Detail - články
Rozbřesk: Málo pravděpodobné scénáře roku 2026, aneb s čím trhy nepočítají

30.12.2025 9:42
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

S blížícím se koncem roku se zpravidla roztrhne pytel s rádoby analýzami toho, jaké scénáře a události nás mohou potkat v roce příštím. Převážně se přitom prezentují scénáře, které ta či ona instituce považuje za základní či konsensuální. Tu a tam se však objevují i scénáře alternativní či chceme-li extrémní. Stačí pak trocha fantazie a pohled na kurzy sázkových kanceláří či ocenění některých finančních instrumentů a řada (relativně) nepravděpodobných událostí se rychle vyjeví.

Níže přinášíme náhodný a nesourodý seznam událostí pro rok 2026, kde trhy (zdrojem jsou agentura Bloomberg a sázková aplikace Polymarket) vidí aktuálně pravděpodobnost nižší než 10 %:

• Nagano 2.0, aneb zisk zlatých medailí ze strany českých hokejistů na zimní olympiádě, která odstartuje již za pár týdnů v Itálii (pravděpodobnost 5 %);
• Rusko s Ukrajinou uzavřou do konce ledna 2026 příměří (7 %);
• Guvernérka Fedu Lisa Cooková bude do konce února obviněna federálním soudem, což fakticky otevře cestu k jejímu odvolání z vedení americké centrální banky (6 %);
• Fed v průběhu roku alespoň jednou zvýší úrokové sazby (4 %);
• Bitcoin bude do konce roku stát méně než 25 000 USD (7 %);
• V USA proběhne další uzavírka americké vlády a Republikánská strana zároveň zvítězí v listopadových volbách do dolní komory Kongresu (6 %);
• Kurz eurodolaru propadne v průběhu následujících 12 měsíců pod hranici 1,10 (8,7 %);
• ECB v průběhu roku sníží oficiální úrokové sazby v eurozóně (6,5 %);
• Česká koruna do konce roku oslabí nad EUR/CZK 25,60 (9,8 %).

Připadávají Vám některé výše popsané scénáře daleko více relevantní a přiřadili byste jim zcela jinou subjektivní (vyšší) míru pravděpodobnosti? Trhy jsou tu právě od toho, abyste se proti nim vymezili a zaujali vám vyhovující pozici. Někdo tomu může říkat spekulativní chování, ale častokrát může jít čistě o to, pojistit si klidnější spaní.

TRHY

Koruna

Kurz koruny v nelikvidním svátečním režimu osciluje v úzkém pásmu několika halířů.

Eurodolar

Kurz eurodolaru v nelikvidním obchodování doznal včera jen malých změn a zůstává pod hranicí 1,18. Dnes by teoreticky mohlo být trochu živěji neboť večer bude zveřejněn zápis z posledního zasedání Fedu. Jeho výstupy byly až nečekaně holubičí a centrální bankéři mohou mít šanci tento dojem korigovat - zejména pak pokud by se jim nechtělo snižovat sazby (znovu) v lednu.

 
 


