrtly jiné statistiky.

Zatímco dluhopisový trh včera na data reagoval pozitivně, dnes sledujeme pozvolný návrat zpět. Výnosy v zámoří lehce stoupají a o něco výraznější nárůst kolem 3 bps sledujeme v Evropě. Eurodolar díky tomu zhruba drží dobyté pozice a obchoduje se u 1,1730. Zlato se ještě včera odrazilo zpět nahoru a dnes se jeho cena nachází na 3644 USD. Koruna tentokrát pouze drží pozice.

Z odpoledního programu stojí za pozornost průzkum spotřebitelské důvěry Michiganské university. Půjde o předběžná zářijová data, která kromě názorů na ekonomiku či trh práce odhalí také inflační očekávání spotřebitelů. Reakci čekáme pouze při větších odchylkách od konsensu, který předpokládá víceméně zopakování červencových výsledků.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:50 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3552 -0.0214 24.3738 24.3419
CZK/USD 20.7835 0.1253 20.7835 20.7285
HUF/EUR 391.7155 0.0242 391.9775 390.9219
PLN/EUR 4.2601 0.1037 4.2611 4.2503
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3483 -0.0721 8.3660 8.3470
JPY/EUR 173.2990 0.3219 173.3850 172.6270
JPY/USD 147.8890 0.4732 147.8950 147.1240
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8658 0.1510 0.8667 0.8640
CHF/EUR 0.9343 0.0814 0.9352 0.9335
NOK/EUR 11.6203 0.4574 11.6237 11.5632
SEK/EUR 10.9589 0.3570 10.9622 10.9211
USD/EUR 1.1717 -0.1525 1.1748 1.1718
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5047 0.2065 1.5047 1.4992
CAD/USD 1.3848 0.0889 1.3852 1.3831
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny
 
 

Americká inflace narostla, ale obavy nezvedá
11.09.2025 15:05
Americká inflace narostla, ale obavy nezvedá
Po včerejším překvapení v podobě nižší výrobní inflace se totéž už ne...
Wall Street slaví známky blížícího se snížení sazeb Fedu, akcie i zlato rostou
11.09.2025 22:02
Wall Street slaví známky blížícího se snížení sazeb Fedu, akcie i zlato rostou
Americké akcie dnes výrazně posílily poté, co mírná inflační data a s...
Rozbřesk: Koruna zpět pod 24,40 EUR/CZK, dolar vyděsila špatná data z amerického trhu práce
12.09.2025 8:49
Rozbřesk: Koruna zpět pod 24,40 EUR/CZK, dolar vyděsila špatná data z amerického trhu práce
ECB včera v souladu s naším i tržním očekáváním ponechala svou depozit...
Zlato na rekordu, OpenAI mění strukturu a NATO reaguje na ruské drony. Futures jsou v zeleném
12.09.2025 8:52
Zlato na rekordu, OpenAI mění strukturu a NATO reaguje na ruské drony. Futures jsou v zeleném
Cena zlata dosáhla historického maxima, mj. kvůli obavám z vývoje v U...


