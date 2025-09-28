Hledat v komentářích

Víkendář: Pokud to s AI nevyjde, neobviňujte kapitalismus

28.09.2025 8:12
Autor: Redakce, Patria.cz

Ve včerejším Víkendáři jsme prezentovali pohledy několika ekonomů na to, jak bude vypadat americké hospodářství za 50 let. Shrnul je The Wall Street Journal, jemuž svůj názor na další vývoj poskytl i známý autor ekonomických učebnic N. Gregory Mankiw. Jak vidí budoucnost on?

Ekonom si tipuje, že díky technologickému pokroku bude příjem průměrného Američana očištěný o inflaci za padesát let zhruba dvojnásobný oproti dnešnímu. Bude ale přetrvávat značná nerovnost. „Populističtí agitátoři budou i nadále tvrdit, že elity zmanipulovaly celou ekonomiku.“ Částečně v reakci na to se posílí síť sociálního zabezpečení, zaveden bude podle experta i „skromný univerzální příjem“. Daně budou vyšší, aby se financovala tato rozšířená záchranná síť. A také proto, že se lidé „naučí, že vládní dluh v poměru k HDP nemůže růst donekonečna.“ Stejně jako většina dnešního světa budou mít i USA podle ekonoma nakonec daň z přidané hodnoty. 

K tomu Mankiw predikuje, že dojde ke zkrácení pracovního týdne. Jedním z důvodů bude to, že lidé budou díky vyšším příjmům a bohatství klást větší váhu na trávení volného času. „Zaměstnanost ve výrobě téměř zmizí, ale produkce zůstane vysoko, protože většinu práce budou vykonávat roboti. Pracovní místa ve službách se rozšíří a objeví se zcela nová, která si nyní nedokážeme představit.“ Ekonom také věří, že „vláda uzná chyby z minulosti a vyhne se většině razantních zásahů do konkurenčních trhů, jako je průmyslová politika, cla, minimální mzdy, regulace nájemného a podobně.“ 

Svůj názor na WSJ prezentoval i ekonom Joel Mokyr. Ten připomíná, že známý Joseph Schumpeter se v roce 1942 zeptal, zda může kapitalismus přežít. A došel k závěru, že odpověď je zřejmě záporná. Mokyr dodává: „O osmdesát let později je ale kapitalismus stále tady. Co Schumpeter neviděl, je to, že je flexibilní a přizpůsobivý.“ Budoucnost přitom přinese „další ekonomické otřesy – především konec růstu populace a její stárnutí“. Nicméně kapitalismus vzkvétá a bude dál vzkvétat díky inovacím. 

K tomu ekonom zmiňuje několik konkrétních příkladů změn, včetně toho, že „podnikatelé najdou zaměstnání pro starší lidi, pokud budou chtít a budou schopni pracovat, nové technologie vyvinou materiály pro lepší izolaci domů proti extrémnímu horku, svobodné trhy se vypořádají s výzvami, které změna klimatu představuje pro zemědělství.“ Nové technologie „umožní lidem žít déle a lépe a užívat si lepšího jídla a zábavy“. Tyto technologie budou také přebírat nudnou a namáhavou práci, lidé budou moci pracovat méně, pokud budou chtít. K tomu všemu pak Mokyr dodává: „Jestliže se něco pokazí, neobviňujte kapitalismus.“

Zdroj: The Wall Street Journal

 
 

