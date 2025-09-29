Hledat v komentářích

Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Zveřejnění pololetní zprávy

Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Zveřejnění pololetní zprávy

29.09.2025 11:28
Autor: Redakce, Patria.cz

Direct Financing s.r.o.
IČO: 13975323

Direct Financing s.r.o., IČO: 139 75 323, sídlem Pod Dráhou 1636/1, Holešovice, 170 00 Praha 7, jako emitent dluhopisů oznamuje, že zveřejnil pololetní zprávu za období 1. 1. 2025 – 30. 6. 2025.

Pololetní zpráva je k dispozici zde.


(komerční sdělení)

 


