Víkendář: Pokud to s AI nevyjde, neobviňujte kapitalismus

Ve včerejším Víkendáři jsme prezentovali pohledy několika ekonomů na to, jak bude vypadat americké hospodářství za 50 let. Shrnul je The Wall Street Journal, jemuž svůj názor na další vývoj poskytl i známý autor ekonomických učebnic N. Gregory Mankiw. Jak vidí budoucnost on?
Ekonom si tipuje, že díky technologickému pokroku bude příjem průměrného Američana očištěný o inflaci za padesát let zhruba dvojnásobný oproti dnešnímu. Bude ale přetrvávat značná nerovnost. „Populističtí agitátoři budou i nadále tvrdit, že elity zmanipulovaly celou ekonomiku.“ Částečně v reakci na to se posílí síť sociálního zabezpečení, zaveden bude podle experta i „skromný univerzální příjem“. Daně budou vyšší, aby se financovala tato rozšířená záchranná síť. A také proto, že se lidé „naučí, že vládní dluh v poměru k HDP nemůže růst donekonečna.“ Stejně jako většina dnešního světa budou mít i USA podle ekonoma nakonec daň z přidané hodnoty.
K tomu Mankiw predikuje, že dojde ke zkrácení pracovního týdne. Jedním z důvodů bude to, že lidé budou díky vyšším příjmům a bohatství klást větší váhu na trávení volného času. „Zaměstnanost ve výrobě téměř zmizí, ale produkce zůstane vysoko, protože většinu práce budou vykonávat roboti. Pracovní místa ve službách se rozšíří a objeví se zcela nová, která si nyní nedokážeme představit.“ Ekonom také věří, že „vláda uzná chyby z minulosti a vyhne se většině razantních zásahů do konkurenčních trhů, jako je průmyslová politika, cla, minimální mzdy, regulace nájemného a podobně.“
Svůj názor na WSJ prezentoval i ekonom Joel Mokyr. Ten připomíná, že známý Joseph Schumpeter se v roce 1942 zeptal, zda může kapitalismus přežít. A došel k závěru, že odpověď je zřejmě záporná. Mokyr dodává: „O osmdesát let později je ale kapitalismus stále tady. Co Schumpeter neviděl, je to, že je flexibilní a přizpůsobivý.“ Budoucnost přitom přinese „další ekonomické otřesy – především konec růstu populace a její stárnutí“. Nicméně kapitalismus vzkvétá a bude dál vzkvétat díky inovacím.
K tomu ekonom zmiňuje několik konkrétních příkladů změn, včetně toho, že „podnikatelé najdou zaměstnání pro starší lidi, pokud budou chtít a budou schopni pracovat, nové technologie vyvinou materiály pro lepší izolaci domů proti extrémnímu horku, svobodné trhy se vypořádají s výzvami, které změna klimatu představuje pro zemědělství.“ Nové technologie „umožní lidem žít déle a lépe a užívat si lepšího jídla a zábavy“. Tyto technologie budou také přebírat nudnou a namáhavou práci, lidé budou moci pracovat méně, pokud budou chtít. K tomu všemu pak Mokyr dodává: „Jestliže se něco pokazí, neobviňujte kapitalismus.“
Zdroj: The Wall Street Journal