Detail - články
Cenová válka mezi čínskými výrobci elektromobilů bude pokračovat i příští rok

30.12.2025 11:20
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Letošní rok se na čínském trhu s elektromobily nesl v duchu tvrdých cenových válek mezi řadou výrobců. To neminulo ani ty největší značky jako jsou Tesla a BYD. V roce příštím bude podle analytiků trend pokračovat.

Údaje Čínské asociace výrobců osobních aut za období leden–listopad hovoří jasně: Tesla zaznamenala meziroční pokles prodejů o 7,4 procenta, lídr trhu BYD o 5,1 procenta.

Jen v samotném listopadu vyznívá statistika pro BYD podstatně hůře. Prodeje osobních aut klesly oproti loňsku až o 26,5 procenta, zatímco noví konkurenti jako například Xiaomi vykázali růst prodejů o více než 90 procent.

Koncentrace trhu výrazně vzrostla, upozorňuje server CNBC, který se tématu věnuje. Top 10 výrobců nyní tvoří asi 95 procent čínského trhu s bateriovými elektromobily a hybridy. Před dvěma až třemi lety to přitom ještě bylo 60 až 70 procent, upozornila Xiao Feng z Citic CLSA. „Myslím, že dojde k další konsolidaci odvětví, i když cena je důležitější než konkrétní značka. Kupující si samozřejmě nekoupí auto, o kterém nikdy neslyšeli,“ míní Feng.

Paul Gong z UBS očekává, že cenová válka bude pokračovat „roky“, zatímco změny v domácí politice pravděpodobně zatíží růst příští rok. Peking se totiž chystá znovu zavést daň z nákupu a omezit dotace na výměnu vozidel. UBS proto předpovídá, že tempo růstu prodejů elektromobilů v Číně se příští rok sníží zhruba na polovinu z přibližně 20 procent v roce 2025.

Zahraniční expanze

Slábnoucí poptávka na domácím trhu tak nutí čínské výrobce agresivně expandovat do zahraničí, kde jsou často vyšší ziskové marže. V první polovině roku Geely, dvojka na trhu za BYD, uvedla, že její export elektromobilů se zčtyřnásobil, což pomohlo zvýšit celkový export vozidel na 184 tisíc kusů. Firma vstoupila na trhy v Austrálii, Vietnamu a dalších čtyřech zemích, čímž rozšířila působnost na zhruba 90 zemí. Automobilka také otevřela továrny v Egyptě, na Blízkém východě a v Indonésii.

BYD rovněž rozšiřuje svou výrobu v zahraničí, včetně nové továrny v Maďarsku, která má začít vyrábět už v příštím roce. Podle Tu Le, zakladatele a ředitele poradenské firmy Sino Auto Insights, „zakotví pevně v Evropě“ více čínských výrobců.

Zahraniční automobilky naopak stále jeví zájem o podíl na čínském trhu. Německý gigant Volkswagen uzavřel místní joint ventures s Xpeng a čínským výrobcem čipů Horizon Robotics. Volkswagen má největší výzkumné a vývojové centrum mimo Německo v Hefei, kde poprvé v historii dokáže dokončit každý krok vývoje a schvalování vozidel přímo v Číně. To by automobilce mohlo pomoci rychleji uvádět nové modely na čínský trh.

V prvních třech čtvrtletích roku 2025 dodal Volkswagen v Číně více než 17 milionů vozů, což je o 8,5 procenta více než loni, a výrazně více než 8,9 milionu vozů dodaných v západní Evropě. Čínský trh proto zůstává pro zahraniční firmy lukrativní, sdělil CNBC Le.

Ten zároveň podotkl, že americký kolos General Motors stále dodává v Číně téměř dva miliony vozů ročně a stejně jako Ford také auta z Číny i vyváží. Tyto automobilky by mohly své čínské výrobní kapacity využít, pokud tam dokážou navrhnout konkurenceschopné vozy, dodal tím, že „GM je v tom blíže než Ford“.

 


